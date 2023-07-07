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Коммерсантъ FM
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Средство передвижения утильсбора

Физлица будут платить по миллиону с ввезенной премиальной машины

Правительство повысит утильсбор на все легковые автомобили и другие категории транспорта с 1 августа. Увеличение затронет как юрлиц, так и физлиц, в том числе ввозящих автомобили «для личного пользования». Причем сбор с граждан будет не единым, как сейчас (3,4 тыс. руб.), а дифференцированным в зависимости от объема двигателя. И покупателей мощных импортных машин ждет радикальный рост расходов: за ввоз автомобиля с двигателем от 3 до 3,5 л придется заплатить 970 тыс. руб., свыше 3,5 л — 1,2 млн руб.

Вице-премьер правительства Денис Мантуров во время посещения АО «Обуховский завод» в Санкт-Петербурге

Вице-премьер правительства Денис Мантуров во время посещения АО «Обуховский завод» в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вице-премьер правительства Денис Мантуров во время посещения АО «Обуховский завод» в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство опубликовало изменение коэффициентов (.pdf), использующихся для уплаты утильсбора, а также впервые разделило размер сбора для физлиц в зависимости от целей ввоза машины. Документ начнет применяться с 1 августа 2023 года. Изменения коэффициентов утильсбора опубликованы впервые, без общественного обсуждения. Ранее аналогичным образом был повышен сбор на сельхозтехнику.

Утильсбор на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания вырастет для юрлиц до 3,7 раза — максимальное повышение заложено для машин с двигателем от 3 до 3,5 л, и размер сбора составит 970 тыс. руб. вместо 259,6 тыс. за каждый автомобиль.

По автомобилям с двигателем свыше 3,5 л сбор растет в 2,8 раза, до 1,2 млн руб. (сейчас 445 тыс. руб.). Причем аналогичные ставки по автомобилям с двигателем объемом свыше 3 л начнут применяться и к физлицам — вне зависимости от того, ввезли ли они автомобиль для перепродажи или для личного использования. Ранее сбор для физлиц был одинаковым по всем легковым автомобилям и составлял 3,4 тыс. руб.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что машины с двигателем от 3 л — премиальные марки. «С одной стороны, здесь и маржинальность сделок выше, а чувствительность в цене ниже, с другой — это условный "налог на богатых"»,— продолжает он. Эксперт добавляет, что, несмотря на высокую емкость в физическом выражении массового бюджетного сегмента, в денежном он составляет около 1% рынка, поэтому объемы средств дает именно премиум.

Теперь 3,4 тыс. руб. за ввоз нового автомобиля будут платить только те физлица, кто импортировал машину с двигателем до 3 л или электромобиль, и они были зарегистрированы на них в течение 12 месяцев после ввоза.

По этой ставке ввезти можно не более одного автомобиля в год, иначе размер уплачиваемого за каждый автомобиль утильсбора уравнивается со сбором для юрлиц. Отметим, что дилеры уже высказывали опасение, что такие изменения для физлиц вызовут, в частности, рост продаж машин по доверенности.

Ставки для легковых автомобилей с ДВС увеличиваются и по остальным категориям. Так, меньше всего (на 68,5%) они растут для машин с двигателями до 1 л и до 2 л — до 81,2 тыс. и 300 тыс. руб. соответственно. Для автомобилей с двигателем от 2 до 3 л — втрое, до 844 тыс. руб.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который активно настаивал на необходимости роста утильсбора с начала года, говорил, что сбор на категории автомобилей, которые производит АвтоВАЗ, вырастет как раз до 300 тыс. руб.

Покупатель продукции АвтоВАЗа роста утильсбора не почувствует: за произведенные в РФ автомобили утильсбор компенсируется в зависимости от уровня локализации, и планка ориентирована на автомобили «Лада», поэтому прямо рост утильсбора на цену не повлияет.

На электромобили утильсбор вырастет в 11 раз, до 360 тыс. руб. При этом для физлиц — вне зависимости от целей ввоза — он останется 3,4 тыс. руб.

Помимо легковых машин сбор растет и на грузовые автомобили. При этом для седельных тягачей грузоподъемностью от 14 до 20 тонн увеличение составит 1,7 раза, но для подобных машин экологического класса «Евро-6» Минпромторг и Минтранс определят квоты, для которых продолжат действовать прежние коэффициенты расчета сбора.

Как писал “Ъ” 5 июля, автопром планирует получить половину средств, которые поступят в бюджет после индексации, на господдержку отрасли. Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Интерфаксу» уже сообщил, что программа льготного автокредитования будет продлена в этом году и сохранится на следующий. В рамках программы ряд категорий граждан могут получить скидку на авансовый платеж по кредиту на автомобили стоимостью до 2 млн руб. Бенефициаром этой меры традиционно был АвтоВАЗ.

Автомобильный рынок в июне вырос в 2,5 раза

В Минпромторге указывают, что повышение не приведет к росту цен на отечественные машины. Однако это коснется всех остальных, в том числе из-за недополученных компенсаций на локальный выпуск — для полных нужен уровень локализации, который достигают сейчас в легковом сегменте только традиционные модели Lada. Дилеры и так предупреждали о росте издержек и цен из-за роста курса валют. Сергей Удалов отмечает, что общее подорожание машин быстрее скажется в сегменте альтернативного импорта физлиц и юрлиц, тогда как дистрибуторы будут повышать цены более плавно.

Ольга Никитина

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