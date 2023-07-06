Продажи новых автомобилей в России в июне выросли на 133%

В июне 2023 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 133% относительно прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За минувший месяц в стране было продано 52,2 тыс. автомобилей, что на 24,5 тыс. шт больше, чем в июне 2022 года. Как отмечает АЕБ, с июля в статистику добавлены также данные о продажах, предоставленными АО «ППК», включающими, в том числе, не входящие в статистику АЕБ объемы продаж.

По информации о продажах новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам, по информации АО «ППК», июнь отмечен ростом продаж на 133% (на 49,8 тыс. шт), до 87,3 тыс. шт. За первые полгода автомобильный рынок России, по данным АЕБ, сократился на 3,1%. С учетом данных АО «ППК», за январь-июнь 2023 года рынок вырос на 9,9%.

Напомним, ранее АЕБ в статистику не включала продажи марок BMW, Mercedes-Benz, Chery, Exeed и Evolute в связи с решением этих автопроизводителей изменить публикацию данных о продажах с ежемесячных на ежеквартальные.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK