Министры оценили «Вагнера»

Мятеж ЧВК «Вагнер» стал главной темой плановой встречи министров иностранных стран ЕС в Люксембурге. Изначально дипломаты собирались уделить главное внимание помощи Украине, но события в России вынудили их перекроить повестку. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что российская «военная мощь дала трещину», и тут же признался: Брюсселю тревожно видеть, что ядерная держава «может войти в фазу политической нестабильности». Согласно заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова, США также в последние дни в основном беспокоились о судьбе российских ядерных объектов, о чем честно и заявили Москве. На Западе считают историю с Евгением Пригожиным не исчерпанной и ждут развития событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Тревожно видеть, что Россия, будучи ядерной державой, может войти в фазу политической нестабильности»,— заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И сделал вывод: надо увеличить военную помощь Украине

Фото: JULIEN WARNAND / EPA-EFE / Vostock Photo «Тревожно видеть, что Россия, будучи ядерной державой, может войти в фазу политической нестабильности»,— заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. И сделал вывод: надо увеличить военную помощь Украине

Фото: JULIEN WARNAND / EPA-EFE / Vostock Photo

Совет ЕС 26 июня должен был пройти в обычном режиме. Главы МИДов стран Евросоюза собирались обсудить «российскую агрессию против Украины», обменяться мнениями о взаимоотношениях с Латинской Америкой и странами Карибского региона в преддверии саммита ЕС—СЕЛАК, а также напоследок подискутировать о других проблемах.

Об Украине, несмотря ни на что, поговорили. Совет одобрил увеличение на €3,5 млрд объема Европейского фонда мира, из которого Брюссель выделяет деньги в том числе на военную помощь Киеву. Теперь финансовый потолок фонда достиг €12 млрд, отметили в ЕС. И заверили, что решение увеличить сумму «посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности военной поддержке как Украины, так и других партнеров». Правда, как признался позднее верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выделение из этого фонда прямого, восьмого, транша Киеву на €500 млн согласовать не удалось из-за позиции Будапешта, требующего исключения из украинского санкционного списка венгерского банка OTP.

Однако события, случившиеся в России 23–24 июня, сместили фокус внимания Совета ЕС. Приехавшие в Люксембург дипломаты пытались понять: что это было и что теперь будет.

О том, в каком ключе будет проходить анализ мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, можно было судить по предваряющим заседание словам Жозепа Борреля: «Политическая система показала свою хрупкость, а военная мощь дала трещины. Тревожно видеть, что Россия, будучи ядерной державой, может войти в фазу политической нестабильности».

Примечательно, что в коротком комментарии дипломат сделал акцент на том, что Россия — ядерная держава. По данным СМИ, вопрос ядерной безопасности в дни мятежа сильно беспокоил и представителей НАТО, которые напрямую связывались с Минобороны РФ, уточняя, все ли в порядке с ядерными объектами в стране (см. “Ъ” от 26 июня). Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник рассказал, что волновал этот вопрос и Вашингтон. По его словам, посол США в Москве Линн Трейси связывалась с «российскими представителями» и «передавала сигналы», что «США тут ни при чем», а также выражала надежду на то, что «ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают».

Впрочем, на момент мятежа этот вопрос, скорее всего, и вправду больше всего тревожил Запад, однако к понедельнику, когда все убедились, что с ядерными объектами все в порядке, представителей Запада интересовали уже преимущественно последствия случившихся событий. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг, как и многие, увидевший в них признак ослабления власти в РФ, также выразил беспокойство относительно последствий мятежа. По его словам, альянс внимательно наблюдает за «потенциальной передислокацией» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию и «готов быстро реагировать» в случае необходимости. Зато президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — единственный из лидеров стран НАТО, 24 июня связавшийся с Владимиром Путиным,— напротив, разглядел в мятеже не угрозы, а возможности. Этой мыслью он поделился как раз с господином Столтенбергом, которому заявил, что события в России станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине».

Как именно это поможет положить конец российско-украинскому конфликту, никто не пояснил. В целом западные аналитики, за редким исключением, сходятся во мнении, что мятеж ЧВК «Вагнер» нанес «мощный удар по имиджу» российских властей. Сергей Лавров с такой оценкой не согласился. По его словам, сложности в отношениях с «партнерами, друзьями» субботние события не спровоцируют. «Со всеми остальными — мне абсолютно все равно, если честно. Отношения коллективного Запада с нами по его инициативе разрушены, этих отношений нет, поэтому одним эпизодом больше, одним меньше — я не вижу разницы»,— заверил глава МИДа.

Однако Жозепу Боррелю, в отличие от господина Лаврова, явно было не все равно. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания в Люксембурге, он первым делом выразил озабоченность: «Очевидно, что мы начали наш день с оценки событий в России, произошедших на выходных… Ситуация остается сложной и непредсказуемой»,— сказал господин Боррель.

Позднее он подчеркнул: в Брюсселе считают крайне важным не давать поводов кому-либо думать, что ЕС каким бы то ни было образом вовлечен во «внутренние дела» РФ.

Впрочем, над стратегией Евросоюза на случай «политической нестабильности в России» глава европейской дипломатии пообещал подумать.

Но и тут добавил: «То, что произошло,— это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения». Он заверил, что союзники будут анализировать «всевозможные сценарии» дальнейшего развития событий, и в целом выразил общее мнение, что точка в этой истории еще не поставлена.

Что же касается украинской темы, то Жозеп Боррель рассказал: все участники встречи сошлись в необходимости «продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо»: «Нарастить всю поддержку, удвоить поставки и тренировки, сделать все, чтобы поддержать контрнаступление Украины». Господин Боррель также сообщил, что в рамках европейской тренировочной миссии Брюссель теперь намерен подготовить не 30 тыс. украинских военных, а в два раза больше. Дипломат пояснил, что все это делается ради достижения «справедливого, долгосрочного мира».

Алексей Забродин