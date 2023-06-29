«Росатом» зарядится в Боливии

«Росатом» планирует инвестировать $600 млн в разработку месторождения лития в Боливии. Госкорпорация может запустить первую очередь промышленного комплекса в 2025 году, а в 2027-м выйти на плановые объемы производства в 25 тыс. т карбоната лития в год, что составляет около 4% от мировой добычи. Себестоимость производства из рассолов лития в Боливии, по оценкам аналитиков, может составить около $4 тыс. за тонну, что намного выгоднее добычи из руды в РФ. Литий понадобится «Росатому» для выпуска аккумуляторов на заводе в Калининграде, начало работы которого намечено на осень 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ураниум Уан Груп» (входит в «Росатом») подписала с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству лития. Госкорпорация займется разработкой месторождения в департаменте Потоси на юго-западе страны. Запуск первой очереди предприятия запланирован на 2025 год, а в 2027-м комплекс выйдет на плановую мощность в 25 тыс. т карбоната лития в год (6% от мировой добычи). Объем инвестиций «Росатома» в проект — около $600 млн.

Промышленный комплекс «Росатома» будет расположен на базе гидроминерального источника (салара) Пастос Грандес. Госкорпорация планирует добывать литий из рассолов по российской технологии сорбционного извлечения. Проект победил в конкурсе, объявленном YLB в 2021 году. В тендере участвовали два десятка компаний, из которых YLB помимо проекта «Ураниум Уан Груп» выбрала заявки четырех китайских и американского инвесторов. В начале 2023 года YLB подписала соглашение с китайской CBC, продолжив переговоры с другими претендентами.

Российская технология позволяет извлекать более 90% лития из солончака, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, технология «экологически бережливая», поскольку в процессе добычи не используются химические соединения, а потоки воды возвращаются обратно в солончаки.

В Боливии, по оценкам аналитиков «Выгон Консалтинга», сосредоточено около 24% мировых ресурсов лития, на втором месте — Аргентина (23%), на третьем — Чили (13%). Эти страны входят в «литиевый треугольник», где добыча лития считается наиболее выгодной.

Себестоимость извлечения лития из подземных рассолов составляет $4–5 тыс. за т LCE (карбоната лития), а солончаки в Боливии за счет чуть более высокого содержания позволяют получать карбонат лития по нижней границе указанного диапазона, говорит Игорь Чаусов из АНО «Центр «Энерджинет». Мировые цены на карбонат лития в разы выше: сейчас стоимость тонны составляет $42 тыс., а к 2040 году показатель постепенно может опуститься до $35 тыс., по оценкам «Выгон Консалтинга».

«Немаловажным фактором является то, что левое боливийское правительство выглядит более надежным партнером в сложившихся обстоятельствах, поэтому выбор Боливии для запуска проекта по добыче лития кажется логичным»,— говорит Игорь Чаусов. Доставка лития будет осуществляться, по всей видимости, сперва по железной дороге через Чили, затем морем, полагает он.

В России не ведется добыча лития, поэтому РФ импортирует примерно по 9 тыс. т LCE в год из Южной Америки.

«Росатому» литий из Боливии необходим для производства аккумуляторов на гигафабрике в Калининградской области мощностью 4 ГВт•ч в год (примерно 50 тыс. электромобилей), запуск которой запланирован уже осенью 2025 года. По оценкам Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, гигафабрике потребуется около 360 т карбоната лития в год.

Госкорпорация совместно с «Норникелем» также планирует заняться разработкой Колмозерского месторождения в Мурманской области мощностью 45 тыс. т карбоната и гидроксида лития в год. Однако из-за неподготовленности инфраструктуры начало добычи там начнется не раньше 2028 года, считают собеседники «Ъ». Предполагаемые объемы добычи на месторождениях в Боливии и в РФ позволят России занять до 17% мирового рынка.

Игорь Чаусов оценивает потребность России в литии в 8–10 тыс. т LCE в год с учетом планов по выпуску литий-ионных аккумуляторов. При этом российские ресурсы лития в основном рудные, их разработка дороже освоения ресурсов подземных рассолов, замечает он. По мнению аналитиков «Выгон Консалтинга», Россия будет экспортировать львиную долю лития за рубеж из-за нарастающего мирового дефицита: по их прогнозам, глобальный спрос на литий за счет роста продажи электромобилей к 2040 году может достигнуть примерно 4,5 млн т LCE, а предложение составит лишь 3,5 млн т (см. «Ъ» от 25 апреля).

Полина Смертина