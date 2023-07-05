Японские авто наращивают объемы

Россияне стали чаще ввозить авто через Дальний Восток. За первое полугодие приморская таможня зарегистрировала свыше 130 тыс. машин — все они были оформлены на физлиц для личного пользования. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022-го. Пик растаможивания пришелся на июнь — 28 тыс. транспортных средств. Наиболее востребованными у граждан были подержанные авто из Японии. С чем связан тренд? И по какой схеме сейчас импортируются азиатские машины? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Через Дальний Восток везут не только подержанные авто, но еще и новинки из Южной Кореи и Китая. Но все-таки особым спросом пользуются японские машины с пробегом, говорят собеседники “Ъ FM”. Дело в том, что автомобили, только сошедшие с конвейера, может позволить себе далеко не каждый — слишком высоки таможенные пошлины. А вот легковушки от трех лет и оформляются проще, и стоят дешевле, и находятся почти в идеальном состоянии.

К тому же, если ценник на автомобиль меньше 3,5 млн руб., его экспорт не попадает под санкции. Вот только купить подержанное транспортное средство в Японии не так просто. Для этого нужно принять участие в аукционе, причем не напрямую, а через местного брокера.

Как правило, физлица не хотят заниматься этим самостоятельно, рассказал “Ъ FM” руководитель компании Carwin Дмитрий Забора: «90% физлиц обращаются в такие компании, как наша, мы им привозим машины.

Кто-то пытается выйти напрямую на японских брокеров и купить через них, но это меньшая часть, поскольку это сложнее и требует определенного набора знаний.

95%, наверное, автомобилей оформляется именно на физлицо просто потому, что так выгоднее, так меньше пошлина. Оформляют компании. Это даже делают таможенные брокеры. Они готовят декларацию, все документы и отправляют в таможню. А само физлицо непосредственно платит там пошлину».

Помимо пошлины придется оплатить услуги японского брокера — это около 700 тыс. руб. Еще сотню тысяч нужно отдать за доставку авто до Москвы. Можно, конечно, забрать машину во Владивостоке самостоятельно, но желающих проехать потом на «новой» иномарке через всю Россию мало. В остальном никаких трудностей для покупателей нет.

Проблемы могут возникнуть разве что со свидетельством о безопасности на самые старые японские легковушки, отмечает автоюрист Сергей Радько: «Если автомобиль японский и выпущен не более чем три-пять лет назад, то он соответствует всем требованиям и безопасности, и экологии. Старая машина — 10-15-летняя — может не подпадать под "Евро-4 ", а быть "Евро-3", допустим.

В одно время с такими авто была проблема, когда вдруг выяснялось, что свидетельство получено незаконно, какие-то компании выдавали буквально десятки тысяч таких документов за неделю. То есть реально не могли проверить эти машины. Вроде как Росстандарт даже собирался у многих автомобилей эти документы отзывать».

Автомобиль без свидетельства снимают с учета в ГИБДД. Покупатели, впрочем, о столь мрачных перспективах не задумываются. Не пугает их и ослабевший рубль, который влияет на цены. Предпочтения по маркам у россиян остаются такие же, как и год назад, говорит представитель компании World Car Иван:

«Prado 2019-2020 года выпуска, Hilux, RAV4, Harrier, Alphard, Vellfire. Традиционно Honda очень популярна — Honda Vezel, Honda Fit. Любят и минивэны, это Voxy, Noah, Esquire, Serena. Stepwgn также любят от Honda. C-HR Toyota стали покупать. Средний чек — 1,5-1,7 млн руб.»

Падения спроса собеседники “Ъ FM” в ближайшие месяцы не ожидают. Опасения по поводу новых санкций и ухудшение экономической обстановки подталкивают россиян к покупке иномарок здесь и сейчас, причем предпочитают они авто подороже.

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