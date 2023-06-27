ЕГЭ растет в цене

В мае 2023 года, на финише подготовки одиннадцатиклассников к сдаче ЕГЭ, спрос на преподавателей для занятий по школьным и вузовским предметам подскочил на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит сервис «Авито Услуги» в свежем исследовании рынка репетиторских услуг, с которым ознакомился “Ъ”. В образовательном сегменте, подчеркивают эксперты, сейчас трудятся 10% всех специалистов сферы услуг; за прошедший год репетиторы заработали более 1 трлн руб. Чаще всего россияне обращаются к дополнительным занятиям, чтобы сдать экзамены, выучить иностранный язык или поменять профессию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь онлайн-занятия с репетиторами не уступают в стоимости личным встречам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Теперь онлайн-занятия с репетиторами не уступают в стоимости личным встречам

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Образование — один из самых популярных сегментов в российской сфере услуг, сделали вывод эксперты сервиса «Авито Услуги» и компании ORO по итогам совместного исследования рынка. Чаще всего россияне ищут репетиторов по школьным предметам, на это направление приходится 38% всех образовательных заказов. «Только в мае 2023 года спрос на преподавателей по школьным и вузовским предметам вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— говорится в исследовании. В «Авито Услугах» отмечают, что наибольшая доля спроса среди школьных предметов пришлась на математику (35%) и русский язык (21%). Напомним, математика и русский — обязательные дисциплины в рамках ЕГЭ. По популярности им уступают биология и информатика (по 3%), литература и обществознание (по 2%).

Спрос на услуги репетиторов стабильно растет каждый год, объяснил “Ъ” директор вертикали «Авито Услуг» Георгий Акопян. По его словам, рост начался во время пандемии и в постковидный период, когда актуальным стал онлайн-формат занятий. В среднем по стране за 2021/22 учебный год спрос на услуги репетиторов вырос на 26% по сравнению с предыдущим учебным годом, приводит статистику господин Акопян, а по сравнению с допандемийным учебным годом — сразу на 66%. «Школьные учителя и преподаватели университетов все чаще выбирают для продвижения своих услуг и поиска учеников онлайн-площадки — это позволяет максимизировать доход, выстраивать гибкий график и продвигать свои услуги,— отмечает Георгий Акопян.— Особенно это актуально для тех, кто успел набрать базу учеников или только начинает частную практику».

Изучение иностранных языков — 23% образовательного рынка — исследователи называют вторым по популярности направлением. Английский язык, как и ранее, остается на первой позиции. 81% запросов приходится именно на него, причем спрос продолжает расти. К примеру, в мае этого года, говорится в исследовании, английским интересовались на 34% чаще, чем в аналогичный период 2022 года. На второе место вышел китайский язык — спрос на него возрос на 79%. Тем не менее в общей массе заказов это пока лишь 5%. Китайский, между тем, обогнал по популярности немецкий, ранее занимавший вторую позицию (3%). «В число языков, спрос на которые растет наиболее активно, вошли корейский (+139%), арабский (+82%) и китайский (+79%)»,— добавляют в «Авито Услугах».

Замыкает тройку лидеров образовательных услуг профессиональная подготовка — 13% заказов сегмента. «Это специализированные курсы в сфере IT, продаж, дизайна, менеджмента, логистики, бухгалтерского учета»,— объясняют в пресс-службе «Авито Услуг». В компании уверены, что «профессиональная переподготовка помогает получить новые знания, продвинуться по карьерной лестнице, а также найти работу с лучшими условиями и достойной заработной платой или даже кардинально сменить профессию». Такая статистика, по мнению экспертов, является отличным доказательством усиления тренда на life-long learning (обучение в течение всей жизни).

«Средний чек в сфере обучения составил 4 тыс. руб.,— подвел итог господин Акопян.— Стоимость зависит от самого вида услуги (например, курс или индивидуальный урок), от специфики изучаемого предмета и от других факторов». За прошедший год репетиторы выполнили около 286 млн заказов с общей выручкой более 1 трлн руб.

Спрос на образовательные услуги вырос во время пандемии и продолжает увеличиваться благодаря широкому распространению онлайн-форматов, подтвердили “Ъ” в маркетплейсе услуг «Профи». Руководитель онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Дмитрий Абрамов отметил, что в 2023 году прекратилась динамика снижения стоимости дополнительных уроков с преподавателями, а цены на онлайн-формат уже не уступают ценам на личные встречи. Более того, «в связи с падением реальных доходов населения возник тренд на совмещение разных форматов обучения в зависимости от потребности,— объясняет господин Абрамов.— Предметы, которым нужно уделить особое внимание, предпочитают учить в индивидуальном формате с репетитором, а групповые занятия берут в случае небольших пробелов в знаниях, так как это дешевле».

В «Профи» обращают внимание, что минувшей весной значительно упал спрос на языки стран релокации: в марте 2022 году изучать иврит захотели на 206% больше клиентов, чем обычно, грузинский — на 198%, а сербский — на 184%. Уже через год эти показатели упали на 115%, 93% и 26% соответственно.

Полина Ячменникова