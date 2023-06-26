Выборы придут к СВОим избирателям

Субъекты РФ, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов, прорабатывают вопрос о создании экстерриториальных участков, на которых смогут голосовать их жители, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такую возможность избиркомы получили благодаря недавним поправкам к выборному законодательству. Порядок образования подобных участков должен определить Центризбирком, но некоторые субъекты уже выражают готовность это сделать: как выяснил “Ъ”, такое намерение точно есть в Омской, Новосибирской и Воронежской областях, Приморье и Якутии. Москва и Подмосковье, где будет применяться онлайн-голосование, в создании «выездных» участков не нуждаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Норма, позволяющая региональным избиркомам создавать экстерриториальные (то есть за границами своих избирательных округов) участки, появилась в выборном законодательстве в мае 2023 года. Особенности образования таких участков и проведения на них голосования установит Центризбирком (ЦИК). Первой о намерении протестировать избирательную новеллу заявила Омская область: глава регионального избиркома Иван Ходаков рассказал журналистам, что для омичей-военнослужащих организуют избиркомы в зоне СВО, хотя механизм их создания пока непонятен. В Омской области в сентябре планируется 20 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора.

Всего в этом году прямые выборы глав запланированы в 21 регионе. Кроме Омской это Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская, Орловская, Самарская, Смоленская и Тюменская области. Также руководителей изберут в Якутии и Хакасии, Чукотском автономном округе, Алтайском, Красноярском и Приморском краях, а в Москве пройдут выборы мэра. О создании экстерриториальных участков для жителей новых субъектов РФ (там осенью пройдут выборы в законодательные собрания) на минувшей неделе сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев, чье заявление было опубликовано на сайте комиссии. По его данным, избиркомы новых территорий планируют создать 328 таких участков в 81 регионе России, где смогут проголосовать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, находящиеся за их пределами.

Из регионов, где запланированы прямые выборы глав, о намерении организовать экстерриториальные участки для военных в зоне СВО высказались в Новосибирской области, Приморье и Якутии. «Во время прошлогодних крупномасштабных муниципальных выборов в Якутии были предложения со стороны жителей и участников спецоперации о возможности принятия участия в избирательном процессе. Но тогда мы не имели законодательной базы,— сказал “Ъ” председатель ЦИКа Якутии Евгений Федоров.— Сейчас мы, как и многие субъекты нашей страны, постараемся максимально охватить наших избирателей, которые находятся в зоне СВО, и организовать их участие в голосовании». В Хакасии, Амурской, Магаданской и Тюменской областях вопрос об организации «выездных» участков в зоне СВО находится на рассмотрении, принципиальных решений пока не принято. «Еще нет порядка, который бы регулировал выборы в зоне СВО. Как только Центризбирком такой порядок утвердит, тогда в избиркоме Амурской области будут принимать решение по поводу голосования в зоне СВО»,— пояснили “Ъ” в амурском облизбиркоме.

Председатель воронежского облизбиркома Илья Иванов сообщил “Ъ”, что в комиссии рассматривают возможность организовать экстерриториальные УИК «для воронежцев, которые будут обладать дополнительной возможностью принять участие в выборах губернатора региона», не уточнив при этом, идет ли речь об участках в зоне спецоперации. Собеседники “Ъ” в воронежском правительстве говорят, что в зоне СВО для военных из региона будут созданы участки для голосования, но в избиркоме подчеркивают, что говорить о завершенности проекта пока рано.

Точно не будут использовать новеллу с участками за пределами региона Чукотка и Москва. В столичном избиркоме это решение объяснили наличием дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Источник “Ъ” в избиркоме Московской области сказал, что о намерении организовывать экстерриториальные участки ему неизвестно, но, по его мнению, с учетом применения ДЭГ на выборах главы Подмосковья такие участки не нужны. В оставшихся регионах, где запланированы прямые выборы губернаторов, “Ъ” либо не ответили, либо заявили, что информацией о создании экстерриториальных участков не располагают.

Напомним, в этом году в ходе единого дня голосования ДЭГ будут применять 25 регионов (включая Москву). В частности, на губернаторских выборах онлайн смогут проголосовать жители Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей. В Ненецком автономном округе, Архангельской, Владимирской и Ярославской областях ДЭГ будет использоваться на выборах депутатов законодательных собраний.

Елена Рожкова; корсеть “Ъ”