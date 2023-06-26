Разоруженный мятеж

Попытка мятежа, предпринятая в конце прошлой недели частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», завершилась так же неожиданно, как и началась: к вечеру воскресенья о ней уже почти ничего не напоминало, не считая разбитых дорог и небольших повреждений домов в местах пребывания мятежников. Урегулировать конфликт оперативно и с минимумом потерь удалось путем переговоров с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко, при посредничестве которого были достигнуты главные договоренности: бойцы ЧВК возвращаются в свои лагеря и смогут при желании заключить контракты с Минобороны, а основатель «Вагнера» Евгений Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию. По мнению депутатов Госдумы, события 23–24 июня еще раз доказали необходимость скорейшего принятия закона, регулирующего деятельность ЧВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застрявший в воротах ростовского цирка танк вагнеровцев стал одним из главных символов июньского мятежа

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Застрявший в воротах ростовского цирка танк вагнеровцев стал одним из главных символов июньского мятежа

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством Минобороны возник давно, но публичным стал во время многомесячного штурма Бахмута (Артемовска), решающую роль в котором сыграли вагнеровцы. При этом господин Пригожин неоднократно подчеркивал, что недоволен лично министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а к другим представителям Минобороны претензий не имеет. По данным источников “Ъ”, ранее в урегулирование этого конфликта приходилось вмешиваться президенту Владимиру Путину. В начале июня Минобороны выпустило приказ, согласно которому все ЧВК, участвующие в СВО, входят в состав ведомства, заключая с ним контракт. Это, возможно, стало одним из поводов для выступления «Вагнера».

«Идти в Москву»

О начале активных действий Евгений Пригожин заявил вечером 23 июня. Согласно аудиозаписям, которые распространялись от его имени в Telegram-каналах «Кепка Пригожина» и «Пресс-служба Пригожина», поводом для этого стали якобы нанесенные Минобороны РФ ракетные удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» и гибель «огромного количества бойцов». Правда, опубликованные в качестве подтверждения видеоролики многие эксперты сочли сомнительными. Тем не менее совет командиров ЧВК принял решение остановить «зло, которое несет военное руководство» России. «Нас 25 тыс., и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел»,— заявил господин Пригожин, пригрозив уничтожать на своем пути «любые блокпосты и любую авиацию». Судя по быстроте и слаженности действий вагнеровцев, их выступление было заранее хорошо спланированным.

Через полчаса Минобороны опровергло утверждения о ракетных ударах, назвав их «информационной провокацией», а еще через час Национальный антитеррористический комитет заявил о возбуждении ФСБ уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия». В Генпрокуратуре подтвердили, что уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж») возбуждено «законно и обоснованно».

С наступлением 24 июня в соцсетях стали распространяться видеообращения заместителя командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина и первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева (один из кураторов ЧВК в Минобороны), которые призывали бойцов и командиров «Вагнера» остановиться. «Это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу»,— заявил генерал Алексеев. В ответ Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «входит в Ростов». Утром в соцсетях действительно появились кадры, на которых люди в камуфляже занимают расположенный в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа (ЮВО), а сам Евгений Пригожин общается с Владимиром Алексеевым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, обещая в случае невыполнения его требований об отставке министра обороны и начальника Генерального штаба «блокировать Ростов и идти в Москву».

Дальнейшие события развивались стремительно: Минобороны обратилось к бойцам ЧВК с призывом проявить благоразумие и сложить оружие; в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции; в Липецкой, Тульской и Московской областях частично запретили транзитный проезд, а в Воронежской области полностью перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Параллельно в соцсетях появлялись кадры продвижения колонны вагнеровцев на север. В 10 утра 24 июня к россиянам экстренно обратился президент Владимир Путин. Он назвал происходящее «предательством» и «отступничеством» и пообещал «неминуемое наказание» всем, «кто сознательно встал на путь предательства». После этого, по информации источников “Ъ”, часть подразделений ЧВК отказались идти на Москву, а некоторые бойцы покинули Ростов и вернулись в места постоянной дислокации.

Тем временем в регионах Центральной России отменялись выпускные вечера и другие массовые мероприятия, по всей стране демонтировали баннеры ЧВК «Вагнер», а депутаты, сенаторы, губернаторы и прочие чиновники выражали решительную поддержку президенту и осуждали мятежников. Евгений Пригожин, однако, сложить оружие отказался.

Во второй половине дня в соцсетях появились кадры якобы атаки на колонну вагнеровцев вертолета вооруженных сил прямо в черте Воронежа (в его Левобережном районе, где проходит трасса М-4). Мятежники, судя по опубликованным видео, пытались сбить «вертушку», но промахнулись. Также появилось видео с кадрами возгорания резервуара с авиационным топливом на территории расположенной рядом нефтебазы. О причине возгорания не сообщалось. В течение дня в Telegram-каналах сообщалось о поражении нескольких летательных аппаратов, но официально ни один случай не был подтвержден.

