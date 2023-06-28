Аттестат теперь не достанется без труда

Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании российских школьников. Поправки к закону «Об образовании» предполагают, что общественно полезный труд станет обязательной частью программы среднего образования. Школьников привлекут к «высадке насаждений на пришкольные территории, оформлению класса, актового и спортивного зала к мероприятию, помощи библиотекам и музеям». При этом администрации учебных заведений больше не потребуется на это согласие родителей. Депутаты подчеркивают, что изменения направлены на борьбу с «идеологией потребления» и на устойчивый рост российской экономики. Впрочем, представители педагогического сообщества напоминают, что «умение ориентироваться в социуме формируется в труде только тогда, когда сам этот труд является личным добровольным выбором и осознанным решением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы законопроекта уверяют, что школьники будут заниматься общественно полезным трудом исключительно в школе, а не на даче у директора

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Авторы законопроекта уверяют, что школьники будут заниматься общественно полезным трудом исключительно в школе, а не на даче у директора

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

С предложением ввести обязательное трудовое воспитание в мае 2022 года выступили депутаты госсовета Удмуртии. В своем обращении к Госдуме и правительству РФ они указали на позитивный опыт советской школы по воспитанию общества, любящего труд, и предложили вернуть в образовательный обиход школьные мастерские, технопарки, ученические производственные бригады, трудовые отряды, летние лагеря труда и отдыха. «К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг»,— констатировали удмуртские парламентарии.

Ровно через год в федеральный парламент группой депутатов был внесен законопроект, который творчески развивает идеи региональных законодателей (одним из авторов документа является заместитель руководителя фракции ЕР, депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев).

«Только ребенок, который умеет и любит трудиться, сможет во взрослой жизни состояться в профессии, в семье, в социуме»,— подводят базис под инициативу в пояснительной записке авторы.

Они ссылаются на авторитет «одного из основоположников педагогики в нашей стране Константина Ушинского»: «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду жизни». Предлагаемые новеллы, поясняют парламентарии, относят к обязанностям обучающихся участие в общественно полезном труде с учетом возрастных и психофизических особенностей.

В среду в ходе рассмотрения законопроекта на пленарном заседании заместитель председателя думского комитета по молодежной политики единорос Михаил Киселев (также один из авторов инициативы) пояснил, что под общественно полезным трудом подразумевается «высадка насаждений на пришкольные территории, оформление класса, актового и спортивного зала к мероприятию, помощь библиотекам и музеям».

«Наверняка каждому присутствующему довелось стирать с доски, дежурить в классе, ухаживать за цветами на школьных клумбах и помогать в столовой,— обратился к коллегам господин Киселев.— В том числе из этого состояла наша с вами насыщенная и яркая школьная жизнь. Так почему же мы своих детей лишаем возможности развиваться всесторонне?»

Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова (ЕР) обратила внимание, что сегодня в законе об образовании понятие «труд» можно встретить всего два раза. «В девяностые годы такое отношение к труду формировали, формировали осознанное,— объяснила она.— Закрывались предприятия, насаждалась идеология потребления молодым людям, и, безусловно, это никак положительно не повлияло на процесс воспитания». По ее словам, сейчас перед страной совсем другие задачи: «Президент перед нами ставит задачи устойчивого роста экономики, создание предприятий, создание рабочих мест. Мы это не решим, не изменив подходы к обучению и воспитанию».

Депутат Бийсултан Хамзаев (ЕР) предположил возможность перегибов на местах, поинтересовавшись у коллег, как не допустить, чтобы «школьники дачи нашим директорам строили»?

Авторы поправок поспешили успокоить его: вся трудовая деятельность должна проводиться в самой школе или на прилегающей к ней территории.

Коммунист Николай Коломейцев (представители КПРФ горячо поддержали инициативу) предложил не «рубить кошке хвост по частям», а реформировать сразу всю систему среднего образования, включая образовательные стандарты. «Мало поменять предложения в законе, понимаете?» — взывал к сознательности коллег господин Коломейцев. Впрочем, коммунист не конкретизировал, что еще, по его мнению, необходимо сделать, уточнив лишь, что стоит ориентироваться на роман Николая Островского «Как закалялась сталь», который «воспитывает бескорыстный труд». Олег Смолин (КПРФ) рассказал, что учился в школе для детей с нарушениями зрения, и заверил: особенности здоровья никак не мешали школьникам заниматься общественно полезным трудом.

«Было не только дежурство, мы не только сажали деревья, кустарники и цветы и не только учились в столярных и слесарных мастерских, но участвовали в строительстве нового здания школы»,— подчеркнул депутат.

Довольно бурное обсуждение завершилось единодушным голосованием: за поправки выступили все присутствующие на заседании 392 члена ГД. В разговоре с “Ъ” господин Киселев отметил, что вскоре в Госдуму поступит еще одна инициатива — по внедрению в школы не только общественно полезного, но и производственного труда.

Директор нижегородской школы №800 и глава центра разработки образовательных систем «Умная школа» Марк Сартан напомнил, что и сейчас у любой школы есть возможность привлекать детей к общественно полезному труду, если таковое предусмотрено образовательной программой школы. «Теперь предлагается это ограничение снять, и появится возможность обязаловки в перечисленных благородных целях,— заявил он в разговоре с “Ъ”.— Но надо понимать, что никакое принуждение не воспитывает ничего, кроме чувства покорности или протеста. Чувство причастности к единому делу, выработка активной жизненной позиции, умение ориентироваться в социуме формируются в труде только тогда, когда сам этот труд является личным добровольным выбором и осознанным решением. Его вполне можно так организовать в рамках воспитательной работы и в пределах все той же образовательной программы».

«Это будет один из тех образовательных законов, которые в последние годы появлялись в большом количестве, но, к счастью для школ, до них не доходят,— считает председатель межрегионального профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.— Единственное, что в этом отношении может измениться: если вдруг где-то руководству придет в голову, что детей, как в советские времена, надо, например, посылать на картошку».

Эмилия Габдуллина, Полина Ячменникова