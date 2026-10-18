В Литве объявляли тревогу из-за неопознанного объекта в небе
Национальный центр управления кризисными ситуациями (НЦУКС) и Вооруженные силы Литвы объявляли красный уровень воздушной тревоги с 7:05 мск до 8:00 мск в граничащих с Латвией районах. Причиной стало движение неопознанного летающего объекта в северном направлении, передает Delfi.
Жителей Паневежского и Шяуляйского округов призывали на время перейти в убежища. Вооруженные силы страны подняли в воздух истребители НАТО. Министр обороны Роберт Каунас отметил, что военные не смогли определить, что именно двигалось в воздухе.
В 8:00 мск движение объекта уже не фиксировали, тревогу сняли. Вскоре НЦУКС получил около 50 сообщений от жителей Пасвальского района о вероятном падении беспилотника. Сотрудники центра выехали на место.