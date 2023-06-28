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Им только это и НАТО

Вильнюс и Варшава поддержали Киев перед саммитом альянса на фоне споров об интеграции туда Украины

За две недели до саммита НАТО в Вильнюсе, главной темой которого станет вопрос дальнейшей интеграции Украины в альянс, Киев с необъявленными визитами посетили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Обе страны — последовательные сторонники предоставления Украине гарантий вступления в военный блок. Несмотря на столь явный политический сигнал, в том числе со стороны хозяйки предстоящего саммита, обещания, которые союзники дадут Киеву 11–12 июля, по-прежнему неизвестны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что дискуссии о вступлении невозможны до завершения конфликта. Премьер Эстонии Кая Каллас обещает некий «сюрприз». А президент Украины Владимир Зеленский и вовсе считает, что попросить альянс принять Киев в свои ряды должна Москва.

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заверили своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что их главная цель — добиться, чтобы решения предстоящего саммита НАТО максимально четко указывали на перспективу членства в альянсе Украины

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заверили своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что их главная цель — добиться, чтобы решения предстоящего саммита НАТО максимально четко указывали на перспективу членства в альянсе Украины

Фото: Marek Borawski / KPRP / Reuters

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заверили своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что их главная цель — добиться, чтобы решения предстоящего саммита НАТО максимально четко указывали на перспективу членства в альянсе Украины

Фото: Marek Borawski / KPRP / Reuters

Украина 28 июня отмечала 27-ю годовщину принятия конституции страны. Отпраздновать это событие вместе с украинцами решили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Для таких последовательных союзников Киева это уже было достаточным поводом наведаться в гости. «В День Конституции Украины такая встреча — очевидный сигнал поддержки и нашей свободы, и нашей Европы»,— поприветствовал коллег Владимир Зеленский.

Помимо всего прочего, визит двух президентов столь близких Украине стран был призван стать явным сигналом поддержки на пути ее интеграции в Североатлантический альянс. Господин Науседа перед переговорами на троих в Киеве подчеркнул, что «с нетерпением ждет больше коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе».

Тем не менее за две недели до саммита члены блока так и не пришли к общему мнению, что 11–12 июля предложить Киеву и какие гарантии предоставить.

Большинство стран—участниц альянса уже не видит проблемы в том, чтобы пообещать Украине принять ее в НАТО сразу после завершения конфликта с Россией. Однако ряд крупных игроков, включая США, с этим не согласны.

Они считают, что, во-первых, Киев должен вначале добиться соответствия стандартам альянса, а во-вторых, этот шаг не должен привести к новой резкой эскалации конфликта с Россией. Представители военного блока с самого 24 февраля 2022 года повторяли, что их цель — помочь Украине, но не стать непосредственной стороной конфликта.

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба признал, что среди союзников нет единства по этому вопросу, а часть из них опасаются эскалации в случае предоставления Украине гарантий членства. Господин Кулеба отметил, что в Киеве придерживаются «противоположного мнения».

Владимир Зеленский 28 июня напомнил, что Украина уже стала кандидатом на вступление в ЕС, и выразил уверенность, что она получит такой же статус и в НАТО. Более того, украинский лидер, выступая в Верховной раде, выдвинул весьма неожиданное обоснование, почему его стране необходимо предоставить гарантии присоединения к альянсу как можно скорее. По его мнению, о членстве Украины должна попросить Россия. «Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО»,— подчеркнул господин Зеленский.

Эта свежая мысль, впрочем, не убедила генсека НАТО Йенса Столтенберга. В среду он отметил: «Первостепенная задача сейчас — это обеспечить победу Украины как суверенного государства. Главный фокус должен быть на обеспечении победы Украины. Это предварительное условие для любой существенной дискуссии о членстве Украины».

Другими словами, генсек альянса недвусмысленно дал понять, что обязывающие решения по поводу вступления в альянс Украины будут приниматься только после завершения конфликта. Правда, выступавшая с ним на пресс-конференции в Брюсселе премьер Эстонии Кая Каллас внезапно добавила интриги.

«Уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает,— это НАТО… Но не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе»,— сказала госпожа Каллас.

В чем именно будет состоять «сюрприз», она не уточнила, но можно предположить, что речь идет об официальном повышении Комиссии Украина—НАТО до уровня Совета.

Киев хочет добиться от партнеров формальных обязательств по дальнейшей интеграции в НАТО

Впрочем, нельзя исключать и других сюрпризов. Как следует из заявления премьера Нидерландов Марка Рютте, окончательное решение не принято, и союзники рассматривают различные шаги, «которые дадут Украине четкий сигнал, что ее будущее точно в НАТО». По его словам, Совет Украина—НАТО — лишь одна из опций на столе у партнеров. К тому же некоторые страны, ранее выступавшие против каких-либо гарантий по членству до окончания конфликта, начинают менять свое отношение к вопросу. Как писала неделю назад французская газета Le Monde, президент Франции Эмманюэль Макрон, например, пересмотрел свои взгляды и пришел к выводу, что гарантия вступления Украины в НАТО может положительно сказаться на мирном урегулировании.

Польша и Литва украинское стремление интегрироваться в военный блок поддерживают давно и активно пытаются убедить в правильности такого шага остальных. Беседа с ближайшими союзниками у господина Зеленского прошла, видимо, настолько хорошо, что на совместной пресс-конференции он даже употребил по отношению к НАТО выражение «наш альянс», чем нисколько не смутил господ Науседу и Дуду. По его мнению, «Россия проигрывает эту войну», а потому у НАТО есть реальная возможность принять решения, «действительно нужные для всей Европы».

«Сегодня мы с Гитанасом Науседой стараемся, чтобы решения саммита НАТО, которые будут приняты, очень четко указали перспективу членства Украины в НАТО»,— подтвердил настрой Польши Анджей Дуда.

По его мнению, необходимо укрепить безопасность восточного фланга альянса и «как можно ближе подтянуть Украину к НАТО, охватить ее гарантиями безопасности, которые окончательно бы отогнали российского агрессора». «Наше послание предельно ясно: Украина будет членом НАТО»,— согласился господин Науседа.

ЕС и НАТО не готовы принимать Украину без реформ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что стремление Владимира Зеленского в НАТО говорит «о неготовности, нежелании и неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров». Кроме того, господин Песков отмечал, что цели и задачи, которые Москва ставит перед собой на украинском направлении, исключают присоединение Киева к альянсу. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 28 июня интервью программе «Большая игра» заявил, что «расширение НАТО — это процесс, начавший сеять зерна, давшие такие безобразные всходы». Речь в том числе шла и об Украине.

Алексей Забродин

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