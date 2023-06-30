А-а, в Африке «Вагнер» вот такой ширины

Провал мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую Запад считал ключевым проводником интересов России в Африке, наверняка ослабит ее позиции на континенте. Уверенность в этом выразила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На такой же исход надеются и США. Москва, напротив, подчеркивает, что ее отношениям с африканскими странами ничто не угрожает. При этом пока до конца не ясно, что будет с расквартированными в Африке вагнеровцами. В свою очередь, африканским союзникам России неважно, как именно будут оформлены новые реалии: главное, чтобы по сути для них ничего не изменилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Африканские союзники Москвы дали понять, что им неважно, будет у них «Вагнер» или условные «Бетховен» с «Моцартом», главное — чтобы прежние схемы взаимодействия остались неизменными

Фото: Barbara DEBOUT / AFP Африканские союзники Москвы дали понять, что им неважно, будет у них «Вагнер» или условные «Бетховен» с «Моцартом», главное — чтобы прежние схемы взаимодействия остались неизменными

Фото: Barbara DEBOUT / AFP

«Мы должны помнить, что деградация "Вагнера" сыграет роль не только на Украине, но и в Африке, поскольку Путин проецирует свое влияние там через группу "Вагнер"»,— заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит ЕС. И добавила: «скоро мы увидим уменьшение» этого влияния.

Такой же позиции придерживаются и США. В Госдепартаменте дали понять: они были бы рады, если бы ЧВК «Вагнер» была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру. Во вторник США ввели очередные санкции против физических и юридических лиц за связи с возглавляемой Евгением Пригожиным ЧВК. В черном списке оказались гражданин России Андрей Иванов, две компании из Центральноафриканской Республики (ЦАР) Diamville Sau и Midas Ressources Sarlu, фирма из ОАЭ Industrial Resources General Trading и российское ООО ДМ. В Минфине США заявили, что «структуры в ЦАР, ОАЭ и России, в отношении которых вводятся санкции, участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования обеспечения и расширения вооруженных сил группы "Вагнер" на Украине и в Африке».

Ограничительные меры США в отношении лиц и компаний, связанных с деятельностью «Вагнера» в Африке, не первые. Так, к примеру, еще в 2020 году Вашингтон наложил санкции на компанию M Invest и ее «дочку» Meroe Gold. Обе компании связаны с разработкой золотых приисков в Судане и, по данным Минфина США, служат там прикрытием для ЧВК «Вагнер». В этом феврале санкции в отношении Meroe Gold ввел и Евросоюз. Сам господин Пригожин весной утверждал, что бойцов ЧВК в Судане нет уже более двух лет, геологические разработки закрыты и в целом суданское золото неинтересно с точки зрения промышленной добычи. Однако ему мало кто поверил.

При этом и в Вашингтоне, и в странах ЕС не раз высказывали опасения в связи с активностью «Вагнера» в Африке, считая его инструментом влияния Москвы на этом континенте. После начала Россией боевых действий на Украине в феврале 2022 года США усилили давление на своих арабских союзников с тем, чтобы они разорвали отношения с ЧВК. Как писало еще в январе агентство Associated Press, администрация Джо Байдена в течение нескольких месяцев работала с Египтом и ОАЭ, чтобы они убедили военных лидеров в Судане и Ливии прекратить связи с вагнеровцами. Деятельность ЧВК обсуждалась в ходе практически всех визитов американских чиновников и дипломатов в Африку, а также в ОАЭ. Последние, по данным США, оказывали активное содействие ЧВК «Вагнер» в Ливии и Судане. «Вагнер не смог бы работать, если бы у них больше не было доступа к инфраструктуре, финансовой логистике, инфраструктуре торговли золотом, которую предоставили ОАЭ»,— говорил изданию The Middle East Eye аналитик по вопросам безопасности Андреас Криг. В Абу-Даби это никогда не признавали.

