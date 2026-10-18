В Петербурге и Ленобласти восстановили электроснабжение после налета БПЛА
Электроснабжение в двух районах Санкт-Петербурга и одном районе Ленинградской области восстановили после атаки беспилотников. Об этом сообщили в компании «Россети Ленэнерго», передает ТАСС.
Работы провели в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленинградской области. По данным компании, оборудование функционирует в штатном режиме, потребители вновь получают электроэнергию в полном объеме.
В ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор города Александр Беглов сообщал о возгораниях на территории «Петербургского нефтяного терминала», а также на объектах гражданской инфраструктуры в Красносельском, Красногвардейском, Невском и Московском районах.