Пресс-секретарь без году неделя
Из Белого дома с позором уволилась Кэти Захария
Теперь уже бывший пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария побила антирекорд администрации Трампа, пробыв на посту лишь пять дней. Экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, ставший впоследствии одним из самых яростных оппонентов Дональда Трампа, продержался на своем посту вдвое дольше. Краткое пребывание в должности пресс-секретаря Кэти Захарии запомнилось провальным брифингом, скандалом с Китаем из-за ее слов о якобы плохих туалетах и разоблачением в СМИ: в объявлении о ее назначении она была названа адвокатом, но лицензии на эту работу у нее не оказалось. Трамп дал понять, что они расстались по-хорошему, заявив, что «СМИ обошлись с Кэти очень плохо». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.
О назначении Кэти Захарии пресс-секретарем Белого дома стало известно 9 октября. Публике она была известна как яркая блондинка, консервативный политический комментатор (в том числе на Fox News, где она регулярно выступала) и активная участница предвыборных кампаний Дональда Трампа. Теперь же ее стремительный взлет и столь же быстрое падение войдут в историю Белого дома.
Слухи о том, что администрация Трампа расстается с новым пресс-секретарем всего через пять дней после ее вступления в должность, появились в пятницу, 16 октября, около часа дня по вашингтонскому времени (20:00 мск).
Источники в Белом доме сообщили крупнейшим американским СМИ, в том числе CBS News и Fox News, что Кэти Захария покидает свой пост.
Вскоре администрация распространила комментарии самого Трампа. Он заявил журналистам, что «СМИ обошлись с Кэти очень плохо». Президент также пересказал свой разговор с ней. По его словам, он спросил ее: «Кэти, оно тебе вообще нужно?» — и добавил, что «она не обязана» все это терпеть. Та в ответ, по версии Трампа, призналась, что все «оказалось сложнее», чем она ожидала. Поздним вечером, когда в Москве уже наступило раннее утро субботы, официальное подтверждение своей отставки опубликовала и сама Кэти Захария.
«Президент Трамп — добрый, замечательный, любезный, внимательный, энергичный и трудолюбивый человек,— написала она.— Хотелось бы, чтобы больше американцев ценили его. Никто и никогда не сможет сделать Америку великой так, как это сделал и продолжает делать он». И написала, что работать с Трампом «было честью».
Администрация Дональда Трампа славится высокой текучкой кадров.
Еще в его первый президентский срок антирекордсменом стал директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, продержавшийся на своем посту десять дней: он ушел из администрации с громким скандалом и стал одним из самых заметных оппонентов Трампа. История Кэти Захарии побила даже этот рекорд, а ее отставке предшествовала целая череда конфузов.
Сам Скарамуччи с первых дней внимательно следил за работой Захарии и саркастически выразил надежду, что она задержится на посту подольше, прозрачно намекнув, что ее присутствие нанесет администрации колоссальный урон.
Поводом для насмешек — и не только с его стороны — стал первый и последний брифинг пресс-секретаря, продлившийся всего четверть часа. Захария ответила лишь на несколько «удобных» вопросов лояльных журналистов и выглядела скованной и растерянной. На прямой вопрос о том, продолжается ли обмен разведданными с Украиной, она не смогла ответить ничего вразумительного. Позже она оправдывалась тем, что готовилась в условиях жесткого цейтнота и не успела разобраться в теме.
Особое недоумение у наблюдателей вызвал контраст с ее предшественницей Кэролайн Левитт, которая к тому же на 13 лет моложе 42-летней Захарии. Левитт продержалась на этом посту довольно долго и заслужила уважение (или как минимум сдержанное признание) даже у критиков. На ее фоне Захария явно проигрывала.
Примечательно, что за короткий срок в должности пресс-секретаря Захария успела оказаться в центре международного скандала — с Китаем.
Изначально в китайской прессе и экспертных кругах ее назначение встретили с интересом и даже с оптимизмом, поскольку она долго работала в КНР и владеет китайским языком. Там надеялись, что это поможет в выстраивании диалога. Однако в одном из интервью Захария заявила, что в Китае «даже нет нормальных туалетов». На эти слова отреагировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, саркастически пригласив Захарию «посещать Китай почаще».
Отчасти с Китаем связан и другой скандал, который, по всей видимости, и стал последней каплей. Как выяснили СМИ, Захария так и не сдала экзамен на получение адвокатской лицензии (bar exam, который проводится на уровне штата и дает право работать и называться адвокатом). Диплом юриста — у Захарии есть степень Juris Doctor (J.D.), стандартная для выпускников американских юридических школ,— сам по себе такого права не дает. Захария объяснила, что после окончания вуза не сдала экзамен, потому что в тот момент готовилась к свадьбе и переезду в Китай. В Китае, где она работала в крупной китайской фирме, американская лицензия ей не требовалась. Однако это не давало ей права по возвращении в США представляться адвокатом.
Между тем, объявляя о ее назначении, Трамп представил ее именно как «блестящего и высокоуважаемого адвоката (в оригинале — "attorney".— Е. М.), преданного консерватора и яростного защитника нашего движения». Выходит, не предупредив президента, Захария поставила его в неловкое положение: пусть и по незнанию, он ввел общественность в заблуждение. Президенту, чьи рейтинги и без того держатся вблизи исторического минимума, популярности это не добавило.