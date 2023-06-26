Биометрию готовят к выдаче

Клиентов банков, ранее сдавших биометрию, начали уведомлять о переносе данных в государственную Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). Всего в рамках импорта госсистема может получить 75 млн образцов. Однако клиенты вправе отказаться от передачи своих данных, сколько человек этим воспользуется, оценить пока невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, крупнейший по объему собранной своими силами биометрии Сбербанк с прошлой недели начал уведомлять клиентов о переносе данных в ГИС ЕБС. Банки должны передать данные из своих систем в государственную до 30 сентября 2023 года, а за 30 дней до передачи данных уведомить клиента.

«Это не повлияет на обслуживание в банке, а доступ к государственным сервисам будет упрощен»,— говорится в уведомлении Сбербанка. Информирование клиентов он начал 22 июня, уточнили “Ъ” в пресс-службе: «Клиентам направляют СМС или push-уведомления с информированием о передаче данных в ЕБС, и, если клиент не против, через 30 дней данные будут перенесены в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме». Гражданин имеет право отказаться от передачи данных в ЕБС, для этого необходимо уведомить банк. Если клиент не одобрит передачу данных, они будут удалены из системы «Сбера», уточнили в банке.

Сейчас собирать биометрию в коммерческие системы банкам и другим организациям запрещено. Сдать данные в ЕБС можно в 13,1 тыс. отделениях 177 банков. Также есть возможность сдачи биометрии через мобильное приложение «Госуслуги биометрия». В будущем планируется обеспечить возможность сдачи биометрии через МФЦ.

По данным Центра биометрических технологий (ЦБТ, выступает оператором ЕБС), обнародованным в апреле, в коммерческих системах накоплено около 75 млн образцов (это исключительно изображения лиц). Более 30 млн человек из этих записей — у Сбербанка.

Биометрическими персональными данными считаются изображение лица и запись голоса. Среди услуг, которые доступны по биометрии ЕБС сейчас,— получение электронной подписи, проход в правительственные объекты, бизнес-центры, договор на услуги связи, дистанционное прохождение экзаменов, удаленное открытие счетов, кредитов и вкладов, получение карты болельщика, авторизация на «Госуслугах».

Как пояснил “Ъ” гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий, для каждого из экспортеров разработан свой график передачи биометрии. По его словам, центр еще с прошлого года работает с банками и другими организациями в рамках подготовки импорта. «Заинтересованные организации уже подключились или находятся в процессе подключения к тестовой среде ГИС ЕБС. Они проводят тесты функционала и технической возможности передачи образцов. В рамках тестов реальные данные клиентов не обрабатываются и не передаются»,— поясняет господин Поволоцкий.

«В настоящее время банки дорабатывают собственные информационные системы в части, необходимой для передачи биометрических данных граждан в ГИС ЕБС, тестируют векторное взаимодействие с государственной системой, завершают разработку сервисов, которые нужны для уведомления клиентов о переносе биометрических данных и получения от них согласия, ведутся и другие подготовительные работы»,— уточнили в ЦБ.

В ВТБ и РСХБ “Ъ” сообщили, что участвуют в работе по тестированию передачи слепков в ЕБС. «Оповещение и возможность отказа запускается за 30 дней до передачи в ГИС ЕБС, этот процесс будет запущен после тестирования»,— пояснили в ВТБ. В РСХБ добавили, что «при успешном и полном завершении всех установленных задач на этапе тестирования и банку, и оператору ЕБС предстоит подготовить биометрические системы к промышленному решению и проверить его работоспособность перед началом основной передачи слепков».

В РСХБ считают, что сейчас сложно прогнозировать потенциальное количество возражений со стороны клиентов по размещению их биометрических слепков в ЕБС. Консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий обращает внимание, что единственное удобство ЕБС в том, что все данные теперь будут храниться в одном месте, однако это же и «слабое звено всей этой схемы». «Все ссылаются на то, что ЕБС никто не взламывал. Но и клиентов внутри ЕБС было мало — сотни тысяч. Когда в ЕБС будут десятки миллионов данных, ситуация может поменяться кардинально»,— поясняет эксперт.

Исходно предполагалось, уточняет господин Лукацкий, что будут государственная система и коммерческая и клиент сам выберет между ними. Однако подход изменился после заявления президента РФ Владимира Путина осенью 2021 года о том, что биометрические данные необходимо хранить в единой государственной системе. По оценке господина Лукацкого, сами банки ранее не дискредитировали себя какими-либо утечками биометрии клиентов.

Ольга Шерункова