Экс-сенатор посеет в Забайкалье

На забайкальский агрохолдинг «Комсомолец», который управляет 188 тыс. га сельхозземель, вероятно, нашелся покупатель. Бизнес компании могут приобрести структуры экс-сенатора Глеба Фетисова, уже имеющего активы в агробизнесе. На базе выращивающего рапс «Комсомольца» можно развить производство и экспорт масла, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Связанное с экс-сенатором Глебом Фетисовым ООО АПК получило предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение 100% АО «Племенной завод "Комсомолец"». На середину 2022 года «Комсомолец» управлял 188 тыс. га сельхозземель, занимая по показателю 30-е место в России в рейтинге BEFL. Компания выращивает масличные и зерновые в Забайкалье, в том числе на экспорт в Китай. На конец 2022 года по 50% акций владели Константин и Валерий Нагели. В марте этого года Константин Нагель скончался, а в мае стало известно, что «Комсомолец» может быть продан. Ходатайство в ФАС о покупке актива подавала структура крупного производителя растительных масел ГК «Юг Руси» (см. “Ъ” от 29 мая). В «Юге Руси» от комментариев отказались.

АПК принадлежит ООО «Иррико», которым владеет ЗПИФ «Сигнет — инвестиции 1» под управлением «Сигнет Капитала». Эта компания принадлежит Павлу Полухину, гендиректору консорциума «Губернский», бенефициаром которого считается Глеб Фетисов. «Иррико» владеет агрохолдингом «Яхрома» с активами в Подмосковье и Тамбовской области и ставропольской ГК «Иррико». Общий земельный банк — более 40 тыс. га, где выращивается картофель, овощи открытого грунта и зерно. Структуры «Иррико» также интересовались покупкой еще трех хозяйств, управляющих примерно 40 тыс. га сельхозземель в Нижегородской, Брянской и Астраханской областях (см. “Ъ” от 1 февраля). В «Иррико», «Сигнет Капитале» и «Комсомольце» “Ъ” оперативно не ответили.

Знакомый с ситуацией источник “Ъ” рассказал, что сделка между структурами «Иррико» и «Комсомольцем» находится на заключительной стадии. По его словам, оценка актива учитывает в основном долговую нагрузку. На конец 2022 года долгосрочные и краткосрочные обязательства «Комсомольца» превышали 2,2 млрд руб., по данным бухгалтерской отчетности. Выручка компании за прошлый год выросла на 14,9%, до 586,45 млн руб., чистый убыток — 104,82 млн руб. Как отмечается в отчетности «Комсомольца», в 2022 году сложные погодные условия привели к переносу уборочной кампании и нарушениям отгрузок покупателям, бизнес осложнили повышенные пошлины на экспорт рапса и рост себестоимости производства из-за западных санкций.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что новый владелец может провести перестановки в менеджменте и постараться повысить эффективность агрохолдинга. Размер земельного банка «Комсомольца» и удаленное расположение делают управление крайне непростым, указывает он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что земля, вероятно, стоит недорого и на базе актива можно продолжать выращивать рапс для экспорта в Китай. Но культура занимает только долю в севообороте, а рынки сбыта остальной продукции не совсем понятны, добавляет он. Экспорт рапса из РФ запрещен до 31 августа этого года с исключениями для поставок через пункт пропуска Забайкальск.

Андрей Сизов отмечает, что перспективным может стать развитие переработки рапса на сырьевой базе «Комсомольца». По его словам, Китай — один из крупнейших покупателей рапсового масла в мире и основное направление для российского экспорта этой продукции. По данным «Совэкона», с начала сезона в сентябре 2022 года по апрель 2023 года в России выпущено 955 тыс. тонн рапсового масла против 563 тыс. тонн сезоном ранее. По имеющимся у “Ъ” данным отгрузок, в Китай в этом сезоне экспортировано более 500 тыс. тонн.

Как отмечает господин Сизов, имеющий опыт с китайским бизнесом Глеб Фетисов может привлечь в «Комсомолец» и стратегического инвестора из страны, чтобы оперативно вернуть часть вложений и в перспективе облегчить поставки в КНР. Как писал Forbes, господин Фетисов занимается Китаем с 2004 года и управлял в стране инвестиционным банком.

Анатолий Костырев