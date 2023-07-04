Пробка на Крымском мосту сократилась до 4 км

Пробка на въезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 4 км. Время ожидания проезда составляет около двух часов. Об этом сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Время ожидания на въезд на Крымский мост со стороны Крыма составляет около дести минут. Пробка — 100 м, добавил господин Лукашенко.

Очередь на въезд на Крымский мост образовалась 1 июля. Вчера, 3 июля, она достигала 13 км. На пунктах контроля было увеличено количество сотрудников, усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. Для автобусов выделили отдельную полосу. В Минтрансе говорили, что очередь образовалась «в связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также с проведением досмотра перевозимого багажа».

Подробнее — в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».