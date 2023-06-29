Привычная военная операция

Россияне сохраняют уверенность в успешном ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, свидетельствуют данные очередного опроса Russian Field. Действия армии РФ положительно оценивают свыше половины респондентов (58%), обратной позиции придерживается чуть больше пятой части опрошенных. Вместе с тем доля тех, кто выступает за прекращение СВО и переход к мирным переговорам (44%), практически сравнялась с числом сторонников продолжения боевых действий (45%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В ходе 12-го опроса в цикле исследований Russian Field, посвященных отношению россиян к СВО, социологи с 16 по 19 июня 2023 года побеседовали по телефону с 1,6 тыс. респондентов. Согласно исследованию, положительно ход СВО оценивают 58% россиян, отрицательно — 21%. 64% опрошенных одобрили бы решение президента о наступлении на Киев — это рекордное значение за все время исследования, отмечают авторы опроса. Впрочем, переход к мирным переговорам положительно расценили бы 72% опрошенных. Против первого варианта развития событий выступают 23%, не хотят второго — 20%. Среди тех респондентов, которые доверяют официальным источникам информации (таких 46%), текущие результаты боевых действий положительно оценивают 84%, а наступление на Киев поддержали бы 74%.

Когда респондентов просили выбрать между продолжением боевых действий и мирными переговорами, их ответы поделились примерно поровну: 45% и 44% соответственно. Позиция по этому вопросу зависит от возраста: среди граждан от 18 до 29 лет сторонников перехода к дипломатии — 62%, от 60 лет и старше — всего 36%. В случае, если для продолжения СВО потребуется вторая волна мобилизации, мирные переговоры одобрит уже большинство во всех возрастных группах (54% от общего числа респондентов), а за продолжение боевых действий в такой ситуации выступают только 35%. Опрошенные всех возрастных групп, независимо от их отношения к продолжению боевых действий или переговорам, не видят скорого завершения СВО: доля тех, кто считает, что она растянется более чем на год, регулярно растет и достигла 49% (в марте 2022 года такой вариант выбрали только 13% опрошенных).

Вопрос о том, какие конкретно шаги предпринять в настоящий момент, расколол респондентов. Наиболее актуальная стратегия с их точки зрения — переход к наступательным действиям (39%). Еще 30% выступают за удержание достигнутых позиций и 12% — за полный вывод войск. В Russian Field отмечают, что число сторонников сохранения статус-кво растет по мере роста благосостояния респондентов, но вновь снижается, когда «подбирается» к самой обеспеченной группе опрошенных. Также заметно, что доля сторонников наступления выше среди тех, кто доверяет официальным данным о ходе СВО.

В целом же боевые действия на Украине остаются в восприятии большинства россиян отдаленным от них событием. От новостей, связанных с СВО устали 40% респондентов: этот показатель стабилен с марта 2022 года. Отношения с некоторыми родственниками или друзьями из-за расхождения по украинскому вопросу прекратили 11% опрошенных.

Мнение относительно СВО, сложившееся у каждого из россиян, на текущий момент можно считать окончательно устоявшимся, считает политолог Алексей Макаркин. «Абсолютное большинство определились со своими взглядами,— рассуждает он.— Сейчас не происходит каких-то событий, которые побудили бы людей к тому, чтобы эти взгляды пересмотреть». Хотя россияне располагают доступом к разным источникам информации, пользуются они ими в основном для того, чтобы укрепиться в своем мнении, считает эксперт: «Информация в большинстве случаев не меняет их подход: если она противоречит их мироощущению, они практически сразу ее отсекают». По мнению господина Макаркина, тема СВО за почти полтора года с ее начала успела «рутинизироваться», и связанные с ней события не занимают россиян так, как занимали в феврале 2022 года и на старте частичной мобилизации. Вряд ли всерьез скажется на их позиции и неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер», добавляет политолог: «Все было стремительно, все было очень быстро, люди не успели испугаться».

Григорий Лейба