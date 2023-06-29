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Коммерсантъ FM
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Газ сдувается

Добыча в РФ в мае упала на 11,4%

Добыча газа в РФ ускорила снижение. По данным “Ъ”, в мае производство газа упало на 11,4%, до 50,2 млрд кубометров, а с начала года добыча снизилась на 10,4%, до 285,2 млрд кубометров. Сильнее всего падает добыча «Газпрома»: в мае показатель уменьшился сразу на 24,4%, до примерно 28,8 млрд кубометров. По мнению аналитиков, это может быть связано не только со снижением экспорта, но и с падением спроса внутри страны. В дальнейшем динамика падения добычи «Газпрома» должна замедлиться, так как уйдет эффект высокой базы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Объем добычи газа в России в январе—мае 2023 года уменьшился примерно на 10,4% год к году, до 285,2 млрд кубометров. В мае в РФ было произведено 50,2 млрд кубометров газа, что примерно на 11,4% меньше, чем годом ранее, сообщили “Ъ” источники, знакомые со статистикой. Май — последний месяц, когда на динамике добычи газа заметно сказывается высокая база 2022 года, поскольку в прошлом году в мае экспорт «Газпрома» начал резко сокращаться на фоне перевода платежей за газ в рубли.

Именно у «Газпрома», по данным “Ъ”, в мае добыча падала быстрее всего — сразу на 24,4%, до 28,8 млрд кубометров. В январе—мае добыча компании составила 179,75 млрд кубометров, снизившись на 19,3%. Сокращение добычи монополией отражает снижение экспорта в Европу. Российские трубопроводные поставки в Европу в настоящее время ограничиваются прокачкой через Украину и «Турецкий поток». В «Газпроме» “Ъ” сообщили, что не раскрывают данные по добыче.

«Газпром нефть» снизила добычу на 14,5% в мае, до 2,5 млрд кубометров, за пять месяцев производство составило 11,9 млрд кубометров (снижение на 17,8% год к году).

Крупнейший независимый производитель газа НОВАТЭК оставил производство газа в мае на уровне прошлого года — 6,876 млрд кубометров, в январе—мае компания добыла 33,9 млрд кубометров газа (рост на 1% год к году).

Вероятно, летом добыча компании будет снижаться из-за планового обслуживания на флагманском проекте компании «Ямал СПГ». Одна из линий завода уже находится на плановом останове, сообщал на ПМЭФ-2023 глава компании Леонид Михельсон, а в августе остановится другая. В прошлом году НОВАТЭК, как и другие производители СПГ в мире, стремился минимизировать технологические паузы, чтобы максимально воспользоваться высокими ценами на газ.

Из крупных нефтекомпаний наращивать добычу продолжает «Роснефть» благодаря росту производства на проекте «Роспан», месторождениях «Таас-Юрях» и «Востсибнефтегаза». Добыча компании в мае выросла на 65,5% в сравнении с прошлым годом, до 6,5 млрд кубометров, в целом в январе—мае компания нарастила добычу на 74%, до 32,665 млрд кубометров.

ЛУКОЙЛ в мае добыл 1,5 млрд кубометров газа (снижение на 4%), в январе—мае добыча сократилась на 2%, до 7,67 млрд кубометров.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов отмечает, что в мае 2023 года спад добычи ускорился, несмотря на низкую базу 2022 года. Причиной, по его мнению, могла стать сравнительно теплая погода, приведшая к снижению внутреннего спроса на газ в России,— по данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), средняя температура по ЕЭС в мае 2023 года составила 12,7°С против 11,3°С в мае 2022 года.

В случае «Газпрома» на динамику, вероятно, повлияло не только сокращение экспорта, но и снижение поставок на внутренний рынок, считает он. При этом добыча независимых производителей продолжает расти, увеличившись на 2,8 млрд кубометров год к году. Господин Кондратьев также обращает внимание на то, что заметно выросла добыча у операторов СРП (на 0,38 млрд кубометров в мае) на фоне низкой базы прошлого года, вызванной сокращением добычи на проекте «Сахалин-1» после ухода Exxon Neftegas.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов

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