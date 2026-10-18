В Петербурге и Ленобласти восстановили электроснабжение после налета БПЛА

В ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор города Александр Беглов сообщал о возгораниях на территории «Петербургского нефтяного терминала», а также на объектах гражданской инфраструктуры в Красносельском, Красногвардейском, Невском и Московском районах.