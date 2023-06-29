Агенты стратегической инициативы

29 июня президент России Владимир Путин приехал на форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) и рассмотрел их все. К тому же, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, даже сократил. А так-то прошли все: от дронов до «низкого» космоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После слов Светланы Чупшевой (справа) про поддержку президента в истории с мятежом встал не только Игорь Шувалов (слева), но и многие в зале

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ После слов Светланы Чупшевой (справа) про поддержку президента в истории с мятежом встал не только Игорь Шувалов (слева), но и многие в зале

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

АСИ готовилось к форуму долго и сосредоточенно. Участники форума под руководством организаторов тут же, в московском Центре международной торговли, днем раньше сдавали изнурительные (прежде всего потому, что включали безразмерные анкеты) ПЦР-тесты, чтобы потом смело общаться друг с другом, а несколько человек провели ту самую неделю на карантине, о которой с недоумением и полным непониманием могли бы узнать что-то новое десятки, а может, сотни жителей дагестанского Дербента, которые накануне безо всяких тестов целеустремленно жали руки господину Путину прямо на улице, а то и целенаправленно обнимались с ним.

Он, видимо, за три года и правда стосковался по людям, в том числе и в этом смысле. Раз уж пренебрег идеологией «чистой зоны», которую сам же и установил и до сих пор культивирует. Впрочем, такого бы, скорее всего, не случилось, если бы это был не Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оказывается, так тоже можно было. Безо всякого ПЦР

Фото: пресс-служба президента РФ Оказывается, так тоже можно было. Безо всякого ПЦР

Фото: пресс-служба президента РФ

В зале оказалось много людей, которые не имели прямого отношения к АСИ. Например, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Я поинтересовался у него, для чего, например, «Новые люди» решили объединиться с Партией роста:

— Сами не справляетесь?

Вопрос, мне кажется, задел господина Нечаева:

— Дело не в том, что не справляемся...— замялся он.— Я говорил уже, что мудрый побеждает неохотно. Мудрые люди все делают не спеша. Приглядимся друг к дружке... В сентябре ребята пойдут по нашим спискам... Я-то два года подписи собирал... Андрей, это кабздец!.. Любого могут срубить!.. 25% плохих подписей всегда можно найти... Мы Партии роста помогаем. Но и мы получаем сильных кандидатов... Люди известные у них... Посмотрим в кампании, кто сильнее... А сказать, что не справляемся... Да справляемся! — выпалил Алексей Нечаев.— Посмотрим, какая будет синергия: полтора, два или два с половиной...

То есть и «Новые люди» думают на самом деле о президентской кампании 2024 года. И мне кажется, за следующую четверть часа разговора я понял, кто из «Новых» хочет себя попробовать в этой кампании.

В зале участники и гости расселись в ожидании Владимира Путина к часу дня. Диктор регулярно напоминал, что очень скоро начнется. Он и сам не знал, конечно, что объявлять об этом с той же долей тревожной торжественности он будет так же регулярно еще примерно два часа. И только он знает, чего стоило сохранить ее в голосе, не растерять в суете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники форума заждались Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участники форума заждались Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В зале я обратил внимание еще на одного гостя. Это был губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он признался, что сейчас по-настоящему озабочен «активной фазой традиционной сборки урожая».

— А последствия?

— Вы знаете,— пожал он плечами,— человек, который сейчас заедет в город, последствий, пожалуй, не увидит! Дороги восстановлены, бордюры восстановлены, техника, которая оказалась на пути движения колонн (и была раздавлена или снесена на обочины.— А. К.), убрана. Нормализована ситуация на АЗС, это было только один день (спрос на бензин предсказуемо стал ажиотажным.— А. К.)... Да, только один нюанс... Мусорные машины, которые выставили как некие посты, стояли (еще этим утром.— А. К.)... Но уже и их практически нет!

— А ничего, что так легко прошли колонны «Вагнера»? Заняли штаб округа? — спросил я.

— А это больше к Министерству обороны,— не согласился Василий Голубев.

То есть не к Росгвардии, например, или к МВД, а именно к Минобороны.

С другой стороны, это же был их штаб.

— А мне ГИБДД докладывали каждый час! — добавил Василий Голубев.

— И когда доложили первый раз?

— Я думаю,— вспоминал губернатор,— что первый раз это было между восемью и девятью вечера пятницы. Они («Вагнер».— А. К.) вышли на (трассу.— “Ъ”) М-4. И, может быть, чуть-чуть прошли. Я за полчаса собрал всех, раздал задачи заместителям по вопросам обеспечения жизнедеятельности города.

— Это где «Вагнер» был в это время?

