Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Серб Милорад Мажич назначен новым главой департамента судейства РФС

Главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший сербский арбитр Милорад Мажич, сообщает пресс-служба РФС. Контракт со специалистом заключен на два года и имеет опцию продления на еще один год. Милорад прилетит в Москву 29 июня и приступит к исполнению своих обязанностей начиная со сбора судей РПЛ. Ранее он занимал аналогичный пост на Кипре. Бывший глава департамента Павел Каманцев продолжит работу в РФС в качестве руководителя судейского комитета.

Милорад Мажич

Милорад Мажич

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Милорад Мажич

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

Милорад Мажич один из самых известных сербских арбитров. Он был частью судейского коллектива на двух чемпионатах мира (2014 и 2018). За его спиной множество еврокубковых финалов. Он единственный сербский специалист, которому довелось обслуживать финал Лиги Чемпионов в новейшей истории турнира.

Вместе с Мажичем штаб пополнит его помощник Далибор Джурджевич. Серб займет позицию заместителя главы департамента судейства. Основной целью Джурджевича является улучшение качества работы системы ВАР.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...