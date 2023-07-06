Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АЕБ ждет роста авторынка до 1 млн штук

Ассоциация обновила прогноз за счет изменения подхода к статистике

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ожидает роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей до 1 млн штук по итогам года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. АЕБ обновила прогноз, изменив данные для подсчета динамики рынка. При этом фактически ассоциация просто стала приводить данные СП «Автостата» и «Электронного паспорта».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2023 году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) вырастет на 45,6%, до 1 млн машин, говорится в обновленном прогнозе АЕБ. Январский прогноз ассоциации предполагал рост продаж лишь на 12%, до 770 тыс. автомобилей, но теперь там изменили подход к сбору статистики.

Традиционно Ассоциация европейского бизнеса собирала данные от официальных дистрибуторов автомобилей, а те, в свою очередь, получали данные о продажах от собственных дилеров. С весны 2022 года на фоне военных действий иностранные марки, за исключением китайских, приостановили поставки и производство в РФ, и в продажах АЕБ отражались только распродаваемые склады, которые были почти исчерпаны уже к началу 2023 года.

Теперь АЕБ дополнила отчет о продажах данными, предоставленными АО ППК (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт»). Последние включают еще и поставки автомобилей в страну в обход официальных импортеров — так называемый параллельный импорт.

В АЕБ говорят, что такой подход «позволит дать более объективную оценку состоянию рынка продаж новых автомобилей и его динамике».

Разница между данными АЕБ и ППК заметна. Так, по данным АЕБ, продажи легковых машин и LCV в первом полугодии упали на 3,1%, до 358,9 тыс. штук. Тогда как у ППК — выросли на 9,9%, до 428,3 тыс. штук. Ежемесячные данные АЕБ и вовсе меньше в 1,7 раза, 52,3 тыс. и 87,4 тыс. штук соответственно. При этом из помесячной статистики АЕБ исключены данные Chery и ее суббрендов, которая занимает второе место в топе наиболее продаваемых марок. Кроме того, данные в ассоциацию не предоставил концерн Geely, который входит в топ-5 рынка легковых автомобилей за прошедший месяц. В то же время в продажах по ППК эти бренды учтены.

Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...