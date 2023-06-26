Госдума подумает об уроках мятежа

Несмотря на то что сразу после окончания мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» многие депутаты активно высказывались за законодательное регулирование деятельности ЧВК, на совете Госдумы в понедельник этот вопрос не обсуждался. Тем не менее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил о готовности внести повторно прошлогодний законопроект его фракции на эту тему. Правда, единства по этому вопросу среди парламентариев пока не наблюдается: если глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорит, что работа над документом уже ведется, то председатель комитета Совета федерации по госстроительству Андрей Клишас уверяет, что необходимости в таком законе нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мятеж ЧВК «Вагнер» пока не убедил депутатов Госдумы в необходимости срочного принятия мер по законодательному регулированию деятельности подобных структур

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мятеж ЧВК «Вагнер» пока не убедил депутатов Госдумы в необходимости срочного принятия мер по законодательному регулированию деятельности подобных структур

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание совета Думы 26 июня, по информации “Ъ”, началось с того, что спикер Вячеслав Володин поблагодарил руководителей фракций и председателей думских комитетов за их твердую позицию по поводу мятежа «Вагнера» и работу в выходные (в субботу они проводили совещания по этой теме).

При этом спикер не стал давать никаких поручений, связанных с последствиями мятежа, хотя накануне многие депутаты говорили о необходимости поскорее ввести деятельность ЧВК в правовое поле, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

В то же время председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») в понедельник сообщил ТАСС, что его комитет уже работает над законопроектом о ЧВК, но он может быть готов не раньше осени, учитывая, что через месяц депутаты уходят на каникулы. «У нас уже принят ряд законов, распространяющих свое действие на людей, которые сотрудники ЧВК на сегодняшний день. Нам надо будет это дело между собой сращивать, чтобы не было противоречия в разных законах. Поэтому это большая работа»,— пояснил господин Картаполов.

В комитетах по госстроительству и по безопасности “Ъ” рассказали, что пока не подключились к этой работе и ее ведет исключительно комитет по обороне. Член этого комитета Дмитрий Кузнецов (СРЗП) заверил “Ъ”, что Андрею Картаполову «нужно верить», но о конкретных этапах подготовки законопроекта ничего не сказал. По его мнению, сейчас надо думать «не о законе о ЧВК, а о том, как нашим элитам собраться и лучше работать». Отметим, что господин Кузнецов активно участвовал в разработке законопроекта о ЧВК, внесенного в марте 2022 года депутатами от СРЗП.

Зато лидер СРЗП Сергей Миронов 26 июня не только снова напомнил об этом документе, но и заявил о намерении внести его заново. «Рассчитываю, что это будет сделано в самое ближайшее время, потому что неразумно сейчас разрабатывать новый вариант, когда есть готовый законопроект, в котором учтен мировой опыт деятельности частных военных компаний»,— сообщил господин Миронов «РИА Новости». Он также выразил мнение, что если бы инициатива эсеров «не была проигнорирована», то событий 24 июня удалось бы избежать.

Напомним, что, согласно законопроекту СРЗП, вопросы лицензирования ЧВК должны регламентироваться Министерством обороны и оно же определяет места их постоянной дислокации и выдает разрешение на проведение операций. По мнению авторов, ЧВК вправе работать исключительно за пределами России, а к их полномочиям предлагалось отнести, например, участие в миротворческих операциях по линии международных организаций, предоставление услуг военного консалтинга, пресечение международной террористической деятельности, защиту суверенитета и целостности зарубежного государства, обучение личного состава иностранных вооруженных сил, участие в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка.

Отметим также, что законопроекты о ЧВК депутаты от «Справедливой России» вносили в Думу уже четырежды (в 2012, 2014, 2015 и 2018 годах), но против их принятия выступали правительство и профильные ведомства.

Член комитета РАСО по политтехнологиям Павел Склянчук пояснил “Ъ”, как может строиться работа над законопроектами о ЧВК: «Согласно регламенту, если в Думе оказываются два или больше законопроекта со схожими целями, то совет Думы может признать их альтернативными и поручить профильному комитету подготовить их одновременное рассмотрение в первом чтении. В таком случае на пленарном заседании их ставят одним вопросом повестки и происходит рейтинговое голосование, в результате которого принимается тот, который наберет больше всего голосов. Есть и другой сценарий, при котором ответственный комитет выносит на рассмотрение приоритетный законопроект, например, от "Единой России", а схожие по концепции, но от других фракций проекты будут позднее отклонены в связи с утратой актуальности. Третий вариант состоит в том, что принимается инициатива, которая была внесена первой, после чего существенно переписывается ко второму чтению уже как общедумская. Наконец, четвертый вариант: вносится единый межфракционный проект, а предыдущие снимаются их авторами с рассмотрения».

В то же время глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил “Ъ”, что не считает разработку отдельного закона о ЧВК актуальным вопросом: «ЧВК могут действовать в рамках закона, запрета на ЧВК нет. Отдельный закон не нужен».

По его словам, статьи Уголовного кодекса о незаконном вооруженном формировании (ст. 208) и о наемничестве (ст. 359) работе таких компаний не мешают. В первом случае нужно доказать, что цели ЧВК противоречат интересам РФ, подчеркнул сенатор: «Не доказано — состава нет». А ст. 359 содержит примечание, согласно которому наемником признается лицо, которое действует в корыстных целях и не является гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте, не проживает постоянно на его территории, а также не исполняет официальные обязанности. Соответственно, участие в ЧВК под определение наемничества тоже не подпадает, подытожил господин Клишас.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах