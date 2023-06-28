Им только это и НАТО

За две недели до саммита НАТО в Вильнюсе, главной темой которого станет вопрос дальнейшей интеграции Украины в альянс, Киев с необъявленными визитами посетили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Обе страны — последовательные сторонники предоставления Украине гарантий вступления в военный блок. Несмотря на столь явный политический сигнал, в том числе со стороны хозяйки предстоящего саммита, обещания, которые союзники дадут Киеву 11–12 июля, по-прежнему неизвестны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что дискуссии о вступлении невозможны до завершения конфликта. Премьер Эстонии Кая Каллас обещает некий «сюрприз». А президент Украины Владимир Зеленский и вовсе считает, что попросить альянс принять Киев в свои ряды должна Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заверили своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что их главная цель — добиться, чтобы решения предстоящего саммита НАТО максимально четко указывали на перспективу членства в альянсе Украины

Фото: Marek Borawski / KPRP / Reuters Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заверили своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что их главная цель — добиться, чтобы решения предстоящего саммита НАТО максимально четко указывали на перспективу членства в альянсе Украины

Фото: Marek Borawski / KPRP / Reuters

Украина 28 июня отмечала 27-ю годовщину принятия конституции страны. Отпраздновать это событие вместе с украинцами решили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Для таких последовательных союзников Киева это уже было достаточным поводом наведаться в гости. «В День Конституции Украины такая встреча — очевидный сигнал поддержки и нашей свободы, и нашей Европы»,— поприветствовал коллег Владимир Зеленский.

Помимо всего прочего, визит двух президентов столь близких Украине стран был призван стать явным сигналом поддержки на пути ее интеграции в Североатлантический альянс. Господин Науседа перед переговорами на троих в Киеве подчеркнул, что «с нетерпением ждет больше коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе».

Тем не менее за две недели до саммита члены блока так и не пришли к общему мнению, что 11–12 июля предложить Киеву и какие гарантии предоставить.

Большинство стран—участниц альянса уже не видит проблемы в том, чтобы пообещать Украине принять ее в НАТО сразу после завершения конфликта с Россией. Однако ряд крупных игроков, включая США, с этим не согласны.

Они считают, что, во-первых, Киев должен вначале добиться соответствия стандартам альянса, а во-вторых, этот шаг не должен привести к новой резкой эскалации конфликта с Россией. Представители военного блока с самого 24 февраля 2022 года повторяли, что их цель — помочь Украине, но не стать непосредственной стороной конфликта.

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба признал, что среди союзников нет единства по этому вопросу, а часть из них опасаются эскалации в случае предоставления Украине гарантий членства. Господин Кулеба отметил, что в Киеве придерживаются «противоположного мнения».

Владимир Зеленский 28 июня напомнил, что Украина уже стала кандидатом на вступление в ЕС, и выразил уверенность, что она получит такой же статус и в НАТО. Более того, украинский лидер, выступая в Верховной раде, выдвинул весьма неожиданное обоснование, почему его стране необходимо предоставить гарантии присоединения к альянсу как можно скорее. По его мнению, о членстве Украины должна попросить Россия. «Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО»,— подчеркнул господин Зеленский.

Эта свежая мысль, впрочем, не убедила генсека НАТО Йенса Столтенберга. В среду он отметил: «Первостепенная задача сейчас — это обеспечить победу Украины как суверенного государства. Главный фокус должен быть на обеспечении победы Украины. Это предварительное условие для любой существенной дискуссии о членстве Украины».

Другими словами, генсек альянса недвусмысленно дал понять, что обязывающие решения по поводу вступления в альянс Украины будут приниматься только после завершения конфликта. Правда, выступавшая с ним на пресс-конференции в Брюсселе премьер Эстонии Кая Каллас внезапно добавила интриги.

«Уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает,— это НАТО… Но не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе»,— сказала госпожа Каллас.

В чем именно будет состоять «сюрприз», она не уточнила, но можно предположить, что речь идет об официальном повышении Комиссии Украина—НАТО до уровня Совета.

Впрочем, нельзя исключать и других сюрпризов. Как следует из заявления премьера Нидерландов Марка Рютте, окончательное решение не принято, и союзники рассматривают различные шаги, «которые дадут Украине четкий сигнал, что ее будущее точно в НАТО». По его словам, Совет Украина—НАТО — лишь одна из опций на столе у партнеров. К тому же некоторые страны, ранее выступавшие против каких-либо гарантий по членству до окончания конфликта, начинают менять свое отношение к вопросу. Как писала неделю назад французская газета Le Monde, президент Франции Эмманюэль Макрон, например, пересмотрел свои взгляды и пришел к выводу, что гарантия вступления Украины в НАТО может положительно сказаться на мирном урегулировании.

Польша и Литва украинское стремление интегрироваться в военный блок поддерживают давно и активно пытаются убедить в правильности такого шага остальных. Беседа с ближайшими союзниками у господина Зеленского прошла, видимо, настолько хорошо, что на совместной пресс-конференции он даже употребил по отношению к НАТО выражение «наш альянс», чем нисколько не смутил господ Науседу и Дуду. По его мнению, «Россия проигрывает эту войну», а потому у НАТО есть реальная возможность принять решения, «действительно нужные для всей Европы».

«Сегодня мы с Гитанасом Науседой стараемся, чтобы решения саммита НАТО, которые будут приняты, очень четко указали перспективу членства Украины в НАТО»,— подтвердил настрой Польши Анджей Дуда.

По его мнению, необходимо укрепить безопасность восточного фланга альянса и «как можно ближе подтянуть Украину к НАТО, охватить ее гарантиями безопасности, которые окончательно бы отогнали российского агрессора». «Наше послание предельно ясно: Украина будет членом НАТО»,— согласился господин Науседа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что стремление Владимира Зеленского в НАТО говорит «о неготовности, нежелании и неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров». Кроме того, господин Песков отмечал, что цели и задачи, которые Москва ставит перед собой на украинском направлении, исключают присоединение Киева к альянсу. Глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 28 июня интервью программе «Большая игра» заявил, что «расширение НАТО — это процесс, начавший сеять зерна, давшие такие безобразные всходы». Речь в том числе шла и об Украине.

Алексей Забродин