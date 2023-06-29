Дисконт по всем по правилам

Как стало известно “Ъ”, проект о корректировке налогов для нефтяной отрасли выходит на финишную прямую — его параметры на этой неделе принципиально были одобрены правительством. Как и писал “Ъ”, планируется с сентября урезать выплаты по демпферу для нефтекомпаний, а также сократить максимальный дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов до $20 за баррель. Тем самым установленный законом максимальный размер дисконта будет приближен к его текущим значениям. Кроме того, предполагается перенос налоговых льгот для выработанных месторождений на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Правительство принципиально одобрило поправки об изменении нефтяных налогов, рассказали источники “Ъ”, знакомые с обсуждением, и подтвердил собеседник “Ъ” в правительстве. В ближайшее время проект должен быть утвержден на комиссии по законопроектной деятельности правительства и внесен в Госдуму. В пресс-службе правительства и Минфине не ответили “Ъ”.

По словам собеседников “Ъ”, правительство в целом согласилось с большинством предлагаемых Минфином параметров. Ключевым изменением станет сокращение максимального дисконта цены российской нефти Urals по отношению к Brent, которая используется при расчете НДПИ, налога на дополнительный доход (НДД) и экспортной пошлины на нефть.

Этот показатель с июля, согласно действующему закону, установлен на уровне $25 за баррель (в июне — $28 за баррель). По одобренным правительством поправкам с сентября максимальный дисконт будет сокращен до $20 за баррель, что будет в целом соответствовать его нынешнему уровню. «Сейчас фактически дисконт приближается к предложениям Минфина. Мы смотрим на этот вопрос прагматично»,— говорил 16 июня глава Минэнерго Николай Шульгинов (цитата по ТАСС).

Кроме того, с сентября правительство решило на год урезать демпферные выплаты в адрес НПЗ за поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок. Одновременно с уменьшением НДПИ (за счет корректировки коэффициента Кабдт) бюджет сможет дополнительно сохранить 30 млрд руб. в месяц.

Еще одной мерой станет перенос на три года старта льгот для выработанных месторождений. Это может принести бюджету дополнительные 460 млрд руб. в течение трех лет (см. “Ъ” от 13 июня). С 2021 года выработанные месторождения, на которые приходится около 140 млн тонн годовой добычи, лишились льгот по НДПИ, однако получили право перейти на режим НДД и получить налоговый вычет с 2024 года. Теперь право на налоговый вычет будет перенесено.

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов 28 июня в интервью «РИА Новости» отметил, что «в ресурсных секторах, в том числе и нефтегазе, мы уже подбираемся к потолку потенциала роста налоговой нагрузки». «Ее дальнейшее увеличение может иметь деструктивный эффект для отрасли: может начаться сокращение инвестиций. К этому вопросу нужно подходить очень сбалансированно»,— заявил чиновник.

Минфин решил скорректировать налоги на нефтяную отрасль в условиях снижения нефтегазовых доходов из-за санкций Запада, а также снижения цен на нефть и газ на мировых рынках. За первые пять месяцев 2023 года дефицит российского бюджета превысил плановые показатели на 0,5 трлн руб. В частности, для пополнения доходов правительство пошло на дополнительные изъятия у промышленности, инициировав принятие налога на сверхприбыль (28 июня соответствующий проект был принят Госдумой в первом чтении), что должно принести бюджету до 300 млрд руб.

Нетто-эффект для бюджета от сокращения демпфера и сокращения ставки НПДИ (через Кабдт) в 2023 году может составить 140 млрд руб., оценил Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Эффект от ограничения дисконта на Urals с сентября будет, по его мнению, «виртуальным», так как уже сейчас дисконт находится на уровне $20–21 за баррель, «и это фиксация status quo». По его оценкам, отсрочка в предоставлении льгот для выработанных месторождений с 2024 года позволит бюджету сэкономить 100–120 млрд руб. в год.

Дмитрий Козлов