Как утверждает один из источников “Ъ”, приказ наносить удары по колоннам «Вагнера» не отдавался, поскольку власти старались избежать лишних жертв как среди мирного населения, так и среди простых бойцов ЧВК — «из уважения к их боевым заслугам». Кроме того, подразделениям МВД и Росгвардии в Ростове-на-Дону был отдан приказ отойти от штаба ЮВО и не препятствовать действиям «Вагнера».

Параллельно, по данным “Ъ”, с мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, в том числе воевавших вместе с ЧВК «Вагнер» в Сирии и на Украине, участвовали и другие представители власти. Днем 24 июня к переговорам подключился президент Белоруссии Александр Лукашенко: как позже пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, это было согласованное с Владимиром Путиным «личное инициативное предложение» белорусского лидера, поскольку он «около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным».

В итоге именно при посредничестве господина Лукашенко, как сообщила в 20 часов 24 июня его пресс-служба, были достигнуты окончательные договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Сам господин Пригожин сразу после этого заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается «за 200 км до Москвы», разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. «Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться»,— объяснил он свое решение.

Подробности соглашения поздним вечером 24 июня раскрыл журналистам господин Песков. По его словам, уголовное дело в отношении Евгения Пригожина «будет прекращено», а сам он «уйдет в Белоруссию». «Была достигнута договоренность, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря. Часть из них, кто пожелает в дальнейшем, подпишет контракты с Минобороны»,— заявил пресс-секретарь президента, уточнив, что речь идет о той части бойцов, «кто не принимал участия в этом походе». Те, кто в нем все же участвовал, по информации “Ъ”, тоже смогут заключить контракты с Минобороны или же уйти на «гражданку», им также гарантировано прекращение уголовного преследования.

Ближе к полуночи субботы Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, вышли из города и все бойцы ЧВК. К вечеру воскресенья местонахождение бизнесмена не было известно, новых публичных заявлений он не делал. Тем не менее можно констатировать, что крайне острый конфликт властям удалось урегулировать всего в течение всего суток, избежав больших человеческих потерь и серьезных разрушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До Москвы, где бойцов ЧВК «Вагнер» уже ждали (на фото), их колонны так и не доехали

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ До Москвы, где бойцов ЧВК «Вагнер» уже ждали (на фото), их колонны так и не доехали

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Информация о масштабном разрушении не соответствует действительности»

Обстановка в Ростове-на-Дону начала стабилизироваться сразу после полуночи, когда мятежники покинули город. Днем в воскресенье власти сообщили, что ограничения на дорогах сняты, автомобильные и железнодорожные вокзалы заработали в штатном режиме. По словам главы горадминистрации Алексея Логвиненко, гусеничная техника повредила более 10 тыс. кв. м автомобильных дорог (в городе находились несколько танков «Вагнера»), а сильнее всего пострадало покрытие в центре, где находится штаб ЮВО. Но эти повреждения можно устранить за два дня, обнадежил господин Логвиненко. Ремонт потребуется и воротам ростовского цирка, который находится рядом со штабом: мятежники загнали в них танк, зацепив одну из стоек. Об иных повреждениях в Ростовской области никто не сообщал.

В Воронеже ликвидация пожара на нефтебазе заняла 12 часов, в ней принял участие практически весь пожарно-спасательный гарнизон. По данным Роспотребнадзора, концентрация загрязняющих веществ в непосредственной близости от сгоревшего объекта «соответствует гигиеническим нормам». Вблизи села Елизаветовка в Павловском районе Воронежской области, где произошла перестрелка, повреждения получили 19 домовладений, но угрозы для целостности домов или надворных построек нет, сообщил глава района Максим Янцов. Он пообещал, что власти окажут помощь в устранении повреждений и компенсируют ущерб. Также им предстоит восстановить дорожную инфраструктуру. В правительстве Воронежской области не смогли оперативно прокомментировать “Ъ” сроки и стоимость работ.

В Липецкой области, где власти ранее решили перекопать дороги по пути движения колонн ЧВК «Вагнер», их восстановление началось уже вечером 24 июня. В воскресенье испорченные участки засыпали щебнем и песком, а в понедельник их обещают заасфальтировать. «Информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности»,— добавили в правительстве региона.

При этом пока непонятно, будет ли продолжение у следственных действий в отношении структур Евгения Пригожина. Например, в Санкт-Петербурге правоохранители нагрянули сразу в несколько таких мест. Утром 24 июня было оцеплено здание «ЧВК Вагнер Центра», где к вечеру воскресенья продолжал дежурить полицейский автобус. Сам центр закрыт, в его Telegram-канале резидентам и сотрудникам «в связи со сложившейся ситуацией и хорошей погодой» порекомендовали «провести выходные с пользой на природе и в хорошей компании». Обыски с участием ФСБ и спецназа прошли и во дворе питерского отеля «Трезини», где располагается один из офисов господина Пригожина. Там была обнаружена грузовая «Газель», заполненная коробками с пачками пятитысячных купюр. Позднее сам бизнесмен заявил, что при обыске нашли не только «Газель», но и два автобуса, где лежали средства, предназначенные для выплаты зарплат бойцам, компенсаций погибшим и других целей. Также 24 июня силовики нагрянули в элитный коттеджный поселок «Северный Версаль», где ранее мог жить Евгений Пригожин, и в офис медиацентра «Патриот» на Приморском проспекте. Представители следствия заявили об обнаружении нескольких паспортов на разные имена с фотографиями господина Пригожина, а также золота в слитках и предположительно наркотических веществ (они переданы на экспертизу).

