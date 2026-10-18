Пресс-секретарь без году неделя

Отчасти с Китаем связан и другой скандал, который, по всей видимости, и стал последней каплей. Как выяснили СМИ, Захария так и не сдала экзамен на получение адвокатской лицензии (bar exam, который проводится на уровне штата и дает право работать и называться адвокатом). Диплом юриста — у Захарии есть степень Juris Doctor (J.D.), стандартная для выпускников американских юридических школ,— сам по себе такого права не дает. Захария объяснила, что после окончания вуза не сдала экзамен, потому что в тот момент готовилась к свадьбе и переезду в Китай. В Китае, где она работала в крупной китайской фирме, американская лицензия ей не требовалась. Однако это не давало ей права по возвращении в США представляться адвокатом.