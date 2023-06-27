Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд руб. за год

Президент Владимир Путин на встрече с военными заявил, что в стране всегда с уважением относились к бойцам и командирам ЧВК «Вагнер». По его словам, государство оплачивало деятельность группы и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК «Вагнер» 86 млрд 262 млн руб. Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты.

Как заявил президент, собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться»,— сказал президент.

По словам президента, из 86 млрд 262 млн руб. от государства, которые ушли на финансирование ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май этого года, 70 млрд 384 млн руб. ушли на денежное содержание, 15 млрд 877 млн руб. — на стимулирующие выплаты. Кроме того, по его словам, 110 млрд 179 млн руб. было выделено на страховые выплаты. Президент не уточнил, что это за «страховые выплаты».

Государство выплачивает по 5 млн руб. семьям погибшим во время спецоперации. 24 мая Евгений Пригожин говорил, что в боях за Бахмут погибли примерно 20 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». Поэтому логично предположить, что страховые выплаты — это выплаты семьям погибших наемников «Вагнера». При этом, по словам Евгения Пригожина, ЧВК «Вагнер» самостоятельно организовывает медицинское обслуживание всех раненых бойцов, начиная от первой помощи и заканчивая протезированием.

Как отметил президент, обращаясь к военным, «мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением». «Потому что действительно они проявляли мужество и героизм. Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей. Проявляли также и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании "Вагнер", пользовался уважением в стране»,— сказал он.

«Неизвестно, что бы стало со страной в конечном итоге. Но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие, во всяком случае, из них были бы утрачены. И вы этого не допустили»,— добавил президент.

26 января 2023 года Евгений Пригожин заявил, что всегда финансировал ЧВК «Вагнер» сам, но в 2022 году, когда началось «глобальное расширение», ему пришлось искать дополнительные источники финансирования. Я придумал ЧВК «Вагнер», управляю ЧВК «Вагнер» и всегда финансировал ЧВК «Вагнер»,— говорил Евгений Пригожин.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по тыловым лагерям ЧВК, а затем объявил «марш справедливости» против «тех, кто уничтожает русских солдат». ФСБ возбудила уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ).

24 июня ЧВК «Вагнер» заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вечером после переговоров с Александром Лукашенко военные «Вагнера» ушли в полевые лагеря. 27 июня, пресс-служба ФСБ сообщила, что уголовное дело о вооруженном мятеже было прекращено. Минобороны передаст тяжелую технику ЧВК «Вагнер» армейским подразделениям.

О реакции российского руководства на мятеж читайте в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Анастасия Ларина