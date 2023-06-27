Диабет пошел на мировой рекорд

Эксперты ВОЗ подсчитали, что в 2021 году 529 млн человек в мире имели сахарный диабет, а к 2050 году число таких пациентов возрастет до почти полутора миллиардов. Данные исследования опубликованы в журнале Lancet. На 49,6% этот рост, по мнению экспертов, обусловлен проблемой ожирения, а остальные 50,4% объясняются демографическими сдвигами. В России с сахарным диабетом официально живут около 5 млн человек, еще столько же граждан, вероятно, просто не знают о своем диагнозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Согласно оценкам экспертов Глобальной исследовательской программы бремени болезней (GBD), в 2019 году с диабетом жили почти 460 млн человек, заболевание было восьмой по значимости причиной смерти и инвалидности в мире. По оценкам Международной диабетической федерации (IDF), в 2021 году диагноз был уже у 537 млн человек. В 98% случаев это диабет второго типа. Россия, как следует из отчета, входит в число стран, где распространенность этого заболевания составляет до 4%. Это согласуется с официальными данными Минздрава: согласно регистру, диабет выявлен у примерно 5 млн человек. Однако в сентябре 2022 года в Минздраве заявляли, что на самом деле с ним живет каждый 15-й россиянин, или 10,5 млн человек.

Глобальные расходы на здравоохранение из-за диабета составили $966 млрд, говорится в отчете, опубликованном в журнале Lancet. К 2045 году, по прогнозам, они вырастут еще на $100 млрд. При этом усилия органов здравоохранения во всем мире едва ли оправдываются: вероятность достижения глобальных целей по остановке роста распространенности диабета к 2025 году составляет менее 1% для женщин и еще ниже для мужчин.

В период с 1990 по 2021 год глобальная стандартизированная по возрасту распространенность диабета в среднем увеличилась на 90,5%. Шесть регионов (Северная Африка и Ближний Восток, Северная Америка с высоким уровнем дохода, Центральная Азия, Океания, Анды Латинской Америки и юг Латинской Америки) продемонстрировали рост распространенности более чем на 100%.

Более чем в два раза этот показатель вырос в 97 (47,5%) из 204 стран и территорий и более чем на 200% в трех странах и на одной территории: Египет (284,3%), Гренландия (263,6%), Тимор-Лешти (225,3%) и Сейшельские острова (211,5%). Менее чем на 30% распространенность диабета увеличилась только в двух странах — Мексике (19,7%) и на Филиппинах (29,1%).

Чтобы рассчитать, сколько лет здоровой жизни теряет человек с хроническим заболеванием, был разработан показатель DALY (Disability-adjusted life year). Он дает представление о годах жизни, которые могут быть потеряны из-за утраты здоровья или инвалидности, и если этот показатель растет, значит, растет число хронических болезней. Эксперты ВОЗ подсчитали, что среднее количество вероятных потерянных лет жизни из-за диабета во всем мире к 2021 году достигло 79,2 млн лет. 94% DALY связаны с диабетом второго типа. Причем вклад высокого индекса массы тела (ИМТ) в DALY при диабете второго типа вырос на 24,3%. Авторы отчета привели таблицу, из которой следует, как этот показатель менялся с 1990 по 2021 год в разных странах. В России, согласно их данным, за 30 лет суммарное вероятное «бремя болезни» выросло на 206% и составило 671 случай смерти на 100 тыс. населения.

Ожидается, что в период с 2021 по 2050 год распространенность диабета в мире увеличится на 59,7%, то есть жить с этим заболеванием будет 1,31 млрд человек. На 49,6% этот рост, по мнению экспертов, обусловлен проблемой ожирения, а остальные 50,4% объясняются демографическими сдвигами.

В России наблюдается непрерывный рост распространенности сахарного диабета, говорит генеральный директор компании «Герофарм» (производитель инсулинов) Петр Родионов. Он отмечает, что в 2016 году общее число зарегистрированных пациентов на 100 тыс. населения составляло 2878,1, а в 2020 году — уже 3203. «По оценкам некоторых экспертов, как в России, так и в мире около половины случаев не диагностированы. Например, в 2020 году специалисты фиксировали снижение количества новых пациентов в России. Но это не говорит о снижении заболеваемости — вероятнее всего, пандемия повлияла на диагностику. При этом пациенты, у которых не был своевременно выявлен сахарный диабет, имеют повешенный риск развития осложнений из-за отсутствия должного контроля и управления заболеванием»,— утверждает господин Родионов. Он подчеркивает, что существуют разные типы сахарного диабета. Первый тип — это аутоиммунное заболевание, и медицина еще не знает способов препятствовать его развитию. Второй тип сахарного диабета развивается из-за образа жизни пациентов: неправильное питание и низкий уровень активности. «Именно заболеваемость вторым типом сахарного диабета растет стремительно. Поэтому важно уделять больше внимания профилактике: прививать здоровые привычки в еде, работать с расстройствами пищевого поведения и популяризировать физические нагрузки»,— считает Петр Родионов.

Ведущий врач-эндокринолог одной из клиник сети «Ниармедик» Юлия Хрулева полагает, что на настоящий момент сахарный диабет относят к неинфекционной пандемии XXI века. Она ссылается на данные федерального регистра 2022 года, согласно которым впервые был установлен диагноз сахарного диабета первого типа 11 848 пациентам, а сахарного диабета второго типа — 277 573 людям. Таким образом, прирост распространенности за 2010–2022 годы составил 30% для сахарного диабета первого типа и 55,1% для сахарного диабета второго типа. «Сахарный диабет, в свою очередь, способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и микрососудистых осложнений (поражение глаз, почек, нервных окончаний),— продолжает госпожа Хрулева.— Ведущая причина смертности пациентов с сахарным диабетом — болезни системы кровообращения. От них погибает 38,6% пациентов с сахарным диабетом первого типа и 50,9% пациентов с сахарным диабетом второго типа. В то же время количество пациентов, умерших вследствие диабетических причин, связанных с острыми и хроническими осложнениями сахарного диабета, занимает значительно меньшую долю: 7,3% при сахарном диабете первого типа и всего лишь 2,5% при сахарном диабете второго типа». Ранняя диагностика и своевременная эффективная сахароснижающая терапия способны не только улучшить качество жизни пациентов, но и продлить жизнь, убеждена Юлия Хрулева.

Наталья Костарнова