— Еще не в городе,— кивнул губернатор.— Совсем еще не в городе.

Но остановить их уже, видимо, никто не мог за всю ночь, которая еще, как выясняется, у всех была в запасе.

— Нельзя было остановить? Никак? — все же уточнил я.

— Ну это больше вопрос все-таки к военным! — покачал головой губернатор.— То, что гражданские делали: сталкивали водовозки, тракторы на пути движения, бульдозеры... Все это легко и просто сметалось танками и тяжелой техникой.

— А разве многие горожане не поддерживали их? Есть много видео...

— Я думаю, что это инсинуации,— рассказал Василий Голубев,— причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму.

То есть и в форму горожан. Или все-таки и были ими тоже.

— Поэтому эти флаги, обнимашки тоже...— поморщился Василий Голубев.— Это осознанная история.

— А вы общались с Евгением Пригожиным?

— Нет,— твердо ответил тот.

По нынешним временам это и правда почти приговор.

— А ничего, что вы оставили Ростовскую область сегодня? — бередил я.— Нет чувства беспокойства?

— Не-е-ет! Область и все эти дни работала правильно, и сейчас все на местах! — воскликнул Василий Голубев.

Кроме него, конечно.

— Начало уборочной кампании! — вернулся он к волновавшей его теме.— О-о-очень важно для нас!

Я сказал ему, что так, наверное, казалось и вечером в прошлую пятницу: что ничего важнее и быть сейчас не может. Василий Голубев не спорил, нет.

Между тем к трем часам дня Владимир Путин появился, обошел приготовленную для него выставку, беззаботно нарисовал рожицу фломастером на одном из пластиковых экранов, поставил свою подпись (и разве после этого хоть кто-то мог бы сказать, что это был теперь не автопортрет?) и прошел на свое место в белом кресле в зале, где и находился ближайшие полтора часа.

Все это время информагентства, прежде всего западные, терялись в поисках генерала армии Сергея Суровикина, предполагая, что он уж если не под арестом, то под следствием. А Владимир Путин все это время не терялся. Так как он просто знал.

— Если в 2020 году у нас было 15 тыс. заявок, то в этом году — 23 тыс.! — рассказывала глава АСИ Светлана Чупшева президенту.— У нас 400 тыс. участников, пользователей крауд-платформы, которые предлагают свои идеи, проекты, а также оценивают и помогают докручивать те идеи, которые предложены лидерами со всей страны!

То есть она начала было по повестке, но не удержалась:

— Владимир Владимирович, мы все вместе с вами — вся страна переживала, пережила 24 июня. Хочу сказать, что мы все с вами и мы все вас поддерживаем!

Да и как тут удержаться?

— Пока бывает, конечно, и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно,— рассказывал Владимир Путин про российскую продукцию.— Сейчас только на выставке и говорили об этом! Кто там с косточками чего-то придумал (нет, не лифчики, это раньше придумали.— А. К.) — вроде бы ерунда, а хорошая ерунда, полезная, особенно для семей с детьми! Но об этом никто не знает! Надеюсь, что благодаря мероприятиям подобного рода знать будут больше! Сейчас важно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши, собственные торговые марки, которыми, может, и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом!

Планы у Владимира Путина, надо понимать, наполеоновские:

— Мы все здесь взрослые люди, а вы предприниматели, вы знаете, что все делается постепенно, step by step! — разъяснял он.— Начнем с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС... Рынок невероятно большой, колоссальный! Слушайте, в странах БРИКС, вы знаете, большинство людей на планете живет, именно в странах наших союзников!

А там, надо полагать, можно и на Европу замахнуться!

Президент снова вернулся к выставке. Она оказалась все-таки очень хорошая:

— Попросил коллег из администрации президента и правительства — отдельно, в максимально торжественной обстановке — наградить создателей таких брендов (представленных на этой выставке.— А. К.). И поскольку эти предприниматели сейчас с нами в этом зале, давайте все еще раз их поздравим, поприветствуем!

Активные аплодисменты. Конечно, ведь предприниматели были в зале.

Выяснялись и вовсе обнадеживающие вещи:

— Так, за последние семь лет срок получения так называемых охранных свидетельств по товарным знакам в России сократился почти в три раза — до четырех месяцев. Для примера скажу, что в прошлом году в Соединенных Штатах Америки эта процедура в среднем занимала почти 14 месяцев, в Японии — 11, а у наших друзей в Китайской Народной Республике — от одного года до двух лет!

Да что это за друзья такие, если у них все так? Может, пора и задуматься.