В Екатеринбурге 24 июня вооруженные люди окружили Центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». На вопросы журналистов о причинах происходящего они не отвечали. Кроме того, по данным Е1.RU, в субботу к некоторым уральцам, подписавшим контракт с ЧВК «Вагнер», приезжали люди, «похожие на оперативников ФСБ». «Сказали: без глупостей, никуда не лететь и сидеть на попе ровно. Просто поговорили, предупредили. Из того, что я слышал, никого пока не арестовали, обысков тоже не было»,— сказал Е1.RU один из добровольцев. Источники “Ъ” в силовых структурах сообщили, что обыски в центре ЧВК «Вагнер» в городе не проводились.

В Челябинской области правоохранителей в масках видели рядом с центром набора бойцов ЧВК в Магнитогорске. В пресс-службе УФСБ “Ъ” сообщили, что не располагают информацией о каких-либо оперативных мероприятиях в пунктах вербовки ЧВК на территории региона. В Перми пункт набора в ЧВК «Вагнер», который открылся в начале июня, приостановил работу, а в воскресенье у входа в здание были замечены вооруженные люди. Позже владелец клуба, где разместился пункт набора, сообщил, что это были сотрудники УФСБ, которые «разобрались во всем».

«Мы получили сложный и опасный прецедент»

В Госдуме считают, что из событий 23–24 июня должны быть сделаны серьезные выводы, но в необходимости срочного изменения законодательства уверены не все фракции.

Так, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») полагает, что в действующем законодательстве, в том числе и в Уголовном кодексе, есть все необходимые в подобных ситуациях нормы, нужно лишь проанализировать случившееся и понять, где был сбой. «Что касается регулирования деятельности ЧВК, то это надо анализировать, в том числе с участием военных экспертов»,— считает депутат. Он также надеется, что положительную роль в этом сыграет подписанный 24 июня президентом закон, который позволяет поступать на военную службу по контракту гражданам, имеющим судимость.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов тоже призывает не спешить с законодательными изменениями. «Как мы видим, у правоохранителей уже были инструменты, применялись статьи УК. Что касается ЧВК, у нас действительно такое понятие не определено в законе, хотя больше пяти лет назад ряд депутатов, в том числе нашей фракции, выступали за то, чтобы такой статус легализовать. Я считаю, что из этой ситуации надо сделать выводы, спокойно проанализировать причинно-следственные связи и экспертам в области уголовного законодательства, безопасности, обороны и правопорядка дать свои предложения. Конечно, то, что произошло,— это определенный импульс для того, чтобы какие-либо решения были приняты»,— отмечает депутат.

О том, что в Думе давно лежит без движения законопроект «О частных военных компаниях», напоминает и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов: «Наша фракция предложила этот законопроект, когда о ЧВК и конкретно о "Вагнере" никто не знал. Между тем наш проект был разработан с учетом всего мирового опыта, и его краеугольным камнем стало именно подчинение этих компаний Министерству обороны. Однако нашу инициативу проигнорировали и тогда, и потом, когда "Вагнер" уже заявил о себе в зарубежных операциях». Ничего не изменилось и после начала СВО, потому что «этот закон оказался не нужен ни Минобороны, ни Пригожину, который откровенно говорил об этом в своих интервью», подчеркивает господин Миронов. «Надеюсь, что хотя бы из горьких событий 24 июня урок будет извлечен и закон о частных военных компаниях будет принят. Наряду с давно ожидаемыми кадровыми решениями»,— резюмирует лидер эсеров.

По мнению пресс-секретаря лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Госдумы Александра Ющенко, ситуация с ЧВК «Вагнер» показала, что «в стране, против которой объявили войну, нужно четкое единоначалие, однозначное и недвусмысленное». «Нужно, чтобы все вооруженные формирования имели определенный статус. Этот статус должен быть четко прописан, как и то, кому подчиняются такие формирования, чтобы не было никакой анархии. В этом направлении должны быть сосредоточены законодательные инициативы. Мы получили сложный и опасный прецедент, который может иметь очень тяжелые последствия»,— отмечает коммунист.

Отметим, что глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») в воскресенье заявил «Ведомостям»: закон, который бы регулировал деятельность ЧВК, в России нужен, профильный комитет «над этим работает».

Вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»), в свою очередь, считает нужным поправить нормы о наказании за дискредитацию вооруженных сил: «Если оставить их без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет. Будет ли это разумно и справедливо? Конечно, нет. Нужен мораторий на возбуждение дел по этой статье как минимум за публичные мнения относительно действий ЧВК и вооруженных сил вне зоны боевых действий».

Андрей Прах, Ксения Веретенникова, Афанасий Сборов; корсеть “Ъ”