РИА «Дагестан»: прокурор Дагестана Ежов и его заместитель покинули свои посты

Прокурор Республики Дагестан Алексей Ежов и его заместитель Андрей Потапов оставили свои должности в надзорном органе, сообщило РИА «Дагестан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Официального подтверждения этой информации нет, однако неофициально о предстоящей смене руководства дагестанской прокуратуры независимые издания и каналы в соцсетях сообщали еще несколько месяцев назад.

Алексей Ежов занял должность прокурора Дагестана в сентябре 2019 года, он сменил на этом посту Дениса Попова. Сейчас на сайте республиканского надзорного органа первым лицом в руководстве значится первый заместитель прокурора Дагестана, старший советник юстиции Руслан Ляпин.

Дагестанское издание «Новое дело» (НД) в конце мая, не называя источника информации, сообщило о том, что Алексей Ежов находится в отпуске с последующим увольнением не только с поста прокурора республики, но и из органов прокуратуры. «В разделе прокуратуры Дагестана на сайте Генеральной прокуратуры за последний месяц нет информации о работе Алексея Ежова,— обратили внимание в НД.— В официальной ленте новостей дагестанского "Белого дома" Алексей Ежов фигурировал 23 марта на заседании Комиссии по противодействию коррупции в РД».

Руслан Ляпин стал исполнять обязанности прокурора республики уже в конце апреля. Одним из вероятных сменщиков Ежова издание назвало зампрокурора республики Сергея Кузнецова.

Юлия Рыбина, Махачкала