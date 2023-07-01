Последствия мятежа «Вагнера», поездка Путина в Дербент и беспорядки во Франции

Цифры недели

За год ЧВК «Вагнер» получила от государства 86 млрд руб. Компания «Конкорд» Евгения Пригожина заработала за этот период 80 млрд руб.

По итогам мая задолженность россиян по ипотеке составила рекордные 15,1 трлн руб.

Положительно ход СВО оценивают 58% россиян, отрицательно — 21%.

Стоимость проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» выросла примерно до $25 млрд с первоначально заявленных $21,3 млрд.

«Росатом» инвестирует $600 млн в разработку месторождения лития в Боливии.

Во время беспорядков во Франции задержано 667 человек.

Гусеничная техника повредила более 10 тыс. кв. м автодорог в Ростовской области во время попытки мятежа.

Стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в 2028–2030 годах оценивается в 4,3–4,6 млрд руб.

По подсчетам ВОЗ, к 2050 году число пациентов с сахарным диабетом достигнет почти полутора миллиардов.

В России на 61% увеличился спрос на репетиторов.

С начала года добыча газа в России снизилась на 10,4%.

Инициативы недели

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о разовом налоге на сверхприбыль.

Президент России Владимир Путин посетил Дербент, где провел совещание по развитию туризма в стране.

Французы вышли на акции протеста из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка в парижском пригороде. Из-за беспорядков президент Эмманюэль Макрон покинул саммит Европейского совета в Брюсселе.

Россияне не стали отказываться от туров из-за мятежа ЧВК «Вагнер».

Банки начали уведомлять клиентов, сдавших биометрию, о переносе данных в государственную систему.

Регионы прорабатывают вопрос о создании экстерриториальных участков в зоне спецоперации.

VK предлагают сделать единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта».

Правительство одобрило поправки об изменении нефтяных налогов.

Члены Госдумы и Совфеда обсуждают целесообразность принятия специализированного закона о ЧВК.

Депутаты намерены ввести обязательное трудовое воспитание в школах.

Цитаты недели

«Если Москва решит их отозвать (вагнеровцев.— “Ъ”) и прислать нам "Бетховена" или "Моцарта", а не "Вагнера" — мы их примем» (советник президента ЦАР Фидель Гуанджика о перспективах частных военных компаний в Африке).

«В День Конституции Украины такая встреча — очевидный сигнал поддержки и нашей свободы, и нашей Европы» (украинский лидер Владимир Зеленский о необъявленном визите в Киев президентов Польши и Литвы).

«Если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества! Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о переговорах с Евгением Пригожиным).

«Из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул! Наоборот, более того: кратно расширились возможности для российских предпринимателей» (президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ).

По букве закона

Совет ЕС одобрил увеличение на €3,5 млрд объема Европейского фонда мира, из которого Брюссель выделяет деньги в том числе на военную помощь Украине.

Экс-глава МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов получил десять с половиной лет колонии общего режима по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Банки не могут претендовать на иные активы разорившихся ипотечников, даже если стоимость заложенного жилья не покрывает всю сумму долга, постановил ВС РФ.

Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН и другие медиапроекты Евгения Пригожина.

В Китае принят закон «О международных отношениях».

Сделки недели

ООО АПК получило предварительное согласие ФАС на приобретение 100% АО «Племенной завод "Комсомолец"».

Банк «Траст» выставил на продажу 99,48% акций АО «Балтийский лизинг».

ГК «Русагро» договорилась о получении контроля в ГК НМЖК.

ГК «Гранель» передала 50% в будущем проекте бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Анатолию Козеруку.

Альфа-банк стал владельцем 19,01% агрохолдинга «Таврос».

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Отставки и назначения

Гендиректором российского офиса Puma ООО «Пума-Рус» стал гражданин Чехии Мирослав Рыба.

Прокурор Дагестана Алексей Ежов и его заместитель Андрей Потапов покинули свои посты.

Главой департамента судейства Российского футбольного союза назначен бывший сербский арбитр Милорад Мажич.