ВСУ 111 раз за сутки атаковали Белгородскую область
В течение прошедших суток территория Белгородской области подверглась 111 ударам с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в Telegram.
Удары были направлены на город Белгород и 11 муниципальных округов: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский и Шебекинский.
По данным главы региона, в шести случаях использовалась артиллерия, а семь раз с беспилотных летательных аппаратов сбрасывали взрывные устройства. Благодаря слаженной работе расчетов противовоздушной обороны и других подразделений удалось сбить и подавить 60 беспилотников.
Во время одной из атак в городе Шебекино погибла женщина. Кроме того, еще два человека получили ранения в Грайворонском и Шебекинском округах, один из пострадавших находится на стационарном лечении.