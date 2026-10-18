Трамп анонсировал «очень хорошее решение» по антироссийским санкциям
Трамп: решение по санкциям против России будет полезным для всего мира
Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим решение о заморозке ряда положений закона об ограничениях на сделки с российскими энергоносителями. По его словам, пользу от этого получит весь мир.
«Многие из вас пока не знают, в чем заключается мое решение, но мы с этим разберемся, и вы узнаете. Это очень хорошее решение, это будет решение, которое пойдет на пользу стране (США.— “Ъ”) и всему миру»,— сказал американский президент журналистам. Он не ответил на вопрос о том, как его решение должна интерпретировать Украина.
Речь идет о законе о так называемых адских санкциях против России. Он предусматривает пошлины в 500% на товары из России и 100% на товары стран, входящих в число пяти основных покупателей российских нефти и газа. Накануне Дональд Трамп подписал указ, который «замораживает» применение этих положений до тех пор, пока президент или госсекретарь «в зависимости от обстоятельств не определят, что целесообразно принять дальнейшие меры».