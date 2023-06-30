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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор заблокировал РИА ФАН и другие медиапроекты Евгения Пригожина

Роскомнадзор заблокировал связанные с основателем ЧВК «Вагнер» издания РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Причины ограничения доступа к ресурсам не указаны.

В настоящее время при попытке зайти на сайт РИА ФАН и другие связанные с господином Пригожиным ресурсы появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Адреса всех порталов медиахолдинга Евгения Пригожина указаны в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Там отмечается, что доступ к этим ресурсам ограничивается, однако причины блокировки не уточняются.

Также сейчас на территории России недоступен сайт медиагруппы «Патриот», которая объединяет все подконтрольные Евгению Пригожину издания. Однако портал самой медиагруппы в реестре запрещенных сайтов на данный момент не значится.

Накануне, 29 июня, связываемая с основателем ЧВК социальная сеть ЯRus объявила о закрытии. В Telegram-канале соцсети указано, что решение о «приостановке работы» сервиса было принято «после тщательного анализа текущей ситуации».

По информации издания The Bell (внесено в реестр иностранных агентов), издания медиагруппы «Патриот» в ближайшее время могут быть проданы новому владельцу. Одним из претендентов на СМИ называется «Национальная Медиа Группа», принадлежащая бизнесмену Юрию Ковальчуку. Сейчас, по данным издания, работа активов «Патриота» парализована, «решается вопрос о новом управлении». Также сообщалось, что в числе претендентов на издания медиагруппы Евгения Пригожина бизнесмен Виктор Шкулев, однако он отрицает свой интерес к приобретению этих активов.

Александр Кислов

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