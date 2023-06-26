«Балтийский лизинг» отправляется в плавание

Банк «Траст» выставил на торги группу «Балтийский лизинг». Группа входит в десятку крупнейших в отрасли по объему нового бизнеса и по размеру портфеля, это один из крупнейших игроков в сегменте технологичного оборудования. Однако цена, по которой банк готов продать лизинговый бизнес, может оказаться слишком высокой для большинства интересантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу 99,48% акций АО «Балтийский лизинг». На открытый аукцион на электронной торговой площадке «Фабрикант» лот вынесен по начальной цене 20,4 млрд руб. Заявки принимаются до 10 августа.

АО «Балтийский лизинг» владеет 100-процентной долей в ООО «Балтийский лизинг». Согласно отчетности по МСФО за 2022 год, чистые процентные доходы группы выросли на 18%, до 6,68 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 25%, до 3,85 млрд руб. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2022 года группа занимала 6-е место по объему нового бизнеса (107,2 млрд руб.), и 9-е место по размеру портфеля (164 млрд руб.). Компания входит в десятку лидеров в большинстве сегментов отрасли и является рыночным лидером в сегментах специального оборудования для промышленности. Банк «ФК Открытие» продал лизинговую компанию банку «Траст» в феврале 2022 года за 18 млрд руб.

Эксперты оптимистически оценивают группу. «"Балтийский лизинг" имеет диверсифицированный портфель с упором на ликвидное имущество при низкой концентрации на лизингополучателях»,— отмечает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина. С точки зрения бизнеса бизнес-модель привлекательна для потенциальных инвесторов, считает она. Кроме того, компания владеет «дефицитным и значительно подорожавшим имуществом».

20,4 миллиарда рублей составляет начальная цена продажи группы «Балтийский лизинг», объявленная банком «Траст».

Впрочем, уточняет собеседник “Ъ” на финансовом рынке, «проблема "Балтийского лизинга" в том, что они фондировались из банковской группы и им трудно будет с ходу начать самим привлекать финансирование на рынке». Согласно отчетности МСФО, на 1 января 2023 года кредиты банков составляли 58,7 млрд руб., или почти 63% от объема привлеченных средств. В частности, в октябре 2021 года банк «ФК Открытие» предоставил ООО «Балтийский лизинг» кредитную линию на 15 млрд руб.

Тем не менее, как выяснил “Ъ”, к группе уже проявили интерес как государственные, так и частные участники лизингового рынка.

Два собеседника “Ъ” на финрынке утверждают, что в покупке «Балтийского лизинга» заинтересован Сбербанк. По словам одного из собеседников “Ъ”, также в покупке заинтересованы и другие крупные финансовые структуры — Совкомбанк, Росбанк, ивестгруппа «Инсайт», группа «Синара». В последние годы намечается тенденция к развитию лизингового бизнеса банковскими группами для закрытия всех потребностей своей клиентской базы, отмечает Зоя Советкина.

Пока никто из названных компаний и банков свой интерес к участию в торгах официально не подтвердил. Группа «Инсайт» по-прежнему заинтересована в совершении сделок M&A на лизинговом рынке, однако в данном тендере не планирует принимать участия, отметили в компании. Ранее гендиректор группы Авет Миракян отмечал, что в сделке с «Балтийским лизингом» отсутствуют факторы, определяющие значительный дисконт к оценке актива: стремление компании уйти с российского рынка и необходимость регуляторного согласования сделки (см. “Ъ” от 24 марта).

В Совкомбанке отказались комментировать вопросы, касающиеся корпоративных клиентов. В ВТБ также не дали комментариев. Остальные опрошенные “Ъ” банки и лизинговые компании не ответили на запросы.

Один из источников “Ъ” на лизинговом рынке отметил, что «бизнес хороший, но цена слишком высока».

Он полагает, что «Балтийский лизинг» стоит порядка 15 млрд руб. При более высокой цене сделка интересна только в рассрочку и «с возможностью выплаты после того, как компания начнет зарабатывать в рамках новой бизнес-модели». Однако такой вариант не подходит «Трасту», отмечает собеседник “Ъ”.

Один из инвестбанкиров отметил, что начальная цена «близка к верхней границе рыночной (более пяти чистых прибылей за прошлый год), и вряд ли финальная цена будет сильно выше первоначальной». Вместе с тем сделка не потребует согласования с Банком России, поэтому претенденты могут пойти на нее с кредитным плечом, уточняет собеседник “Ъ”. По его мнению, претендентов «может быть много, но в данном случае скорее вопрос не очень большого числа кредиторов, которые могут дать такое кредитное плечо».

Полина Трифонова, Ольга Шерункова