Застрельщики беспорядков

Франция столкнулась с самыми масштабными беспорядками с 2005 года. Они вспыхнули в парижском предместье Нантер и перекинулись на другие города. В четверг вновь не обошлось без столкновений с полицией, которая была вынуждена применить шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, застреленного полицейским во время проверки на дороге. Сочувствие и обеспокоенность выразили президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн, подробное расследование пообещал министр внутренних дел Жеральд Дарманен, но пригороды им не верят. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкновения полиции с молодежью в парижском предместье Нантер

Фото: Christophe Ena / AP Столкновения полиции с молодежью в парижском предместье Нантер

Фото: Christophe Ena / AP

Утром 27 июня патруль на мотоциклах остановил для проверки документов Mercedes. От проверки пассажиры и водитель отказались. Поскольку в этих ситуациях водители часто пытаются скрыться, полицейские стояли у машины с оружием наизготовку. Когда вместо того, чтобы подчиниться, водитель нажал на газ, прозвучал единственный выстрел. Проехав несколько метров, Mercedes врезался в рекламную мачту.

Сидевший за рулем житель Нантера — 17-летний Нахель, разносчик пиццы, игрок-любитель в регби, сын матери-одиночки,— погиб на месте.

После случившегося глава правой партии «Республиканцы» Эрик Сиотти заявил, что контроль был правомерен, а подобные ситуации с отказами подчиниться полицейским происходят в стране чуть ли не каждые полчаса — причем часто не обходится без раненых стражей правопорядка. В 2017 году, при президенте-социалисте Франсуа Олланде, во Франции был принят закон, позволяющий полицейским открывать огонь в ситуациях, когда существует угроза их жизни. В прошлом году при проверках на дорогах в стране при таких обстоятельствах погибло 13 водителей, причем в большинстве случаев действия полицейских были признаны правомерными.

Но не в этот раз. Сразу после гибели подростка в сети появилось снятое очевидцем видео, из которого следует, что ни одному, ни другому полицейскому не угрожала прямая опасность. Они находились на обочине, слева от автомобиля, который едва ли мог их задеть. Между тем из составленного патрулем по горячим следам рапорта следовало, что водитель пытался задавить полицейских, а те лишь защищались.

Неправомерное использование оружия (что в четверг уже признал прокурор, продливший арест 38-летнего полицейского по обвинению в «предумышленном убийстве») и последующая ложь в рапорте возмутили жителей Нантера, а также возбудили немедленно вставших на их сторону лидеров левых партий. С осуждением полицейских выступили и политики, и знаменитости.

«Мне больно за мою Францию,— написал футболист Килиан Мбаппе.— Мои мысли обращены к семье и близким Нахеля, этого маленького ангела, который ушел слишком рано». Капитан футбольной сборной страны преувеличил: покойный явно не был ангелом. Хотя он ни разу не получал реального приговора, но его неоднократно останавливала полиция, в том числе совсем недавно — за очередной отказ пройти проверку. Но не был убитый и дьяволом, коим попытались представить его обозреватели правых телеканалов — они намекали на то, что подросток из «горячего предместья» был явно нечист на руку. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен даже раскритиковал профсоюз полицейских Syndicat France Police за сообщение в Twitter: «Браво коллегам, открывшим огонь по 17-летнему юному преступнику. Остановив его автомобиль, они защитили свою жизнь и жизни других участников дорожного движения. Единственными виновными в гибели этого бандита являются родители, которые не сумели воспитать сына».

Две ночи молодежь из парижских предместий и ряда других городов охотилась за полицейскими и пожарными, поджигала машины, громила общественные здания.

Пострадали не только комиссариаты полиции, но также мэрии, школы, спортивные залы, остановки автобусов — вся та инфраструктура, которую правительство годами возводило в пригородах, стараясь поднять в них уровень жизни и снизить градус неприязни между жителями (в основном потомками иммигрантов) и органами власти (прежде всего полицией).

Беспорядки продолжились и в четверг. Радикалы в Нантере атаковали полицию при помощи бутылок и камней. А стражи правопорядка в ответ начали применять шумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В зону столкновений даже был направлен спецназ. Не обошлось без новых задержанных, число которых уже превысило полторы сотни человек.

Многие французы реагируют на бесчинства нервно, особенно в комментариях к новостям: разносят больницы — кто их теперь станет лечить... зачем громить школы — сами же в них учатся... жгут автобусы — пусть ходят за пособиями пешком. В комментарии выливается все раздражение старой Франции, которая считает, что платит налоги в пользу агрессивных бездельников. Ответные выпады, разумеется, тоже не заставляют себя ждать.

Президент Эмманюэль Макрон, реагируя на происходящее, выступил с заявлением о том, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека», но никак нельзя оправдать и насилие против «учреждений и Республики». Он призвал остановить беспорядки, как считается, самые масштабные в стране с 2005 года. Но вопрос, прислушаются ли к этому призыву жители парижских предместий.