Россияне вернулись к отдыху

Виток политической напряженности из-за мятежа ЧВК «Вагнер» в силу его кратковременности не убедил россиян всерьез изменить планы на летний отдых. Аннуляции и переносы бронирований носили единичный характер, а просевшие в моменте почти на треть продажи туров к концу воскресенья восстановились. Наиболее пострадавшими оказались автотуристы, столкнувшиеся со значительными задержками в пути из-за массовых перекрытий трасс. На выездных направлениях проблемами стали кратковременный рост стоимости билетов и скачок курсов валют, но их удалось нивелировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Обострение внутриполитической ситуации не привело к массовому отказу россиян от поездок. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заверил, что его компания получала «единичные обращения». Об отсутствии аннуляций говорит и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Сложности были краткосрочными, а отказаться от тура можно лишь с учетом фактически понесенных расходов». По его словам, только незначительная часть туристов перенесла сроки поездки.

Наиболее пострадавшими, по мнению Дмитрия Горина, оказались путешественники, которым 24 июня нужно было добраться до мест отдыха на машинах. «Летом автотуристы составляют около 50% потока на российские курорты, а Ростов-на-Дону и Воронеж для них — важные транзитные пункты, где многие остаются на ночевку»,— поясняет он.

По подсчетам господина Ромашкина, на курорты на юге страны ежедневно добираются на машинах 30–40 тыс. человек. В субботу они сталкивались с задержками в пути на 6–12 часов из-за необходимости объездов. «В воскресенье движение было ограничено местами, но в целом ситуация разрешилась»,— говорит он.

На выезд туристов за рубеж события 24 июня повлияли мало: аэропорты работали в штатном режиме. Основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян поясняет, что в условиях действующего с прошлой весны моратория на полеты жители Ростова-на-Дону и Краснодара ездят в зарубежные туры через аэропорты Сочи и Минеральных Вод, Липецка и Воронежа — через Москву. «У нас не было туристов из этих регионов, которые бы не смогли улететь: для отправки на субботних рейсах большинство выезжали в пятницу»,— говорит он. К тому же, по словам эксперта, авиаперевозчики шли навстречу туристам, соглашаясь перенести вылеты пассажирам с регистрацией в городах, где движение транспорта было ограничено.

Продажи туров на зарубежные направления в субботу, по словам господина Мкртчяна, сократились на 7–8% по сравнению с тем же днем предыдущей недели, что связано с резким ростом стоимости перелетов на ближайшие дни. Так, в субботу последний прямой перелет в Дубай был доступен за 350 тыс. руб. Сейчас улететь «Аэрофлотом» из Москвы в первую половину недели можно от 9,8 тыс. руб. (без багажа), к концу недели цены вырастают до 35 тыс. руб. Повышение цен ближе к выходным — обычное явление, но в разгар летнего сезона за сутки на рейс бывают выкуплены уже почти все билеты, чем собеседники “Ъ” в авиакомпаниях объясняют аномальные цены на перелеты в минувшие два дня на фоне ажиотажного спроса.

Остальные направления также демонстрируют снижение цен. В Стамбул последние билеты в выходные обходились от 40 тыс. до 242 тыс. руб., сейчас — от 9,7 тыс. руб. Столько же сейчас минимально стоит перелет в Анталью вместо 60–100 тыс. руб. днем ранее. В Ереван, куда последние билеты в воскресенье стоили 70 тыс. и 200 тыс. руб., сейчас доступны от 37 тыс. руб., в Алматы — от 25 тыс. руб.

Дмитрий Горин поясняет, что в день вылета у перевозчиков обычно остается три-пять свободных мест на рейсе, которые стоят дорого и не дешевеют. Он обращает внимание на то, что цены на авиабилеты в этот раз не приблизились к максимумам, которые были весной прошлого года, после начала боевых действий на Украине. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что проблемой для туристов стал и резкий скачок курса валют, что привело к росту стоимости туров в субботу сразу на 10–15%.

Вместе со стабилизацией стоимости перелетов и курсов валют спрос на зарубежные туры восстановился, говорит Алексан Мкртчян. По его словам, спрос на внутренние направления в субботу снизился на 30%, но уже в воскресенье динамика бронирования вернулась в норму.

Участники рынка отмечают, что объективные оценки влияния политического обострения на спрос можно будет сделать не раньше конца первого рабочего дня, так как в выходные продажи туров традиционно заметно ниже, чем в будни. «Основной плюс ситуации и действовавших ограничений был в их краткосрочности, в противном случае мы бы столкнулись с выраженным спадом»,— говорит Алексан Мкртчян.

Сергей Ромашкин отмечает, что в целом летние продажи туров на морские курорты Краснодарского края и Абхазии с конца мая ниже прошлогодних на 5–10%. Он обращает внимание на то, что число поездок россиян в Турцию, считающуюся главным зарубежным конкурентом российских направлений для летнего отдыха, также сокращалось. По словам эксперта, Крым среди внутренних направлений стоит несколько особняком. Поток на полуостров, поясняет он, в июне на 25–30% отставал от прошлогоднего, но в последнее время начал немного расти. Господин Ромашкин не исключает, что в июле—августе возможен рост продаж туров в Крым из-за относительно низких цен.

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина