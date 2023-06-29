Жилье все спишет

Обанкротившимся ипотечникам спишут долг по кредиту, если банк забрал заложенное жилье, даже в случаях, когда стоимость недвижимости не покрывает весь долг. На другое имущество должника банк претендовать не сможет. Решение об этом вынес Верховный суд РФ (ВС). Есть только одно условие: стоимость предмета залога должна быть не меньше суммы кредита на момент выдачи. Соотношение сумм в дальнейшем не имеет значения. Эти правила будут распространяться и на случаи, когда ипотечное жилье продано с торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

ВС поддержал граждан-должников в вопросе урегулирования ипотечных кредитов. В августе 2007 года Алеся Ковалева с супругом взяли в Банке Москвы кредит на $605 тыс. под залог приобретаемого дома с участком в Подмосковье. Из-за просрочек по кредиту ВТБ (правопреемник Банка Москвы) обанкротил заемщицу.

В рамках банкротства торги по продаже заложенной недвижимости не состоялись из-за отсутствия заявок, и банк решил оставить имущество себе. Посчитав долг погашенным и учитывая отсутствие других кредиторов, финансовый управляющий Алеси Ковалевой попросил прекратить банкротное дело. Арбитражный суд Мособласти удовлетворил ходатайство, но по жалобе ВТБ апелляционный суд отменил решение.

Апелляция сочла, что долг не погашен в полном объеме, так как требования банка в реестре составляли 86,5 млн руб., а стоимость недвижимости по акту приема-передачи — всего 19,5 млн руб. По закону о банкротстве, отмечается в постановлении, залоговый кредитор вправе включить оставшуюся непогашенной сумму в третью очередь реестра, то есть может претендовать на другое имущество должницы. Кассация поддержала эту позицию (см. “Ъ” от 24 мая).

Супруг должницы Александр Даняев подал жалобу в ВС, настаивая на прекращении обязательств перед ВТБ и самого банкротного дела. В итоге ВС решил спор в пользу должницы, оставив в силе решение первой инстанции (определение об этом опубликовано 27 июня). Объясняя свою позицию, экономколлегия отметила, что принятый в 2015 году закон «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» предписал судам с октября 2015 года применять нормы ипотечного законодательства в делах о банкротстве граждан по всей России. Это означает, что в случае оставления банком имущества за собой обязательства гражданина прекращаются.

При этом, уточнил ВС, долг считается погашенным, если размер займа на момент его выдачи был меньше или равен стоимости заложенного имущества, определенного в договоре. На момент выдачи кредита Алесе Ковалевой в 2007 году стоимость дома с участком составляла $615 тыс., а размер займа — $605 тыс., а к 2019 году, когда банк пошел взыскивать долг, его сумма с процентами достигла $952,5 тыс. Учитывая, что страхования ответственности заемщика не было, банкротное дело возбуждено после 1 октября 2015 года, «оставление банком за собой предмета ипотеки» влечет погашение долга по кредиту, пояснила коллегия. Дело о банкротстве было прекращено.

В ВТБ заверили, что банк «всегда действует в рамках правового поля и готов исполнять решение суда, вступившее в законную силу». Источник “Ъ” на банковском рынке считает, что «радикально практика не изменится», учитывая, что около 99% граждан-должников и так освобождаются от всех долгов по завершении банкротства.

Однако юристы отмечают, что раньше суды в подобных делах обычно вставали на сторону банков, теперь же практика изменится. Позиция ВС защищает заемщиков-граждан, купивших жилье через ипотеку, говорит управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. По ее словам, если покупка жилья осуществлялась на кредитные средства, стоимость предмета залога на момент заключения договора с банком не могла быть меньше, чем сумма выдаваемого на его приобретение кредита, поэтому для заемщиков нет рисков.

Арбитражный управляющий Сергей Домнин подчеркивает, что это первый случай применения высшим судом норм ст. 61 закона «Об ипотеке» в делах о банкротстве граждан и решение ВС будет «практикообразующим». Помимо случаев оставления банком имущества за собой, долг будет считаться погашенным и при продаже ипотечного жилья с банкротных торгов, уточняет он.

Партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников говорит, что ВС «внес определенность» в порядок погашения ипотечных обязательств в банкротстве граждан, а кредиторам «стоит тщательнее следить за изменениями законодательства». По его мнению, решение ВС «будет стимулировать кредиторов активнее диверсифицировать риски несостоятельности своих заемщиков-граждан», например, через дополнительное обеспечение обязательств (поручительства третьих лиц), страхование ответственности должника или финансового риска кредитора.

Впрочем, разногласия в трактовках сохраняются. Господин Домнин считает, что позиция ВС применима ко всем подобным случаям, независимо от того, когда был взят ипотечный кредит и была ли у заемщика страховка: «Это не имеет значения для признания кредита погашенным». Но по мнению руководителя банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Давида Кононова, действующая редакция ст. 61 закона «Об ипотеке» подразумевает страхование ответственности заемщика для прекращения обязательств перед банком и «в отсутствие такой страховки, хотя она и не обязательна по закону, долг могут и не списать».

Анна Занина