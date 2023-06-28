Жилье строится вскладчину

На фоне удорожания заемных средств на строительство жилья девелоперы стали привлекать в свои проекты партнеров, которые могут помочь с финансированием. Так, ГК «Гранель» передала 50% в будущем проекте бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Анатолию Козеруку. Он сможет помочь застройщику не только с привлечением средств в стройку, но и с согласованием разрешительной документации, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ГК «Гранель» привлекла в соинвесторы в один из своих будущих проектов по строительству жилья бывшего топ-менеджера «Газпрома» Анатолия Козерука. Он получил в середине июня 50% в компании «Специализированный застройщик "Капиталстрой"», остальная доля — у «Гранели», обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс».

Сейчас на «Капиталстрой» оформляется один из участков, выкупаемый застройщиком, и эта сделка находится на финальной стадии, говорит источник “Ъ”, близкий к застройщику. Другие подробности он не сообщил. В «Гранели» от комментариев отказались. Связаться с господином Козеруком не удалось.

«Гранель» основана нынешним премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым и супругом его сестры Ильшатом Нигматуллиным. По данным «Наш.Дом.РФ», компания сейчас строит 936 тыс. кв. м жилья в Москве и Подмосковье. По данным Forbes, в 2021 году выручка застройщика составляла 103 млрд руб.

Анатолий Козерук тесно связан с девелоперским бизнесом. Он в разное время возглавлял ГВСУ «Центр», контролируемое структурами Аркадия Ротенберга, и был членом директоров MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко. Его сын Вадим Козерук также заметный участник девелоперских проектов. К примеру, его структура ООО «Норд-Вест» планирует построить жилой комплекс на 57 тыс. кв. м на проспекте Мира на северо-востоке Москвы.

Козерук-старший известен на московском рынке недвижимости как девелопер, имеющий опыт согласовывать проекты с городскими властями и получать разрешительную документацию, отмечает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Он не исключает, что «Гранель» привлекла бизнесмена для этих целей по своей новой площадке.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов считает, что «Гранели» понадобился партнер по новому проекту для привлечения финансирования. По его словам, застройщики, заработавшие достаточно средств в период ажиотажного спроса в 2020–2021 годах, сейчас столкнулись с удорожанием проектного финансирования.

Ставка проектного финансирования за последний год действительно выросла, следует из подсчетов Единого ресурса застройщиков. Если в августе прошлого года она составляла 3,77%, то к марту этого года выросла до 4,7%. Центробанк ранее объяснял такой рост снижением наполняемости эскроу-счетов в рамках проектного финансирования. В свою очередь, поступления на такие счета сократились из-за падения продаж квартир в новостройках, с чем девелоперы столкнулись начиная с весны 2022 года.

В Москве, к примеру, по данным столичного Росреестра, в январе—марте 2023 года было зарегистрировано на 22% меньше сделок на первичном рынке жилья — 20,4 тыс. При этом по всей России выросла доля нераспроданного жилья. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», в июне 2023 года было продано всего 31% от общего объема строящегося в стране жилья.

Последнее время застройщики все чаще привлекают партнеров в свои проекты. К примеру, ГК ФСК и Gravion Group договорились о совместной реализации проектов в сегменте элитного жилья, а MR Group рассматривает возможность сотрудничества с китайской Vanke Group по проекту реставрации Императорского воспитательного дома и реконструкции бывших зданий Академии ракетных войск у парка «Зарядье» рядом с Кремлем.

Дарья Андрианова