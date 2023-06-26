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Puma примеряет менеджеров

В российском подразделении бренда сменился гендиректор

Приостановивший работу в России с весны 2022 года спортивный бренд Puma неожиданно привлек в местное подразделение руководителя из-за границы. Гендиректором компании стал Мирослав Рыба, который уже возглавлял этот офис в 2010–2020 годах, в последние годы руководил скандинавским дивизионом Puma Nordic. Исключительное в нынешних условиях назначение может быть частью планов ритейлера по возобновлению работы в РФ либо окончательному закрытию бизнеса, считают эксперты.

Мирослав Рыба

Мирослав Рыба

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Мирослав Рыба

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Гендиректором российского офиса производителя и продавца спортивных товаров Puma ООО «Пума-Рус» 26 мая 2023 года стал гражданин Чехии Мирослав Рыба, следует из данных ЕГРЮЛ. До этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic, которое отвечает за развитие бренда в Швеции, Норвегии и Финляндии. Предыдущий гендиректор российского офиса Puma Виктория Пигальская занимала этот пост около четырех месяцев. На площадке CFO Russia она упоминается как финансовый директор Puma в РФ.

Мирослав Рыба уже был гендиректором Puma в России, на Украине и в Турции в 2010–2020 годах. Он, в частности, подписывал контракты о спонсорстве с футбольными клубами «Локомотив» и «Краснодар». В российском и глобальном офисах компании комментарии не предоставили, связаться с Мирославом Рыбой не удалось.

Puma — один из крупных производителей и продавцов спортивной обуви и одежды, со штаб-квартирой в Херцогенаурахе в Германии. На конец 2022 года 32,48% Puma SE контролировала семья Франсуа Пино, основателя группы Kering, владеющей такими брендами, как Saint Laurent, Alexander McQueen и Gucci.

После начала военных действий на Украине в марте 2022 года Puma объявила о приостановке работы своих магазинов в России. По данным 2ГИС, временно закрытыми остаются около 30 магазинов бренда в Москве, а также по несколько точек в более чем десяти других городах РФ. Выручка «Пума-Рус» в 2022 году сократилась на 41%, до 9,42 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 55%, до 731 млн руб.

Два источника “Ъ” на рынке говорят, что Puma ищет возможности для возобновления работы в РФ. По словам одного из них, магазины бренда могут открыться в ближайшее время, но уже под другим названием и, «вероятно, иным управлением». Российский офис Puma может заняться оптовыми поставками, как, к примеру, поступила владеющая маркой Vans американская VF Corporation (см. “Ъ” от 8 июня).

Как отмечает источник “Ъ” на рынке, после передачи местных магазинов Reebok турецкой Flo Retailing и переименования точек в SneakerBox структуры Reebok продолжают поставки в сеть. По данным Росаккредитации, в апреле 2023 года «Пума-Рус» получила первую в этом году декларацию на женскую и мужскую обувь Puma.

Управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев отмечает, что назначение иностранца гендиректором российского подразделения международной компании сегодня скорее исключительная ситуация. По его словам, в случае с Puma это может означать как намерение продолжить работу в России, так и готовность закрыть бизнес с помощью сотрудника, пользующегося доверием глобального офиса и знакомого с местным рынком, чтобы решить вопросы с арендными соглашениями, товарными остатками и т. д.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что после закрытия магазинов глобальных брендов покупатели спортивной одежды и обуви переключились на другие марки и онлайн-площадки. Кроме того, на рынке появились новые бренды из Китая, а местные продавцы спортивных товаров стали запускать собственные марки. Но, говорит госпожа Малахатько, пока ни одному бренду не удалось забрать и десятую долю Nike, Adidas и Puma, а сегмент магазинов спортивных товаров имеет запас для дальнейшего роста.

Алина Савицкая

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