— Кстати, сегодня вступает в силу закон,— добавил Владимир Путин,— который дает право регистрировать товарные знаки не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, но и самозанятым гражданам.

А вот это вселяет дополнительную уверенность в завтрашнем дне.

И никакой «Вагнер» не помешает нам испытывать ее и регистрировать наши товарные знаки. И вообще оставлять их где считаем нужным. Тайные и явные.

— На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании, по сути, вытесняли нашу отечественную продукцию, причем далеко не всегда за счет качества и цены (но все-таки, возможно, бывало и такое, досадное.— А. К.), а за счет агрессивной рекламы и за счет, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили, а там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее! — сообщил президент.— ВТО (Всемирная торговая организация.—“Ъ”) этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может, потому что наши зарубежные коллеги, особенно в Европе, очень хорошо научились обходить все эти требования ВТО! И в рекламу вкладывали, конечно, гигантские ресурсы. Даже свой уход из нашей страны некоторые превратили в громкую пиар-акцию. Не знаю, поможет пиар-акция в их бизнесе или нет... Сомневаюсь... Вряд ли!

А как-то, я не шучу, все легче и легче становилось на душе. Хотелось, чтобы Владимир Путин не останавливался.

А он и не останавливался:

— Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул! Наоборот, более того: кратно расширились возможности для российских предпринимателей! Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные направления. В результате вся экономика двигается вперед!

Вопрос, что впереди. Главное, чтобы не бездна.

Но нет, не она:

— ВВП России в мае — за год, от мая к маю — вырос на 5,4%! Это достойный показатель. А что касается обрабатывающей промышленности, то там рост измеряется двузначными цифрами — 12,8%! Обрабатывающая промышленность подросла, здорово. Это не только за счет оборонки,— честно признался президент насчет оборонки.— Не только! У нас и смежные отрасли подрастают. И это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и низкой инфляции. Это хорошая работа, это хороший результат!

После этого Владимир Путин выступил с новым интересным почином:

— Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди (Нарендра Моди.— “Ъ”) целую концепцию выделил несколько лет назад: «Сделано в Индии». И знаете, эффект есть, реально эффект для индийской экономики ощутимый! Не грех повторять то, что изобретено, если и не нами, нашими друзьями, и хорошо работает!

Означает ли это, что теперь на всех российских товарах будет стоять «Сделано в Индии»?

— Отмечу также, что мы им же говорили, что ниша освободилась колоссальная, надо занимать ее, занимать, занимать: 2 млн кв. м и 2 трлн руб., ниша какая — работай не хочу. Смотрю, действительно появляются очень интересные, хорошие вещи, просто любо-дорого посмотреть и, надеюсь, не только посмотреть, но и надеть и попользоваться! — продолжал президент.

И следует признать: давно не было такого оптимистичного публичного выступления.

Вчерашние объятия на улицах Дербента, возможно, навеяли.

А может быть, в меру успешная оборона на фронте.

— Рассказали также, что «Первый канал», который оказывает информационное сопровождение конкурсу брендов, запускает большой телевизионный проект «Наше всё»,— поделился президент новым анонсом.— И, безусловно, это правильный подход! Надеюсь, что такая синергия будет и со средствами массовой информации.

«Первый канал» он по всем признакам средством массовой информации не считает. Это что-то иное. Большее просто.

Председатель экспертного совета АСИ и глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в свою очередь, рассказал, что поработал со своими экспертами над российским аналогом ESG-повестки (ESG — environment, social, governance.— “Ъ”).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Шувалов проявил гибкость ума

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Шувалов проявил гибкость ума

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Он называется,— пояснил Игорь Шувалов,— 5С. Это повестка, которая включает в себя более важное направление и развитие своей страны. Это из вашего поручения, это ваши установки.

Такое он счел необходимым уточнить отдельно.

— Итак, 5С,— начал расшифровывать Игорь Шувалов.— Это стабильное стратегическое развитие, это внимание к сотрудникам и их семьям, социальные программы, окружающая среда и родная страна!

Было очевидно, насколько это выстраданная концепция.

— А второе и третье — это одно и то же! — откликнулся господин Путин, который напряженно вслушивался в слова Игоря Шувалова.

— Да! — твердо подчеркнул господин Шувалов.

На лице Владимира Путина появилось странное выражение: ну тогда я, кажется, чего-то не понимаю.

— Владимир Владимирович, мы подумаем, как наполнить разным содержанием,— невозмутимо кивнул Игорь Шувалов.— Если мы не найдем 5С, мы тогда согласимся с тем, что это 4С.

А ведь это и правда выход.

