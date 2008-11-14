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Главные анонсы 3 июля
02/07
Путин дал поручения по итогам прямой линии
00:22
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
01:45
Исполняющим обязанности главы МВФ стал Дэвид Липтон
02/07
Трагедия в Баренцевом море. Факты и версии
05:49
Высота орбиты МКС увеличена почти на километр
05:28
Умер бывший глава Chrysler Ли Якокка
04:59
Американский беспилотник провел разведку у границ России
04:45
Вода ушла из 11 поселений Иркутской области за сутки
04:24
Канада внесла Украину в список стран для поставок оружия
03:59
США сообщили об участии экспертов из РФ в работе группы по ядерному разоружению
03:47
Мединский предложил создать рейтинг кинофикации регионов
03:24
В Ливии при авиаударе по центру содержания мигрантов погибли десятки человек
02:59
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска
02:48
Киев не против обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных»
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(обновлено: 02.07.2019)
Рынок зарубежной недвижимости
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В Великобритании застопорилось коммерческое строительство
Новые проекты не запускаются из-за неопределенности вокруг «Брексита»
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А самое доступное жилье — в США
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Многолетняя ссора звездных соседей разгорелась из-за планов поп-певца перестроить свой дом
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КНР остается мировым рекордсменом по строительству небоскребов
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Россияне скупают недвижимость на Кипре и Мальте
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Американскую недвижимость подстрахуют от россиян
Им станет сложнее покупать жилье в США
1
Миллениалы готовы снимать жилье до самой пенсии
Из-за «поколения арендаторов» Великобритания может нарастить расходы на жилищные субсидии
Интернет-торговля устроила революцию на рынке недвижимости
Склады становятся дороже офисных центров
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Монако не справляется с количеством миллионеров
Их количество в карликовом государстве вырастет к 2026 году на 2,7 тыс. человек
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Растет объем вложений в коммерческую недвижимость
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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