В то же время Москва всегда старательно дистанцировалась от деятельности «Вагнера», где бы об этом ни шла речь. Напомним, что ЧВК активно участвовала в военной кампании в Сирии, затем выступала на стороне главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сотрудничала с руководством Судана, затем переместилась в ЦАР и Мали. Поступала также информация о присутствии вагнеровцев в Мозамбике, Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре. При этом власти ЦАР и Мали обратились к ЧВК «Вагнер» официально. И Москва признавала этот факт. Однако подчеркивалось, что все это частные договоренности с ЧВК.

«Банги и Бамако обращались в ЧВК "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их властей. Помимо отношений с этой ЧВК правительства ЦАР и Мали имеют официальные контакты с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа будет продолжена»,— заявил на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Это стало ответом на звучащие из ЦАР опасения, что после провала мятежа Евгения Пригожина работа ЧВК «Вагнер» будет свернута.

Сергей Лавров дал понять, что Москва своих африканских партнеров не оставит, хотя из его слов судьба самой ЧВК в Африке не прояснилась. Представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила: вопрос о том, продолжит ли «Вагнер» работать в Африке, должны решать правительства тех стран, где присутствует ЧВК. Однако в окружении президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера с искренней непосредственностью заявили, что будут работать со всеми, кого пришлет Москва. «Если Москва решит их отозвать (вагнеровцев.— “Ъ”) и прислать нам "Бетховена" или "Моцарта", а не "Вагнера" — мы их примем»,— сказал в интервью британской газете Financial Times советник президента ЦАР Фидель Гуанджика. И для ЦАР, и для многих других африканских, да и арабских стран, как и для Запада, ЧВК «Вагнер» была рукой Москвы. Поэтому этой компании и экономическим структурам Евгения Пригожина создавали режим максимального благоприятствования там, где они работали. Теперь правительства стран Африки, а также Сирии, где по-прежнему работают связанные с господином Пригожиным компании, хотят понять, что им делать, и ждут отмашки Кремля. Хотят понимания происходящего и арабские монархии Персидского залива, чьи лидеры активно звонили президенту РФ Владимиру Путину после провала мятежа Евгения Пригожина.

Американская газета The Wall Street Journal утверждает, что «заместитель министра иностранных дел России вылетел в Дамаск, чтобы лично передать послание президенту Сирии Башару Асаду: силы группы Вагнера больше не будут действовать там самостоятельно». Кроме того, по данным издания, высокопоставленные чиновники российского МИДа позвонили президенту ЦАР, чтобы заверить в том, что субботний кризис не остановит российскую экспансию в Африку. Утверждается также, что «самолеты российского МЧС курсировали из Сирии в Мали».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин действительно был в Дамаске 26–27 июня, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. По информации “Ъ”, эта поездка была запланирована еще до мятежа «Вагнера», более того, в связи с ситуацией были сомнения, а состоится ли визит. По словам источников “Ъ” в Дамаске, никаких посланий в связи с тем, как будет теперь работать ЧВК, не передавалось, хотя ситуацию в Москве, разумеется, обсудили. Собственно, конкретика «на земле» и не в компетенции господина Вершинина, это скорее должно обсуждаться по линии военных ведомств или на уровне спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева. Но желание российских властей взять ЧВК «Вагнер» под свой контроль уже не секрет, заявлялось и о намерении разобраться с бизнесом Евгения Пригожина. Другое дело, что вряд ли у Москвы уже есть понимание, что ей делать с наследством ЧВК «Вагнер» за рубежом. Однако явно есть желание остаться в Африке как минимум на прежнем уровне.

Возможно, многое прояснится в ходе предстоящего в конце июля саммита Россия—Африка, который планируется в Санкт-Петербурге. У Владимира Путина будет возможность лично обсудить все со своими африканскими коллегами. Похоже, готовятся к разговору и в странах Африки. «Власти ЮАР следят за ситуацией, складывающейся вокруг ЧВК "Вагнер", мы ожидаем получить от различных стран Африки и их служб доклады по "Вагнеру"»,— сообщил в среду представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Пока же, по словам Сергея Лаврова, в Москве исходят из того, что «никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения» между Россией и ее африканскими партнерами.

Марианна Беленькая