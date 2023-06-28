Семь бед — один Дербент

28 июня президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, где провел совещание по развитию туризма в стране. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников прежде всего обратил внимание на детали поездки, посвященные сенатору Сулейману Керимову: был повод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сулейман Керимов (слева) всегда рядом

Фото: пресс-служба президента РФ Сулейман Керимов (слева) всегда рядом

Фото: пресс-служба президента РФ

Прилетев в Дербент, Владимир Путин приехал с экскурсией в Цитадель Нарын-Кала, был крайне доброжелателен, и казалось, что события последних дней не преследуют его... Да были ли они? Вот дербентская цитадель была, стоит с VI века и стоять будет, а от мятежа еще посмотрим, что останется в памяти народной.

В памяти Владимира Путина, такое впечатление, что ничего уже и не осталось. То есть эффект и необходимое впечатление были полностью достигнуты.

Лица окружавших Владимира Путин людей искрились неподдельной радостью. Такую радость дарит только общение с президентом Российской Федерации, и больше ничего в этом мире.

А больше других светился удовлетворением и искренне смеялся и смеялся без конца шуткам президента даже тогда, когда другие успокаивались и начинали ждать новых шуток, сенатор от Дагестана, миллиардер Сулейман Керимов. Сенаторы обычно не сопровождают президента в поездках по региону. Но Сулейман Керимов завоевал право (уверен, что в борьбе) быть везде: и в цитадели, и в дербентской Джума-мечети, где Владимир Путин с подаренным Кораном в руках высказался о том, что Коран — это святыня и что «мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей... (В Швеции в этот день уже не в первый раз сожгли Коран.— А. К.) И еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление!»

Сулейман Керимов занял свое место и на совещании по развитию туризма в Российской Федерации. Совещание происходило в режиме видео-конференц-связи, а руководители региона и Сулейман Керимов сидели в одном кабинете с Владимиром Путиным.

— Мы с вами находимся в Дагестане, в одном из древнейших городов... Что значит «в одном из»...— перебил самого себя Владимир Путин,— в древнейшем городе России Дербенте! Совсем недавно отмечали 2000-летие, но на самом деле это, конечно... И это подтверждено археологическими раскопками, которые еще в советское время, по-моему, с 1971 года проводились... На самом деле первые поселения здесь возникли 5 тыс. лет назад!

Нет, точно, и следа не осталось от мыслей про мятеж, можно даже не надеяться. Все хорошо, даже не думайте. Очень кстати образовалась эта поездка.

— Конечно, всем известны традиции кавказского гостеприимства, связанные в том числе и с местными напитками, производство которых активно развивается! — рассуждал Владимир Путин.— Это, конечно, тоже одна из сопровождающих туристического направления: что греха таить, на отдыхе это само собой разумеется...

Не обошел стороной президент и одну из самых острых тем — как западные страны сами себя высекли:

— Разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия...— кивнул он.— По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров!

Зато это благотворно повиляло на российскую туриндустрию:

— Но все же главное — это то, что наша туриндустрия выходит на новый уровень, наращивает свою привлекательность! Активно продвигается развитие транспортной инфраструктуры, курортов, гостиниц, ресторанов и кафе, благоустройство общественных пространств, реализуется большое число предпринимательских инициатив и проектов в этой сфере, и все больше людей делают выбор отдыхать, приезжать именно в Россию!

Правда, министр экономического развития Максим Решетников позже говорил, что большинство курортов, например, Кавминводы находятся в удручающем состоянии и есть только один способ спасти их — дать возможность приватизировать. И что программа приватизации и даже список отелей уже в целом подготовлены. Что-то будет... Где целое, там и частности... В них бог и дьявол...

В какой-то момент вышла заминка с видеосвязью, она пропала, что бывает, справедливости ради, крайне редко, и президент обратился вдруг к господину Керимову.

Речь до этого шла о выполнении мероприятий по развитию города Дербента, точнее о том, что они под угрозой из-за нехватки финансирования.

— Сулейман Абусаидович, а вы какую-то часть средств отсюда перевели?.. В какие-то другие регионы?..— как-то уж очень невинно спросил вдруг Владимир Путин у господина Керимова.

А главное, что вдруг.

И ведь ничто не предвещало.

Так весело было целый день.

— Владимир Владимирович... Просто в связи с санкциями... Там деньги не платит компания... Поэтому нет дохода...— замялся тот.— С одной стороны... Просил Кобзев (губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.— “Ъ”)... В Иркутскую область...

— Что-то хотите сказать в целом? — уточнил господин Путин.

— В целом... Чего добились в Дербенте и в целом в Дагестане... Люди сегодня стали добрее! — воскликнул Сулейман Керимов.— Они стали гостеприимнее! Они счастливы!

Это было неожиданно. Господин Керимов показал себя молодцом.

— То есть на лицах людей... Реально: они счастливы! — невозмутимо продолжал Сулейман Керимов.— Потому что если раньше в Дербенте уличные фонари не работали и народ уже, когда стемнеет, не выходил на улицы, то сегодня это, наоборот, время, когда днем они проводят на море... или на работе...— предположил он неожиданное.— А вечером они гуляют и реально получают удовольствие! Это жители и туристы, которые приезжают в город! Сергей Алимович (глава Дагестана Сергей Меликов.— А. К.) ошибся, сказал, что это 240 млн руб. ...Это ошиблись... Дали больше 2 млрд руб. своих, личных (то есть, надо понимать, Сулейман Керимов дал. Потому и поправил. Справедливо. Не дал бы — не поправил бы... Не имел бы морального права.— А. К.). Мы счастливы, что вы приехали, и это для нас большая честь, что вы примете участие по возможности!

— Звук не восстановили? — переспросил господин Путин, видимо, техников и тех, кто был с ним на связи в Москве и в других городах.

Но иногда лучше, когда нет этого звука. Бывают и такие ситуации.