VK тянет билет

Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта». К нему должны будут подключиться все участвующие в программе организации культуры и другие билетные агрегаторы. Единый оператор проведет эксперимент по проверке личности покупателя и предъявителя билета с помощью QR-кодов, чтобы пресечь многочисленные мошенничества с картой. Сейчас у холдинга нет собственного билетного оператора, но, по данным “Ъ”, он рассматривает покупку одного из участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к постановлению правительства «О социальной поддержке молодежи», регулирующему работу программы «Пушкинская карта», опубликованным Минкультом 26 июня.

Документ предполагает определение единого билетного оператора, к которому должны подключаться участвующие в программе организации культуры и другие билетные агрегаторы. В Минкульте готовы «согласиться с предложением Минцифры» и назначить оператором VK.

Понятие банка—оператора программы (сейчас Почта-банк) сохраняется. Однако правила выделения субсидий оператору (также разработаны Минкультом) предусматривают проведение нового отбора, причем им смогут стать несколько кредитных организаций. До момента отбора функции сохраняет Почта-банк.

«Пушкинская карта» — госпрограмма для россиян 14–22 лет, запущенная в августе 2021 года. С карты, на которую государство зачисляет 5 тыс. руб., можно оплатить билеты в музеи, театры, на выставки и концерты. Оформляется карта через «Госуслуги», мероприятие можно выбрать на «PRO.Культура.РФ».

Изменения разработаны по поручениям вице-премьера Татьяны Голиковой от января и мая 2023 года для «устранения точек уязвимости и повышения уровня защищенности программы». В начале весны глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил Владимиру Путину, что мошенникам удалось украсть с карт программы 100 млн руб. (см. “Ъ” от 9 марта). В схеме, по данным “Ъ”, участвовали индивидуальные предприниматели (ИП).

Теперь Минкульт намерен исключить ИП из состава билетных операторов. Также в рамках программы с 9 января по 9 июля 2024 года должен пройти эксперимент по проверке личности покупателя и предъявителя билета через QR-коды: Минцифры с VK разработают сервис, а Минкульт обеспечит сканирование в организациях—участниках эксперимента.

8 миллионов человек составило число владельцев «Пушкинской карты» на февраль 2023 года, по данным Почта-банка

В министерствах и аппарате вице-премьера не ответили “Ъ”, в VK отказались от комментариев, в Почта-банке лишь сказали, что он «тесно взаимодействует с Министерством культуры». Источник “Ъ”, близкий к VK, говорит о намерении холдинга выйти на рынок агрегаторов билетов. По его словам, еще в 2022 году менеджмент VK вел переговоры о покупке Radario (60% у «Кассира.ру»), «однако они не продвинулись». Другой собеседник, знакомый с планами VK, говорит, что холдингу «логично создать билетного оператора, чтобы предложить активным пользователям культурных пабликов и сообществ покупку билетов». По его оценке, речь идет о нескольких миллионах человек.

Еще в 2019 году VK стала совладельцем ООО «Билетная платформа», которое разрабатывает софт для продажи билетов в соцсети «ВКонтакте». Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что холдингу принадлежит 48,44% «Билетной платформы», при этом 20,66% — через подконтрольный VK холдинг ESforce.

Однако сейчас у VK нет готового билетного решения, поэтому придется выбрать билетного партнера из существующих либо купить готовый сервис, считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич.

«На рынке есть несколько подходящих решений, например оператор “Единое поле”, который работает с учреждениями Министерства культуры»,— говорит он.

По словам господина Бабича, динамический QR-код выглядит хорошо проверенным решением на билетном рынке, «его уже предлагает Ticketscloud, механизм позволит защитить билеты от подделок и перепродажи, также технология позволяет сканировать билеты, находясь в режиме офлайн, если на площадке слабый интернет». Рисков монополизации из-за наделения VK полномочиями единого оператора программы участники билетного рынка пока не видят. «Мероприятий, на которые можно сходить по карте, не так уж много, это небольшая доля рынка»,— поясняет гендиректор и основатель Ticketscloud Егор Егерев. В то же время другой собеседник “Ъ” среди агрегаторов отмечает, что на продажи по «Пушкинской карте» приходится до 10% продаж всех билетов и «это значительная доля рынка».

После сдачи номера в печать в Минцифры сообщили “Ъ”, что VK «обладает необходимыми ресурсами и технологиями», а единый билетный оператор будет предлагать бесшовную продажу билетов на все мероприятия по «Пушкинской карте»: «При этом остается продажа билетов через любых других билетных операторов, с которыми сотрудничают учреждения культуры». В Минкультуры сослались на публичный пресс-релиз министерства: согласно нему, правила программы меняются «с учетом усовершенствованных механизмов ее функционирования, а также информационной безопасности всей системы».

Юлия Юрасова, Юрий Литвиненко, Юлия Тишина