Генерала осудили в пожарном порядке

Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов осужден на десять лет и шесть месяцев колонии по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек. Второй фигурант дела — бывший руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в Кемерово Григорий Терентьев получил восемь лет и шесть месяцев. Кроме того, они и спасательное ведомство должны выплатить потерпевшим компенсации: близким родственникам за каждого погибшего — по 500 тыс. руб., для «отдаленных лиц» — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Оба фигуранта свою вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Во вторник, 27 июня, Центральный райсуд Кемерово вынес приговор бывшим сотрудникам кузбасского главка МЧС по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и экс-главу отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Кемерово, Березовском и Кемеровском районах ГУ МЧС Григория Терентьева суд признал виновными в халатности, которая привела к гибели людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Кроме того, первому было предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а второму — в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 РФ).

По версии следствия и государственного обвинения, подсудимые ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанностей, в частности, не провели проверку пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» до трагического пожара в марте 2018 года, когда погибли 60 человек, из которых 37 — дети. Растрата, которую инкриминировали бывшему начальнику управления, заключалась в оплате труда в размере 1,9 млн руб. трех руководителей общественного движения ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны. Григорий Терентьев, по данным следствия, получил на работе выплату по сфальсифицированным документам.

На заседании суда в апреле начальник отдела гособвинителей прокуратуры Кемеровской области Александр Андрющенко запросил Александру Мамонтову путем частичного сложения наказаний 14 лет лишения свободы, а Григорию Терентьеву — 10 лет.

При этом по обвинению в растрате он предложил назначить девять лет и шесть месяцев со штрафом в 900 тыс. руб., а по обвинению в халатности — шесть лет и четыре месяца. Также гособвинение просило запретить обвиняемому в течение трех лет после освобождения занимать должности в органах государственной и муниципальной власти, лишить его звания генерала внутренней службы и государственных наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в Кемерово Григорий Терентьев

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ Экс-руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС в Кемерово Григорий Терентьев

Фото: Евгений Антонов, Коммерсантъ

Григория Терентьева по обвинению в халатности гособвинитель просил наказать лишением свободы на шесть лет и шесть месяцев с запретом занимать руководящие должности и с ограничением свободы на полтора года, лишив его звания подполковника внутренней службы. По обвинению в мошенничестве гособвинение предложило наказать обвиняемого пятью годами и шестью месяцами заключения со штрафом в 70 тыс. руб. с ограничением свободы на один год.

В результате суд приговорил Александра Мамонтова к десяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Также ему назначен штраф 900 тыс. руб. Григорию Терентьеву суд назначил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима и штраф 120 тыс. руб. Обоим в течение двух лет запрещено занимать должности на госслужбе. Время, проведенное ими в СИЗО, будет зачтено в срок по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии», отметила судья Инна Михайленко. Оба осужденных находятся в СИЗО с мая 2018 года, там они останутся до вступления приговора в законную силу.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда, поданные как к самим подсудимым, так и к МЧС России. В пользу близких родственников погибших определена компенсация в 500 тыс. руб. за каждого человека, для «отдаленных лиц» — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Подсудимые свою вину не признают. В частности, Александр Мамонтов, отвергая обвинение в халатности, ранее пояснял, что в его полномочия, как они определяются законодательством и ведомственными приказами, не входила организация государственного пожарного надзора.

По версии следствия, обвиняемые не провели проверку «Зимней вишни» до дня пожара 25 марта 2018 года, хотя это должно было быть сделано через пять лет после ввода ТРЦ в эксплуатацию. Однако господин Мамонтов напомнил, что торгово-развлекательный центр работал с 2008 года, а в 2013-м была запущена его вторая очередь в виде пристройки. По его словам, «объектом контрольно-наблюдательного дела по закону выступает весь объект и его юрлицо, а не пристройка, сам ТРЦ в период реконструкции работал и проверялся в надлежащие сроки».

План проверок, в который «Зимняя вишня» не была включена на 2018 год, «принимался органами госпожарнадзора в пределах их компетенции», проходил проверку в прокуратуре и по сей день, несмотря на нынешнее уголовное дело, не отменен.

По данным Александра Мамонтова, «у начальника ГУ МЧС нет полномочий отменять, менять и дополнять такой план». Комментируя версию следствия о том, что он располагал сведениями о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, Александр Мамонтов заявлял, что «при отсутствии проверок — это просто предположение, и сложно такое знать руководителю ГУ МЧС, учитывая, что в ведении управления в Кузбассе находится 22 тыс. объектов охраны». Обвинения в растрате он тоже категорически отвергал.

Григорий Терентьев тоже отказался признать вину в халатности и в мошенничестве, которое, по версии следствия, заключалось в том, что он в 2017 и 2018 годах подделал документы о поездке в отпуск, чтобы получить 48 тыс. руб. компенсации за билеты. Подсудимый заявил, что все противопожарные проверки проводились в соответствии с требованиями законодательства, а компенсации он не запрашивал и соответствующие документы на нее не предоставлял.

Адвокат Александра Мамонтова Евгения Гулевич сообщила, что пока рано комментировать приговор и планировать апелляцию, поскольку нет еще письменного текста судебного решения. Однако с учетом того, что подсудимые однозначно не признавали вину, можно ожидать обжалования приговора.

Игорь Лавренков, Кемерово