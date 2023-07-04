В июне продажи автомобилей Lada в России выросли на 272%

По итогам июня официальные дилеры Lada в России продали 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что стало лучшим результатом в текущем году. Относительно июня 2022 года продажи выросли на 272%, следует из пресс-релиза на сайте Lada.

За первое полугодие 2023 года в России было продано 143 618 автомобилей Lada. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель увеличился на 92,2%. «Значительное увеличение производства в первом полугодии 2023 года — это вклад АвтоВАЗа в восстановление и уверенный рост ВВП нашей страны. Во втором полугодии АвтоВАЗ планирует дальнейшее наращивание объемов производства и продаж за счет увеличения выпуска Lada Vesta различных модификаций, а также перезапуска в сентябре Lada Largus в пассажирских и коммерческих версиях»,— отметил глава компании Максим Соколов.

Положительную тенденцию в июне АвтоВАЗ объяснил выходом на рынок нового поколения Lada Vesta. В течение прошлого месяца было продано 4258 автомобилей семейства Vesta. Lada Granta была продана в количестве 16 757 единиц (+407% к июню 2022 года), Niva Legend — 3135 единиц (+610,9%), Niva Travel — 3361 единицs (+663,9%).

Всего в течение июня на АвтоВАЗе и в его дочерних фирмах было выпущено 15 465 автомобилей и сборочных комплектов. За прошедший месяц объем производства вырос на 110,4% по сравнению с июнем прошлого года, когда на АвтоВАЗе и его «дочках» было собрано 7348 автомобилей и машинокомплектов. Суммарный объем выпущенных за первую половину 2023 года автомобилей и сборочных комплектов составил 135 270 единиц, что на 48,7% выше, чем в первом полугодии 2022 года.

Продажи АвтоВАЗа в два-три раза превышают результаты конкурентов. Однако в Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что у российских компаний показатели могли бы быть еще лучше, если бы дилеры не завышали стоимость машин. В организации приводят данные «Автостата», согласно которым в 2022-м цены выросли на 20%. А за первый квартал 2023 года — на 11%.

О том, как специалисты предлагают бороться с завышением стоимости машин,— в материале «Ъ FM» «Наценка наценке рознь».

Милена Костерева