В Псковской области нашли останки почти 250 жертв нацистского концлагеря
Участники поисковой экспедиции обнаружили останки почти 250 человек в Дновском районе Псковской области. В годы Великой Отечественной войны на этой территории располагался нацистский концлагерь, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Раскопки проходили в урочище Колотушино в рамках XV межрегиональной экспедиции «Студенческая вахта памяти: Северо-Западный фронт». Поисковые работы на месте уже завершены.
С помощью найденных медальонов и личных вещей удалось предварительно установить имена шестерых военнослужащих. После проведения экспертизы специалисты приступят к поиску их родственников.
Останки военных и мирных жителей после завершения необходимых процедур планируется с почестями захоронить в братской могиле. Материалы экспедиции также передали в Следственный комитет для приобщения к делу о геноциде в рамках проекта «Без срока давности».