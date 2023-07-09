С обеих сторон Крымского моста образовались пробки в 3,5 и 6 километров

При въезде в Крым из Краснодарского края через мост время ожидания водителей составляет до 3 часов, пробка растянулась на 6 км. Пробка на Кубань из Крыма составляет до 3,5 км со временем ожидания от 1,5 до 2 часов.

«В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены»,— сообщается в Telegram-канале министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Мост для автомобильного движения перекрыли после ракетной атаки в районе Керчи. По данным Telegram-канала «Главный мост», около 12 часов дня ПВО сбила крылатую ракету, о возобновлении движения автомобилей по мосту глава минтранса Крыма сообщил в 13:14.

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Мария Федотова