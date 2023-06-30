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Коммерсантъ FM
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Во время беспорядков во Франции полиция задержала 667 человек

В ходе третьей ночи беспорядков во Франции, вызванных убийством 17-летнего подростка полицейским, были задержаны 667 человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на полицию.

Этой ночью беспорядки затронули десятки город Франции. В подавлении протестов участвовали 40 тыс. полицейских. В квартале Парижа Ле-Аль протестующие грабили супермаркеты, жгли автобусы. В Иль-де-Франс участники беспорядков сожгли 20 автобусов. В квартале Сене-Сен-Дени протестующие подожгли ратушу Клиши-су-Буа.

По данным AFP, в парижской коммуне Пантин 20 мужчин, одетых в черное, вооруженных фейерверками, стреляли в воздух или в сторону полиции. В Сене и Марне участники беспорядков попытались проникнуть в полицейские участки, их остановила полиция.

Утром 27 июня в городе Нантере, пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка Наэля М. во время задержания. В прокуратуре говорили, что полицейский патруль остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Полицейские утверждали, что один из них ранил подростка в грудь, когда тот наехал на него на машине. Однако эта версия противоречит видеозаписи случившегося. Ее подлинность подтвердили журналисты Le Monde и AFP. На видео двое полицейских стоят рядом с машиной, после чего один из них направляет оружие на водителя. Слышно, как кто-то говорит: «Вы получите пулю в голову». Затем автомобиль двигается с места, а полицейский стреляет в водителя почти в упор. После этого машина проезжает несколько метров и врезается в препятствие. 38-летний полицейский, выстреливший в подростка, находится под следствием по делу об убийстве.

По данным Reuters, убитый молодой человек был из франко-алжирской семьи. По информации агентства, смерть подростка при задержании стала третьим таким случаем в Франции в 2023 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Застрельщики беспорядков».

Анастасия Ларина

Уличные беспорядки во Франции

Уличные беспорядки во Франции

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