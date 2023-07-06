АЕБ ждет роста авторынка до 1 млн штук

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ожидает роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей до 1 млн штук по итогам года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. АЕБ обновила прогноз, изменив данные для подсчета динамики рынка. При этом фактически ассоциация просто стала приводить данные СП «Автостата» и «Электронного паспорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2023 году рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) вырастет на 45,6%, до 1 млн машин, говорится в обновленном прогнозе АЕБ. Январский прогноз ассоциации предполагал рост продаж лишь на 12%, до 770 тыс. автомобилей, но теперь там изменили подход к сбору статистики.

Традиционно Ассоциация европейского бизнеса собирала данные от официальных дистрибуторов автомобилей, а те, в свою очередь, получали данные о продажах от собственных дилеров. С весны 2022 года на фоне военных действий иностранные марки, за исключением китайских, приостановили поставки и производство в РФ, и в продажах АЕБ отражались только распродаваемые склады, которые были почти исчерпаны уже к началу 2023 года.

Теперь АЕБ дополнила отчет о продажах данными, предоставленными АО ППК (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт»). Последние включают еще и поставки автомобилей в страну в обход официальных импортеров — так называемый параллельный импорт.

В АЕБ говорят, что такой подход «позволит дать более объективную оценку состоянию рынка продаж новых автомобилей и его динамике».

Разница между данными АЕБ и ППК заметна. Так, по данным АЕБ, продажи легковых машин и LCV в первом полугодии упали на 3,1%, до 358,9 тыс. штук. Тогда как у ППК — выросли на 9,9%, до 428,3 тыс. штук. Ежемесячные данные АЕБ и вовсе меньше в 1,7 раза, 52,3 тыс. и 87,4 тыс. штук соответственно. При этом из помесячной статистики АЕБ исключены данные Chery и ее суббрендов, которая занимает второе место в топе наиболее продаваемых марок. Кроме того, данные в ассоциацию не предоставил концерн Geely, который входит в топ-5 рынка легковых автомобилей за прошедший месяц. В то же время в продажах по ППК эти бренды учтены.

Ольга Никитина