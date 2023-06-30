Задолженность россиян по ипотеке в мае достигла рекордных 15,1 трлн рублей

По итогам мая задолженность россиян по ипотеке составила рекордные 15,1 трлн руб. Темп прироста задолженности ускорился до 2,3% по сравнению с апрелем. Также по итогам мая банки выдали 157,8 тыс. ипотечных кредитов в рублях на сумму 580,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка России.

Как сообщили в ЦБ, в годовом сопоставлении темп прироста портфеля ипотечного жилищного кредитования вырос с 18,6% в апреле до 21,4% в мае, обеспечив около 67% прироста задолженности физлиц по кредитам. В структуре потребительского портфеля задолженность по ипотеке по-прежнему составляет 52,2%.

В ЦБ также зафиксировали рост активности ипотечных заемщиков. Показатели выдачи ипотеки превысили в четыре раза итоги мая 2022 года, когда заемщики снизили активности на фоне неопределенности.

В ЦБ также добавили, что в мае средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,12 п. п., до 8,40%. Регулятор связал снижение ставки с уменьшением стоимости кредитования на рынке готового жилья — в мае ставка составила 9,87% против 10,01% в апреле. Кроме этого, доля кредитов на приобретение строящегося жилья, где ставка традиционно ниже, увеличилась с 35,4% до 36,2%.

Накануне Верховный суд России вынес решение, по которому обанкротившимся ипотечникам спишут долг по кредиту, если банк забрал заложенное жилье, даже в случаях, когда стоимость недвижимости не покрывает весь долг. Однако стоимость предмета залога должна быть не меньше суммы кредита на момент выдачи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилье все спишет».

Олеся Павленко