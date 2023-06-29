«Альфа» вышла в поле

Крупный производитель мяса и сахара агрохолдинг «Таврос» Рустема Миргалимова привлек в капитал финансового инвестора. Более 19% УК «Таврос» получил Альфа-банк, который ранее был кредитором холдинга. Сделка позволит банку диверсифицировать портфель за счет ликвидного актива, который может быть перепродан, а «Таврос» получит средства на новые проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Альфа-банк стал владельцем 19,01% УК «Таврос», головной структуры крупного агрохолдинга, принадлежащего управляющему партнеру AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 июня, обратил внимание “Ъ”. Доля господина Миргалимова в УК «Таврос» сократилась до 80,98%. В Альфа-банке подтвердили “Ъ” приобретение 19,01% долей в УК «Таврос». «Сделка не связана с кредитованием и имеет автономный характер, отвечающий интересам обеих сторон»,— пояснили в банке. В «Таврос» “Ъ” не ответили.

Основные активы «Таврос» сосредоточены в Башкирии. По собственным данным, управляет 117 тыс. га сельхозземель, производит мясо, сахар, кондитерские изделия. Входящая в агрохолдинг Башкирская мясная компания в 2022 году занимала 13-е место по выпуску свинины в России, произведя 101,3 тыс. тонн продукции в живом весе, по данным Национального союза свиноводов. Принадлежащий «Тавросу» Чишминский сахарный завод (ЧСЗ) в 2022 году планировал выпустить 120 тыс. тонн сахара.

Альфа-банк уже выступает кредитором ЧСЗ, следует из годового отчета компании. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что теперь Альфа-банк мог приобрести долю как финансовый инвестор, что позволяет «Тавросу» направить привлеченные средства на развитие. По его словам, выходом из актива для банка может стать продажа доли обратно обществу с премией. Как отмечает господин Габышев, доля в 19% может обеспечить банку одно или два места в совете директоров, позволит получать больше информации о бизнесе, блокировать важные решения, а в крайнем случае претендовать на большую часть активов.

Соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов отмечает, что руководство банка может быть заинтересовано в диверсификации пакета активов за счет входа в новые сферы бизнеса для сохранения денежных средств от обесценивания и их приумножения. По его словам, это также может служить дополнительной гарантией возврата крупного кредита. В случае задержек в выплате средств доля в капитале УК «Таврос» может быть использована в качестве обеспечения или компенсации части потерь, указывает юрист. Партнер адвокатского бюро «А-ПРО» Екатерина Макеева добавляет, что Альфа-банк может инвестировать в капитал и с целью дальнейшей перепродажи ликвидного актива.

Источники “Ъ” на рынке ранее относили «Таврос» к числу игроков, которые сегодня могут быть заинтересованы в консолидации специализирующихся на выпуске яиц птицефабриках. В 2022 году компания «Управление агроактивами», которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела за 2 млрд руб. у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год. Также собеседники “Ъ” называли «Таврос» претендентом на покупку птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае мощностью 650 млн яиц в год с возможностью расширения в два раза.

Этот актив на торги 19 мая по начальной цене 2 млрд руб. выставил банк «Траст» (см. “Ъ” от 10 мая). Но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. По словам собеседника “Ъ” на рынке, потенциальные покупатели сочли начальную цену завышенной с учетом необходимости дополнительных инвестиций. Он ожидает, что новые торги пройдут во второй половине августа. Представитель «Траста» сообщил, что дата нового аукциона и начальная цена пока не определены.

В последние годы агросектор был на подъеме, поэтому интерес к нему проявляли многие непрофильные игроки, которые видели на этом рынке большие возможности в текущих реалиях. В «Технологиях доверия» (ранее «PwC Россия») отмечали, что сделки слияний и поглощений в этом секторе в 2022 году стимулировали как желание иностранных компаний уйти из РФ, так и ограничения для свободного движения капитала и накопления ликвидности внутри страны.

Анатолий Костырев