— Но тем не менее, поскольку возникает у предпринимательства,— и об этом мы уже слышим больше, чем один год,— посыл за развитие страны, и роль предпринимательства в развитии страны совершенно иная в нынешних условиях, мы решили предложить такую трактовку! — решил объясниться Игорь Шувалов.— Но готовы с экспертами и отработать, проявить здесь гибкость ума и подхода!

Впрочем, он проявил ее уже только что, прямо сейчас.

— Обращайтесь,— добавил господин Путин.

Он готов был отработать как эксперт.

Гибкость ума необходимо было проявить еще по одному поводу. Игорь Шувалов объяснил, что всем финалистам не стоит давать слово, это займет слишком много времени, которого ни у кого нет, а вот последнему финалисту решено дать. Но через минуту уже финалисты начали как-то сами выступать, рассказывая о своих проектах.

Возможно, они поняли: то, что говорит господин Шувалов,— не догма.

Президенту еще долго рассказывали про «Ивановские мануфактуры», про «Большую Севастопольскую тропу», про воссоздание советской системы турклубов (все-таки, судя по всему, не все советское еще воссоздано, и есть к чему стремиться), про переработку петербургских отходов и меры поддержки эконоваторов... А он — про мультик «Мусорная жаба»:

— По-моему, для малышей есть такой мультик — «Мусорная жаба», когда там что-то выращивают и используют мусор. Жаба этот мусор поедает, и потом что-то выращивают — дело очень хорошее. Жаба — молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем.

Интересно, что это мультик позднего времени, не из детства Владимира Путина. То есть вот совсем недавно были сделаны серии этого мультика. Вот его и смотрит Владимир Путин.

Но самым увлеченным человеком показал себя спецпредставитель президента по вопросам цифрового технологического развития, в не таком уж давнем (не советском) прошлом активный сотрудник АСИ Дмитрий Песков:

— Конечно, этот год был взрывной! — не стал он скрывать.— Интерес по поводу дронов (да, вдруг проснулся.— А. К.)! И каждая четвертая идея была — про развитие этих самых дронов! Мы даже слово придумали: «дронострой»! Чтобы не было непонятных слов: БАС, БПЛА — как бы не звучит... А дрон — поняли, что это хорошее русское слово: «дрон» — «дрын», «конница» — «дронница»... Ну, оно входит в русский язык!

Слава богу, нормой этого языка еще не стало.

Впрочем, стало, кажется, нормой жизни.

— «Дрон» и «дрын» — это, по-моему, все-таки немножко разные вещи! — засмеялся президент и показал, как бьют дрыном: прямо по спине, и еще разок...

— Часто пользуются похожим образом...— справедливо заметил господин Песков.— Но, конечно, не дроном единым...

А все больше похоже, что им.

Так или иначе, проекты были тематические:

— Крайне интересный проект «Реаниматор»,— рассказывал Дмитрий Песков.— Это новое поколение одежды с кровоостанавливающими свойствами. В первую очередь для специальных свойств в одежду погружаются микрокапсулы на базе хитозана, они автоматически при ранении затягивают рану специальным слоем, и происходит рубцевание. Один из проектов, например, это по производству одежды такого типа.

И, конечно, интересует «низкий космос», и тоже не случайно:

— Самый главный интерес этого года, и проектов про это уже более 50... то, что сейчас происходит с космосом! — воскликнул Дмитрий Песков.— У нас больше 50 проектов по частной космонавтике, и некоторые совершенно по-другому раскрывают привычные представления о нем (космосе.— А. К.). Например, для нас обычно космос — это от 500 км, или 450, забросил туда спутник, он там летает... Все, что ниже,— падает. Но коллеги нашли решение, как освоить коридор от 200 до 500 км, который в мире сегодня вообще никем не занят!

Выступил Вячеслав Темкин, автор проекта. Я с ним разговаривал перед началом заседания: убедительный, знаете, человек.

— Связав такие группировки спутников со спутниками, работающими на более высокой орбите, мы получим самую передовую систему в мире, которая способна быстро, оперативно перестроиться под решение новой задачи,— рассказывал он теперь президенту,— в том числе и под управление искусственным интеллектом!

Да, чревато. Но не стоять же на пути прогресса.

— На самом деле коллеги, конечно, опираются на разработки второй половины 1980-х годов Советского Союза — еще с тех времен, у них этот шлейф есть,— говорил потом и Дмитрий Песков.— Но, конечно, только эксперимент может позволить доказать надежность технологии, поэтому, самое важное, такой эксперимент как можно быстрее провести!

Но и так, безо всяких экспериментов уже всем очевидно: советское — значит лучшее!

Андрей Колесников