Серб Милорад Мажич назначен новым главой департамента судейства РФС

Главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший сербский арбитр Милорад Мажич, сообщает пресс-служба РФС. Контракт со специалистом заключен на два года и имеет опцию продления на еще один год. Милорад прилетит в Москву 29 июня и приступит к исполнению своих обязанностей начиная со сбора судей РПЛ. Ранее он занимал аналогичный пост на Кипре. Бывший глава департамента Павел Каманцев продолжит работу в РФС в качестве руководителя судейского комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Мажич

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Милорад Мажич

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Милорад Мажич один из самых известных сербских арбитров. Он был частью судейского коллектива на двух чемпионатах мира (2014 и 2018). За его спиной множество еврокубковых финалов. Он единственный сербский специалист, которому довелось обслуживать финал Лиги Чемпионов в новейшей истории турнира.

Вместе с Мажичем штаб пополнит его помощник Далибор Джурджевич. Серб займет позицию заместителя главы департамента судейства. Основной целью Джурджевича является улучшение качества работы системы ВАР.