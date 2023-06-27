«Русагро» ловит «Рябу»

Крупный производитель масложировой продукции ГК «Русагро», основанная экс-сенатором Вадимом Мошковичем, готовится заметно расширить долю на рынке. Группа договорилась о получении контроля в ГК НМЖК, выпускающей майонезы «Ряба» и соусы Astoria. Аналитики видят перспективы сделки в расширении экспорта, отмечая, что потребление майонеза в России стабильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ГК «Русагро» близка к приобретению доли в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК, рассказали три источника “Ъ”, слышавшие о сделке. Об этом могут свидетельствовать и данные ЕГРЮЛ, согласно которым с 23 июня этого года гендиректором ПКФ «Профит», владеющей предприятиями НМЖК, стал Ян Кубинский, бывший топ-менеджер холдинга «Солнечные продукты», часть активов которого перешла «Русагро». Ранее ПКФ «Профит» возглавлял управляющий партнер, председатель совета директоров ГК НМЖК Николай Нестеров. Совместно с другим управляющим партнером группы Николаем Сидорком он считается совладельцем НМЖК.

Представители «Русагро» в неофициальном порядке сообщили “Ъ”, что группа подписала соглашение о приобретении 50% ГК НМЖК у российских акционеров и получении контроля над бизнесом. По их словам, сделка, которая пока не закрыта, позволит НМЖК и «Русагро» получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта. В НМЖК “Ъ” не ответили.

«Русагро» выпускает масложировую продукцию, сахар, мясо под марками «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Слово мясника». В 2022 году выручка группы выросла на 8%, до 240,23 млрд руб., EBITDA была на уровне 45,01 млрд руб. Масложировой бизнес обеспечил 52% выручки и 37% EBITDA. Менее 50% «Русагро» на март 2022 года владела структура экс-сенатора Вадима Мошковича.

Ассортимент НМЖК включает майонезы «Ряба», соусы и кетчупы Astoria, маргарины «Хозяюшка», мыло, снеки, макаронные изделия. Управляет масложировыми комбинатами в Нижнем Новгороде и Самаре и маслоэкстракционными заводами в Урюпинске и Сорочинске. Совладельцем НМЖК выступает Wilmar International со штаб-квартирой в Сингапуре — крупный производитель и трейдер пальмового масла, также поставляющий сахар, муку, рис и т. д.

Об интересе «Русагро» к НМЖК источники “Ъ” сообщали осенью прошлого года, но тогда предполагалось, что предметом сделки может стать доля Wilmar (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года). Представители «Русагро» говорят, что планируют направить усилия на развитие брендов НМЖК совместно с Wilmar. В Wilmar комментарий не предоставили.

Как следует из отчета «Русагро» за 2022 год, контроль над НМЖК позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. По словам источника “Ъ”, интеграция НМЖК в структуру «Русагро» может завершиться до конца этого года. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов предполагает объединение закупок, продаж, поставок сырья и управления для лучшей синергии. По его словам, масложировой бизнес в последние годы показывал рост оборотов и доходности, для «Русагро» этот сегмент остается перспективным в том числе с точки зрения развития экспорта.

Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что потребление майонеза на душу населения в России последние пять лет остается на уровне 4,3–4,8 кг на человека и предпосылок для существенного роста показателя нет. А экспорт майонеза и соусов на его основе в 2022 году вырос на 4%, до 97 тыс. тонн, за счет увеличения поставок в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, сказано в отчете «Русагро». Господин Лозовой добавляет, что «Русагро» в последнее время планирует расширять поставки в Китай и создало для рынка отдельную линейку майонеза. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что партнерство с Wilmar может обеспечить «Русагро» лучший доступ на китайский рынок. А директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что «Русагро» может за счет работы с Wilmar развить свой импорт пальмового масла в Россию и другие страны ЕАЭС.

Анатолий Костырев