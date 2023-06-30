Le Figaro: Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию в связи с беспорядками во Франции. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Johanna Geron, Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Johanna Geron, Reuters

По данным издания, Эмманюэль Макрон покинул саммит Европейского совета, чтобы провести антикризисное совещание. Тема совещания — бунты и погромы во Франции, спровоцированные убийством 17-летнего подростка полицейским в Нантере.

Le Figaro отмечает, что отсутствие президента на саммите ЕС — это редкость. По оценке газеты, он покинул заседание в связи с серьезностью ситуации. По данным издания, прошлой ночью было арестовано более 660 человек, около 250 полицейских получили ранения.

Ожидается, что французского президента на саммите будет представлять канцлер Германии Олаф Шольц.

Утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Нахель погиб на месте от травм. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве. Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа. По данным Le Figaro, французские власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тыс. полицейских, 5 тыс. из которых находятся в Париже.

Подробнее о беспорядках во Франции — в материале «Ъ» «Застрельщики беспорядков».

Полина Мотызлевская