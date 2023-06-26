«Арктик СПГ-2» дорожает

По данным “Ъ”, стоимость проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» выросла примерно до $25 млрд с первоначально заявленных $21,3 млрд. Рост затрат вызван переходом на использование электроприводов на второй и третьей линиях проекта и увеличением потребностей в электроэнергии. Увеличение стоимости будет покрыто за счет инвестиций акционеров, однако, вероятно, без участия французской TotalEnergies, которая объявила о прекращении вложений в проекты в РФ. По мнению аналитиков, рост стоимости «Арктик СПГ-2» не является критичным, поскольку по удельным затратам проект все равно окажется дешевле, чем действующий «Ямал СПГ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Предварительная оценка стоимости строительства СПГ-завода «Арктик СПГ-2» возросла на 17%, примерно до $25 млрд. Увеличение затрат будет покрыто средствами акционеров проекта, говорят источники “Ъ”. Изначальная оценка составляла $21,3 млрд.

О том, что стоимость «Арктик СПГ-2» будет больше $22 млрд из-за перехода использования электроприводов, глава компании Леонид Михельсон сообщил журналистам на ПМЭФ-2023. «Из-за того что мы перешли на электроприводы, нужны электростанции, это несколько удорожает проект. Капвложения будут больше $22 млрд, заявленных ранее. Но, с другой стороны, теперь операционные затраты точно будут меньше»,— говорил он. В НОВАТЭКе от дополнительных комментариев отказались.

НОВАТЭК находится в процессе строительства своего второго проекта — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн тонн в год, запуск первой линии запланирован на конец 2023—начало 2024 года. НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2». У остальных акционеров — французской TotalEnergies (из-за военных действий на Украине остановила инвестиции в проекты в РФ), китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Объем внешнего проектного финансирования в виде кредитов должен был составить €9,5 млрд, остальное должны профинансировать акционеры проекта.

Вероятно, TotalEnergies не примет участия в дополнительном финансировании после увеличения стоимости проекта до $25 млрд, хотя у компании есть средства в РФ, которые она все равно не может вывести,— дивиденды НОВАТЭКа, помещенные на счет типа С. Во французской компании не ответили на запрос “Ъ”.

После начала военных действий на Украине европейские и американские поставщики оборудования отказались поставлять НОВАТЭКу критическое оборудование. В том числе американская Baker Hughes должна была поставить газовые турбины для СПГ-процесса и электроснабжения проекта, но прекратила отгрузки. Компания успела поставить только четыре турбины, которые НОВАТЭК будет использовать для СПГ-процесса на первой линии. Для остальных работ НОВАТЭКу пришлось искать поставщиков в Китае.

Так, для электроснабжения «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК намерен построить газотурбинную береговую электростанцию на 1,5 ГВт на базе технологии китайской Wison c газовыми турбинами Harbin Guanghan Gas Turbine мощностью по 25 МВт. Для СПГ-процесса на второй линии будут использоваться китайские электроприводы мощностью 70–80 МВт. Контракт на электроприводы для третьей линии готовится, но, по данным “Ъ”, еще не закрыт.

Комментируя, почему электростанции были закуплены в Китае, хотя газовые турбины такой мощности выпускаются и в России, господин Михельсон на ПМЭФ отметил, что российские заводы уже загружены на ближайшие годы. «Все мощности российских производителей уже законтрактованы. Например, в Перми ("ОДК-Пермские моторы".— “Ъ”) можно заказать турбину за горизонтом 2030 года»,— сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).

Независимый эксперт Александр Собко считает рост стоимости «Арктик СПГ-2» умеренным, «не уникальным и не критичным». Например, ситуация со значительным превышением первоначальных смет была характерна для многих австралийских СПГ-проектов. «Тут важнее, останется ли проект прибыльным после подорожания. В случае "Арктик СПГ-2" достаточно сказать, что даже после ожидаемого роста инвестиций объем капзатрат на единицу мощности все равно остается ниже, чем для вполне успешного "Ямал СПГ"»,— отмечает он.

При этом в случае «Арктик СПГ-2» остается неопределенность, связанная с тем, что TotalEnergies еще в прошлом году объявила, что прекратила финансирование проекта, инвестировав на тот момент $2,5 млрд, говорит господин Собко. «Непонятно, как будет решаться данная коллизия как на текущем этапе с возможной необходимостью искать компенсацию этому финансированию на фоне увеличения общих капитальных затрат, так и в будущем, — поясняет эксперт.— То есть каким образом TotalEnergies будет получать полагающиеся ей объемы СПГ, если она не полностью профинансировала свои обязательства».

Татьяна Дятел